«Дорого, но эмоции бесценны». Фанаты ЦСКА полетели в Тулу на воздушном шаре!

В воскресенье ЦСКА играл на выезде с «Арсеналом» (2:2). Болельщики из Москвы добирались до Тулы разными путями, в том числе на воздушном шаре!

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Именно так: 12 фанатов летели 50 минут на высоте 800 метров, используя пиротехнику и красно-синий дым, в армейской атрибутике, с песнями, зарядами и кричалками.



Насладитесь: Тульская область, воскресенье, прохлада раннего утра.

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Фанаты собрались в 7:30 в конкретном месте за пределами Тулы и пролетели над городом, в том числе над стадионом. При этом до места сбора, откуда стартовал воздушный шар, армейцы добирались разными путями.



«Два человека приехали на велосипедах, преодолев 14 часов пути, пятеро – на машине, один – на электричке и ещё четверо – одну часть дороги на электричках и оставшуюся – на велосипедах, – рассказал «Чемпионату» активный болельщик ЦСКА Константин (@cska_support) и продолжил отвечать на наши вопросы. – Все вместе встретились и залетели в город».

Фанаты на воздушном шаре. Как, где и когда появилась идея?

«Группа активных фанатов ЦСКА уже гоняла из Москвы на выезд в Тулу на велосипеде, ходили туда же пешком. И теперь решили попробовать что-то необычное. Шар – одна из идей, которую реально было реализовать. Нам повезло с погодой, собрали единомышленников – и всё получилось.

На шаре до нас не летал никто – мы среди русских фанатов сделали это первыми. И дальше будем развивать разнообразные способы – как добраться на выезд.

Страница cska_support в "Инстаграме".

Страница cska_support в "Инстаграме".

Как проходил полёт? Весело или страшно? Что делали?

Полёт начался за пределами Тулы и проходил в сторону города по ходу ветра.

Красота местности и очень крутое ощущение полёта – вот что запомнилось!



Страшно не было. Весь полёт мы пели песни, жгли файеры и красно-синие дымы – чисто-по фанатски. Видели стадион «Арсенала», на котором должен был проходить матч. Приземлились в поле в черте города (в Туле такое есть), и на стадион!

Дорого?

Мы наняли профессиональную компанию, которая оказывает услуги по полётам на шарах. Аренда шара стоила 60 тысяч рублей. Дорого, зато эмоции получили бесценные.

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Велосипеды, ходьба, воздушный шар. Зачем вам всё это?

Всё что мы делаем – нам нравится, и мы получаем от этого удовольствие. И, конечно, всё это – пропаганда спортивного образа жизни, ЦСКА и положительного образа фаната. Более того, двое ребят добежали из Москвы в Тулу – и это ещё одно крутое событие выезда.



Для нас ЦСКА – это образ жизни, мы ничего не делаем для хайпа.



Дальше будем только развивать подобные идеи.