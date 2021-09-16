«Бог футбола не позволил мне проиграть». 1000 матчей Жозе Моуринью

В воскресенье «Рома» обыграла «Сассуоло» со счётом 2:1, и эта победа была особенно важна одному человеку на стадионе «Олимпико» – Жозе Моуринью.
Это был тысячный матч в его тренерской карьере.
«В течение недели я лгал себе. Лгал, когда говорил, что это не особенная игра», – сказал Моуринью DAZN после матча. — Но я пытался убедить себя в обратном, в том, что для меня это значимая цифра и я обязательно навсегда запомню свою тысячную игру. Мне не хотелось вспоминать об этом как о поражении: я ужасно боялся сохранить такое воспоминание на всю жизнь. Сегодня мне не 58, мне 10 или 11 лет. Это то, о чём ты мечтаешь, когда начинаешь заниматься футболом. Мой забег? Это то, что свойственно ребёнку».
«Тьяго, наш спортивный директор, сказал мне, что справедливость восторжествовала: бог футбола не позволил Моуринью не выиграть свою тысячную игру. И, возможно, он был прав», – добавил португалец.
Рубеж в 1000 игр пересекали многие, но из тех, кто его преодолевал в послевоенную эпоху, только Моуринью удалось достичь показателя в 63,8% побед. Он выиграл 638 матчей, добился 205 ничьих и проиграл всего 157 раз.
«Бенфика» (2000)
«Лейрия» (2001–2002)
«Порту» (2002–2004)
«Челси» (2004–2007, 2013–2015)
«Интер» (2008–2010)
«Реал» Мадрид (2010–2013)
«Манчестер Юнайтед» (2016–2018)
«Тоттенхэм» (2019–2021)
«Рома» (2021–)
Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images
Моуринью начинал с работы переводчиком-ассистентом сэра Бобби Робсона в «Спортинге»: вместе в Лиссабоне они проработали всего 18 месяцев, пока главного тренера не отправили в отставку. Робсон устроился в «Порту» и перетащил к себе Моуринью – то же самое произошло и при переходе англичанина в «Барселону» в 1996-м.
«Я очень многим ему обязан, – говорил португалец про Робсона. — Я был никем в футболе, когда сэр Бобби Робсон приехал в Португалию. Благодаря ему я поработал в местных грандах, благодаря ему оказался в одном из самых именитых клубов мира. Именно он продемонстрировал мне, каким должен быть топ-тренер».
Когда Робсона назначили генеральным директором «Барселоны», на его место пришёл Луи ван Гал, а Моуринью занял позицию ассистента главного тренера. Вместе они дважды выиграли Ла Лигу, после чего Жозе пригласили в «Бенфику».
«Когда я говорил с ван Галом о возвращении в Португалию на должность помощника главного тренера в «Бенфике», он сказал: «Нет, не уходи. Скажи им: если вам нужен тренер основной команды, то ты пойдёшь; а если они видят в тебе помощника, то ты останешься». Я так и сделал», – рассказывал Моуринью.
Карьера в «Бенфике» получилась недолгой, но она закончилась не из-за плохих результатов, а из-за внутренней войны в клубе: Мануэль Вилариньо очень хотел занять пост президента клуба, поэтому всеми способами боролся с Жоао Валле и Азеведо. И в итоге победил. Ещё до выборов он обещался назначить главным тренером Тони, поэтому Моуринью, несмотря на победы, понимал – надолго он в «Бенфике» не задержится.
Всё решилось после победы над «Спортингом»: тогда Вилариньо зашёл поздравить Жозе, но португалец повёл себя в своём стиле – закинул ноги на стол и начал громко разговаривать со своей женой. Внимания от него удостоился только помощник президента, которому он сказал: «Мне нужен только долгосрочный контракт, в противном случае наши пути расходятся».
Позже Моуринью сожалел, что повёл себя таким образом, но вряд ли его чувства были сопоставимы с теми, что испытал Вилариньо, когда через три года португалец взял с «Порту» Кубок УЕФА, а потом и Лигу чемпионов.
По показателям время, проведённое в «Порту», лишь немногим уступает лучшему отрезку его карьеры, который пришёлся на «Реал»: в португальском клубе Моуринью выиграл в 91 матче из 127, а в испанском – 128 из 178.
|Клуб
|М
|В
|Н
|П
|% В
|«Бенфика»
|11
|6
|3
|2
|54,5%
|«Лейрия»
|20
|9
|7
|4
|45%
|«Порту»
|127
|91
|21
|15
|71,7%
|«Челси»
|321
|204
|69
|48
|63,6%
|«Интер»
|108
|67
|26
|15
|62%
|«Реал» Мадрид»
|178
|128
|28
|22
|71,9%
|«Манчестер Юнайтед»
|144
|84
|32
|28
|58,3%
|«Тоттенхэм»
|86
|44
|19
|23
|51,2%
|«Рома»
|5
|5
|0
|0
|100%
Если посмотреть на отдельные периоды работы Моуринью, то сезон-2011/2012 с «Реалом» был лучшим в его карьере: 46 побед из 58 матчей во всех соревнованиях (79,3%). Вторым по значимости идёт сезон-2002/2003 с «Порту» – 77,4% выигранных встреч (41 из 53). А вот самым неудачным вышел самый последний год с «Челси» – 36% побед.
Большая часть завоёванных им трофеев пришлась на период с 2002 по 2013 год, исключение – сезон-2007/2008 с «Челси», который стал единственным за всё это время, когда Моуринью остался ни с чем.
|Клуб
|Сезон
|Трофеи
|«Бенфика»
|2000/01
|-
|«Лейрия»
|2001/02
|-
|«Порту»
|2001/02
|-
|«Порту»
|2002/03
|Чемпион Португалии, Кубок Португалии, Кубок УЕФА
|«Порту»
|2003/04
|Чемпион Португалии, Суперкубок Португалии, Лига чемпионов
|«Челси»
|2004/05
|Чемпион Англии, Кубок Лиги
|«Челси»
|2005/06
|Чемпион Англии, Суперкубок Англии
|«Челси»
|2006/07
|Кубок Англии, Кубок Лиги
|«Челси»
|2007/08
|-
|«Интер»
|2008/09
|Чемпион Италии, Суперкубок Италии
|«Интер»
|2009/10
|Чемпион Италии, Кубок Италии, Лига чемпионов
|«Реал» Мадрид»
|2010/11
|Кубок Испании
|«Реал» Мадрид»
|2011/12
|Чемпион Испании
|«Реал» Мадрид»
|2012/13
|Суперкубок Испании
|«Челси»
|2013/14
|-
|«Челси»
|2014/15
|Чемпион Англии
|«Челси»
|2015/16
|-
|«Манчестер Юнайтед»
|2016/17
|Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Лига Европы
|«Манчестер Юнайтед»
|2017/18
|-
|«Манчестер Юнайтед»
|2018/19
|-
|«Тоттенхэм»
|2019/20
|-
|«Тоттенхэм»
|2020/21
|-
|«Рома»
|2021/-
Последний раз Моуринью что-то выигрывал в сезоне-2016/2017 – целых три трофея с «Манчестер Юнайтед»: Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. С тех пор – ничего. И если в этом сезоне он не завоюет что-то с «Ромой», то бестрофейная серия растянется на пять лет.
Сегодня Жозе откроет для себя новый турнир – Лигу конференций. Такого трофея ни у кого ещё не было. Почему бы Особенному не взять его первым?
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