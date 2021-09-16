«Бог футбола не позволил мне проиграть». 1000 матчей Жозе Моуринью

В воскресенье «Рома» обыграла «Сассуоло» со счётом 2:1, и эта победа была особенно важна одному человеку на стадионе «Олимпико» – Жозе Моуринью.

Это был тысячный матч в его тренерской карьере.

«В течение недели я лгал себе. Лгал, когда говорил, что это не особенная игра», – сказал Моуринью DAZN после матча. — Но я пытался убедить себя в обратном, в том, что для меня это значимая цифра и я обязательно навсегда запомню свою тысячную игру. Мне не хотелось вспоминать об этом как о поражении: я ужасно боялся сохранить такое воспоминание на всю жизнь. Сегодня мне не 58, мне 10 или 11 лет. Это то, о чём ты мечтаешь, когда начинаешь заниматься футболом. Мой забег? Это то, что свойственно ребёнку».

«Тьяго, наш спортивный директор, сказал мне, что справедливость восторжествовала: бог футбола не позволил Моуринью не выиграть свою тысячную игру. И, возможно, он был прав», – добавил португалец.

Рубеж в 1000 игр пересекали многие, но из тех, кто его преодолевал в послевоенную эпоху, только Моуринью удалось достичь показателя в 63,8% побед. Он выиграл 638 матчей, добился 205 ничьих и проиграл всего 157 раз.

Карьера Жозе Моуринью



«Бенфика» (2000)

«Лейрия» (2001–2002)

«Порту» (2002–2004)

«Челси» (2004–2007, 2013–2015)

«Интер» (2008–2010)

«Реал» Мадрид (2010–2013)

«Манчестер Юнайтед» (2016–2018)

«Тоттенхэм» (2019–2021)

«Рома» (2021–) «Бенфика» (2000)«Лейрия» (2001–2002)«Порту» (2002–2004)«Челси» (2004–2007, 2013–2015)«Интер» (2008–2010)«Реал» Мадрид (2010–2013)«Манчестер Юнайтед» (2016–2018)«Тоттенхэм» (2019–2021)«Рома» (2021–)

Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

Моуринью начинал с работы переводчиком-ассистентом сэра Бобби Робсона в «Спортинге»: вместе в Лиссабоне они проработали всего 18 месяцев, пока главного тренера не отправили в отставку. Робсон устроился в «Порту» и перетащил к себе Моуринью – то же самое произошло и при переходе англичанина в «Барселону» в 1996-м.

«Я очень многим ему обязан, – говорил португалец про Робсона. — Я был никем в футболе, когда сэр Бобби Робсон приехал в Португалию. Благодаря ему я поработал в местных грандах, благодаря ему оказался в одном из самых именитых клубов мира. Именно он продемонстрировал мне, каким должен быть топ-тренер».

Когда Робсона назначили генеральным директором «Барселоны», на его место пришёл Луи ван Гал, а Моуринью занял позицию ассистента главного тренера. Вместе они дважды выиграли Ла Лигу, после чего Жозе пригласили в «Бенфику».

«Когда я говорил с ван Галом о возвращении в Португалию на должность помощника главного тренера в «Бенфике», он сказал: «Нет, не уходи. Скажи им: если вам нужен тренер основной команды, то ты пойдёшь; а если они видят в тебе помощника, то ты останешься». Я так и сделал», – рассказывал Моуринью.

Карьера в «Бенфике» получилась недолгой, но она закончилась не из-за плохих результатов, а из-за внутренней войны в клубе: Мануэль Вилариньо очень хотел занять пост президента клуба, поэтому всеми способами боролся с Жоао Валле и Азеведо. И в итоге победил. Ещё до выборов он обещался назначить главным тренером Тони, поэтому Моуринью, несмотря на победы, понимал – надолго он в «Бенфике» не задержится.

Всё решилось после победы над «Спортингом»: тогда Вилариньо зашёл поздравить Жозе, но португалец повёл себя в своём стиле – закинул ноги на стол и начал громко разговаривать со своей женой. Внимания от него удостоился только помощник президента, которому он сказал: «Мне нужен только долгосрочный контракт, в противном случае наши пути расходятся».

Позже Моуринью сожалел, что повёл себя таким образом, но вряд ли его чувства были сопоставимы с теми, что испытал Вилариньо, когда через три года португалец взял с «Порту» Кубок УЕФА, а потом и Лигу чемпионов.

По показателям время, проведённое в «Порту», лишь немногим уступает лучшему отрезку его карьеры, который пришёлся на «Реал»: в португальском клубе Моуринью выиграл в 91 матче из 127, а в испанском – 128 из 178.

Клуб М В Н П % В «Бенфика» 11 6 3 2 54,5% «Лейрия» 20 9 7 4 45% «Порту» 127 91 21 15 71,7% «Челси» 321 204 69 48 63,6% «Интер» 108 67 26 15 62% «Реал» Мадрид» 178 128 28 22 71,9% «Манчестер Юнайтед» 144 84 32 28 58,3% «Тоттенхэм» 86 44 19 23 51,2% «Рома» 5 5 0 0 100%

Если посмотреть на отдельные периоды работы Моуринью, то сезон-2011/2012 с «Реалом» был лучшим в его карьере: 46 побед из 58 матчей во всех соревнованиях (79,3%). Вторым по значимости идёт сезон-2002/2003 с «Порту» – 77,4% выигранных встреч (41 из 53). А вот самым неудачным вышел самый последний год с «Челси» – 36% побед.



Большая часть завоёванных им трофеев пришлась на период с 2002 по 2013 год, исключение – сезон-2007/2008 с «Челси», который стал единственным за всё это время, когда Моуринью остался ни с чем.

Клуб Сезон Трофеи «Бенфика» 2000/01 - «Лейрия» 2001/02 - «Порту» 2001/02 - «Порту» 2002/03 Чемпион Португалии, Кубок Португалии, Кубок УЕФА «Порту» 2003/04 Чемпион Португалии, Суперкубок Португалии, Лига чемпионов «Челси» 2004/05 Чемпион Англии, Кубок Лиги «Челси» 2005/06 Чемпион Англии, Суперкубок Англии «Челси» 2006/07 Кубок Англии, Кубок Лиги «Челси» 2007/08 - «Интер» 2008/09 Чемпион Италии, Суперкубок Италии «Интер» 2009/10 Чемпион Италии, Кубок Италии, Лига чемпионов «Реал» Мадрид» 2010/11 Кубок Испании «Реал» Мадрид» 2011/12 Чемпион Испании «Реал» Мадрид» 2012/13 Суперкубок Испании «Челси» 2013/14 - «Челси» 2014/15 Чемпион Англии «Челси» 2015/16 - «Манчестер Юнайтед» 2016/17 Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Лига Европы «Манчестер Юнайтед» 2017/18 - «Манчестер Юнайтед» 2018/19 - «Тоттенхэм» 2019/20 - «Тоттенхэм» 2020/21 - «Рома» 2021/-

Последний раз Моуринью что-то выигрывал в сезоне-2016/2017 – целых три трофея с «Манчестер Юнайтед»: Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. С тех пор – ничего. И если в этом сезоне он не завоюет что-то с «Ромой», то бестрофейная серия растянется на пять лет.

Сегодня Жозе откроет для себя новый турнир – Лигу конференций. Такого трофея ни у кого ещё не было. Почему бы Особенному не взять его первым?