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Жозе Моуринью провёл 1000-й матч в карьере: статистика

«Бог футбола не позволил мне проиграть». 1000 матчей Жозе Моуринью
Полина Куимова
Жозе Моуринью провёл 1000-й матч в карьере
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Сегодня Жозе дебютирует в групповом турнире Лиги конференций.

В воскресенье «Рома» обыграла «Сассуоло» со счётом 2:1, и эта победа была особенно важна одному человеку на стадионе «Олимпико» – Жозе Моуринью.

Это был тысячный матч в его тренерской карьере.

«В течение недели я лгал себе. Лгал, когда говорил, что это не особенная игра», – сказал Моуринью DAZN после матча. — Но я пытался убедить себя в обратном, в том, что для меня это значимая цифра и я обязательно навсегда запомню свою тысячную игру. Мне не хотелось вспоминать об этом как о поражении: я ужасно боялся сохранить такое воспоминание на всю жизнь. Сегодня мне не 58, мне 10 или 11 лет. Это то, о чём ты мечтаешь, когда начинаешь заниматься футболом. Мой забег? Это то, что свойственно ребёнку».

«Тьяго, наш спортивный директор, сказал мне, что справедливость восторжествовала: бог футбола не позволил Моуринью не выиграть свою тысячную игру. И, возможно, он был прав», – добавил португалец.

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Рубеж в 1000 игр пересекали многие, но из тех, кто его преодолевал в послевоенную эпоху, только Моуринью удалось достичь показателя в 63,8% побед. Он выиграл 638 матчей, добился 205 ничьих и проиграл всего 157 раз.

Карьера Жозе Моуринью
«Бенфика» (2000)
«Лейрия» (2001–2002)
«Порту» (2002–2004)
«Челси» (2004–2007, 2013–2015)
«Интер» (2008–2010)
«Реал» Мадрид (2010–2013)
«Манчестер Юнайтед» (2016–2018)
«Тоттенхэм» (2019–2021)
«Рома» (2021–)

Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

Моуринью начинал с работы переводчиком-ассистентом сэра Бобби Робсона в «Спортинге»: вместе в Лиссабоне они проработали всего 18 месяцев, пока главного тренера не отправили в отставку. Робсон устроился в «Порту» и перетащил к себе Моуринью – то же самое произошло и при переходе англичанина в «Барселону» в 1996-м.

«Я очень многим ему обязан, – говорил португалец про Робсона. — Я был никем в футболе, когда сэр Бобби Робсон приехал в Португалию. Благодаря ему я поработал в местных грандах, благодаря ему оказался в одном из самых именитых клубов мира. Именно он продемонстрировал мне, каким должен быть топ-тренер».

Когда Робсона назначили генеральным директором «Барселоны», на его место пришёл Луи ван Гал, а Моуринью занял позицию ассистента главного тренера. Вместе они дважды выиграли Ла Лигу, после чего Жозе пригласили в «Бенфику».

«Когда я говорил с ван Галом о возвращении в Португалию на должность помощника главного тренера в «Бенфике», он сказал: «Нет, не уходи. Скажи им: если вам нужен тренер основной команды, то ты пойдёшь; а если они видят в тебе помощника, то ты останешься». Я так и сделал», – рассказывал Моуринью.

Карьера в «Бенфике» получилась недолгой, но она закончилась не из-за плохих результатов, а из-за внутренней войны в клубе: Мануэль Вилариньо очень хотел занять пост президента клуба, поэтому всеми способами боролся с Жоао Валле и Азеведо. И в итоге победил. Ещё до выборов он обещался назначить главным тренером Тони, поэтому Моуринью, несмотря на победы, понимал – надолго он в «Бенфике» не задержится.

Всё решилось после победы над «Спортингом»: тогда Вилариньо зашёл поздравить Жозе, но португалец повёл себя в своём стиле – закинул ноги на стол и начал громко разговаривать со своей женой. Внимания от него удостоился только помощник президента, которому он сказал: «Мне нужен только долгосрочный контракт, в противном случае наши пути расходятся».

Позже Моуринью сожалел, что повёл себя таким образом, но вряд ли его чувства были сопоставимы с теми, что испытал Вилариньо, когда через три года португалец взял с «Порту» Кубок УЕФА, а потом и Лигу чемпионов.

По показателям время, проведённое в «Порту», лишь немногим уступает лучшему отрезку его карьеры, который пришёлся на «Реал»: в португальском клубе Моуринью выиграл в 91 матче из 127, а в испанском – 128 из 178.

КлубМВНП% В
«Бенфика»1163254,5%
«Лейрия»2097445%
«Порту»12791211571,7%
«Челси»321204694863,6%
«Интер»10867261562%
«Реал» Мадрид»178128282271,9%
«Манчестер Юнайтед»14484322858,3%
«Тоттенхэм»8644192351,2%
«Рома»5500100%

Если посмотреть на отдельные периоды работы Моуринью, то сезон-2011/2012 с «Реалом» был лучшим в его карьере: 46 побед из 58 матчей во всех соревнованиях (79,3%). Вторым по значимости идёт сезон-2002/2003 с «Порту» – 77,4% выигранных встреч (41 из 53). А вот самым неудачным вышел самый последний год с «Челси» – 36% побед.

Большая часть завоёванных им трофеев пришлась на период с 2002 по 2013 год, исключение – сезон-2007/2008 с «Челси», который стал единственным за всё это время, когда Моуринью остался ни с чем.

КлубСезонТрофеи
«Бенфика»2000/01-
«Лейрия»2001/02-
«Порту»2001/02-
«Порту»2002/03Чемпион Португалии, Кубок Португалии, Кубок УЕФА
«Порту»2003/04Чемпион Португалии, Суперкубок Португалии, Лига чемпионов
«Челси»2004/05Чемпион Англии, Кубок Лиги
«Челси»2005/06Чемпион Англии, Суперкубок Англии
«Челси»2006/07Кубок Англии, Кубок Лиги
«Челси»2007/08-
«Интер»2008/09Чемпион Италии, Суперкубок Италии
«Интер»2009/10Чемпион Италии, Кубок Италии, Лига чемпионов
«Реал» Мадрид»2010/11Кубок Испании
«Реал» Мадрид»2011/12Чемпион Испании
«Реал» Мадрид»2012/13Суперкубок Испании
«Челси»2013/14-
«Челси»2014/15Чемпион Англии
«Челси»2015/16-
«Манчестер Юнайтед»2016/17Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Лига Европы
«Манчестер Юнайтед»2017/18-
«Манчестер Юнайтед»2018/19-
«Тоттенхэм»2019/20-
«Тоттенхэм»2020/21-
«Рома»2021/-

Последний раз Моуринью что-то выигрывал в сезоне-2016/2017 – целых три трофея с «Манчестер Юнайтед»: Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. С тех пор – ничего. И если в этом сезоне он не завоюет что-то с «Ромой», то бестрофейная серия растянется на пять лет.

Лига конференций. Группа C. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
ЦСКА С
София, Болгария

Сегодня Жозе откроет для себя новый турнир – Лигу конференций. Такого трофея ни у кого ещё не было. Почему бы Особенному не взять его первым?

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