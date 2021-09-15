Травма Зобнина и поражение «Спартака» ещё раз показали — Виторию кинули с трансферами

«Спартак» пропустил от «Легии» в дополнительное время, проиграл в первом матче Лиги Европы принципиальному и исторически нелюбимому сопернику накануне дерби, всё больше фактов говорят о том, что Руй Витория (и не только он) не вывозит и «Спартак» проведёт этот сезон как минимум контрастнее, чем предыдущий при Тедеско.

Новая спартаковская беда заключается ещё и в травме Романа Зобнина в середине первого тайма, после которой игрок пусть и самостоятельно, но покинул поле. А после матча так ответил на вопросы журналистов:



– Насколько серьёзная травма?

– Я откуда знаю?

– По ощущениям нормально?

– Нет.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Беда не только в потере важного для «Спартака» футболиста (лидера в центре поля, способного отыграть на любой позиции и даже закрыть фланг обороны), но и в том, что в команде его: а) почти некем заменить; б) крайне трудно сделать это качественно.



Так потеря Зобнина оголила ещё одну проблему «Спартака» – не хватает игроков, а правило, что в футбол играют не деньги, а чётко выстроенные команды, безотказно работает со спартаковцами. Собранная на € 26 млн «Легия» в гостях обыграла московский клуб, который в пять раз дороже, но при этом странно укомплектован.

Что странного и о чём нам говорит травма Зобнина?



Говорит, что селекция «Спартака» непонятна. Хотя её можно объяснить тем, что чуть больше, чем за год, из «Спартака» ушли два руководителя селекционного отдела и спортивный директор. Из последнего – расставание с главой селекционного отдела Александром Аверьяновым.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В чём же проблема?



1. После травмы Зобнина у команды остались два игрока центра поля – Хендрикс и Умяров.



Кажется, этого недостаточно, хотя Руй Витория отсутствие дополнительного игрока (конкретно – опорника) проблемой не считает.

И всё же странно, что на вопрос, связан ли переход на три центральных защитника с отсутствием опорника, тренер ответил, что не связан, что команда играет по системе и с тройкой, и с четвёркой защитников, а потом в очередной раз повторил, что «Спартак» сделал всё для победы, нанеся 23 удара.



Ушёл от темы. Либо не захотел говорить. Либо мы её придумали.



2. Игроков в центре поля не хватает, однако в запасе остаются три центральных защитника: Гапонов, Кутепов и новичок — бельгиец Кофрие. Центральные защитники нужны, но на контрасте с центральными полузащитниками их количество вызывает вопросы.

Фото: РИА Новости

3. При этом команде Витории не хватает игроков сразу на три позиции:



а) опорный полузащитник (идеальный вариант – Фернандо; допустимый вариант – играющий непривычно для себя глубоко Крал);



б) диспетчер, креативный полузащитник (тот самый Крал, когда его брали из Чехии с позиции под нападающим);



в) правый защитник (ведь Мозес там играет вынужденно и по факту он не самый обороняющийся игрок).

***



Достаточно, чтобы проседать из-за отсутствия этих игроков по результатам.



А Зобнин – это в любом случае неприятный «минус один». Который ещё раз доказал – верить в Виторию без нужных ему игроков становится всё сложнее.