Игрок сборной России может оказаться в «Барселоне». Что стоит за слухами о Захаряне

Новость дня: Арсен Захарян может стать игроком «Барселоны». По информации Нобеля Арустамяна, каталонский клуб заинтересован в подписании полузащитника «Динамо».

«Игра Арсена Захаряна в «Динамо», на молодёжном Евро и дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе. По моим данным, появился гранд, который всерьёз нацелился на Арсена. Это «Барселона». Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представили «Барсы» остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состояться в ближайшие недели.

Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года — в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо». Ранее Захаряном интересовались «Брюгге», «Лейпциг» и «Сассуоло», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Реакция «Динамо» и агента футболиста на интерес «Барселоны»

В «Динамо» заявили, что знают об интересе к молодому дарованию, но никаких предложений пока не получали. Генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров разъяснил ситуацию с Захаряном в беседе с корреспондентом «Чемпионата»: «На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу».

Официальное предложение не поступало и агенту футболиста Павлу Андрееву. По его словам, к юноше в последнее время проявляли интерес многие клубы.

Как выступает Захарян за «Динамо»

Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года в 17 лет, выйдя на замену в матче с «Тамбовом». В сезоне-2020/2021 полузащитник принял участие в 13 играх, забил три гола и отдал пять голевых передач. На уровне Премьер-Лиги Захарян смог продемонстрировать свои лучшие качества: поставленный удар, контроль мяча под прессингом, качественный пас. Также среди сильных сторон игрока стоит отметить реализацию стандартных положений – Захарян забил несколько голов за дубль «Динамо» со штрафных.

В текущем сезоне Арсен провёл семь матчей, в которых забил один гол, отметился двумя результативными передачами, а также дебютировал за основной состав сборной России.



Сейчас в контракте Захаряна с «Динамо» прописана сумма выкупа в размере € 12 млн. Со следующего сезона цена возрастёт до € 15 млн. Пока что единственным российским футболистом, сыгравшим за основной состав «Барселоны», остаётся Игорь Корнеев.