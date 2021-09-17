«Голод» – главная надежда России на очки в Европе. «Локо» это показал

Почему-то изначально не было сомнений, что работа Марко Николича позволит «Локо» набрать хоть какие-то евроочки. Пусть команде и попались мощные соперники, но вряд ли от этого глобально изменились его планы: тренеру, как и раньше, не важно, с кем играть, но при этом важно показать себя Европе. Очевидно, он лучше других понимает, что новое руководство не видит с ним глобального будущего. Поэтому эта евроосень отличный шанс закрепить и без того позитивную репутацию, а когда у команды Рангника найдётся повод его убрать, уже иметь интересные варианты.

Николич – тренер, работающий, не обращая внимания на внешние факторы. Его волнует только команда. Убрали Крыховяка? Не страшно. Он встроит в игру Бека-Бека. Привезли кучу новичков? Не проблема. Каждый получит шанс. Серб словно заранее знает сильные стороны каждого и как их использовать. Явный пример — Фаустино Анджорин. Ожидалось, что парень наберёт форму только к октябрю, так как приехал на финише трансферного окна, да ещё и после коронавируса. Но нет. Николич выпустил его в максимально сложной обстановке, когда команда играла в меньшинстве и летела «Марселю». Так что у «Локо» при самых позитивных раскладах мог появиться только один шанс. И нужен был игрок, который исполнит. Анджорин сделал это.



Шанс «Локо» – в «голоде». Им удалось собрать игроков, которым важно что-то доказать и получить приглашение от топов. Того же Камано вряд ли привлекает низкое налогообложение и возможность всю карьеру провести в России. Поэтому он выкладывается и хочет уехать во французский гранд. Анджорин, Керк, Бека-Бека, Едвай — мужчины со схожими взглядами. Они молоды и хотят прогресса. Они выросли вне лимита и понимают, что надо играть, а не просто зарабатывать.



Их окружили россиянами с похожими принципами: Жемалетдинов после резкого взлёта вряд ли хочет останавливаться и, возможно, теперь тоже хочет поиграть не только на уровне РПЛ. Желания Куликова, Баринова, Магкеева тоже давно известны. Поэтому для них каждый матч в Лиге Европы будет равен шагу на пути к мечте. За счёт этого получится немного сократить разницу в классе и зацепиться ещё за пару очков. А, возможно, даже за второе место. Но это пока на грани фантастики.

У того же «Зенита» сейчас что-то похожее. Клаудиньо и Малкому тоже важно проявить себя как можно быстрее, поэтому в Лиге чемпионов они будут рвать. Настроение Азмуна переменчиво. Иранец не уехал в Германию, но если хочет, чтобы его позвали следующим летом, желательно забивать не только в чемпионате России, но и грандам. Барриос также потенциально важный лот для Европы. Плюс мотивация тренера: Семаку важно попасть хотя бы в Лигу Европы. Ведь базовая часть его контракта истекает летом следующего года. И продлится ли он по системе «+1» автоматически, пока непонятно.



А «Спартак»… Будет здорово, если в декабре напротив названия клуба в очковой графе будет не 0. Впрочем, и нулю вряд ли кто-то сильно удивится.