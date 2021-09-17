«Выглядело жутко». Украинский защитник столкнулся с партнёром и сломал кость черепа

На этой недели всё внимание забрали Лига чемпионов и Лига Европы, которая стала выглядеть солиднее после создания Лиги конференций. Третий еврокубок оказался в тени, но и там нашлось место для событий, мимо которых трудно пройти. Одно из них произошло в матче пражской «Славии» и берлинского «Униона». К сожалению, событие со знаком минус.

«Славия» забила первой и к началу второго тайма вела в счёте, но случилось страшное. Украинский защитник хозяев Тарас Качараба прыгнул за мячом и столкнулся с партнёром по обороне Айхамом Усу. Футболисту потребовалась помощь медиков — в результате его унесли с поля на носилках.



«Славия» спустя некоторое время пропустила, но взяла себя в руки, забила два мяча в концовке и довела игру до победы. Кстати, Усу, столкнувшийся с Качарабой, избежал повреждения и доиграл матч.

Главный тренер «Славии» Йиндржих Трпишовски на послематчевой пресс-конференции поделился подробностями травмы Качарабы: «У Тараса сломана кость лица. По предварительным данным, он пропустит от четырёх до шести недель. После этого ему придётся играть в маске. Было сразу видно, что у него перелом, и обследование в больнице это подтвердило. Посмотрим, как он будет себя чувствовать и как ему будет в маске. Для защитника не так уж и просто играть с такой штукой на лице».



Наставник пражан также посвятил Качарабе целый спич. Получилось красиво: «Тарас пожертвовал собой ради команды. Парни уже поблагодарили его. К сожалению, у него серьёзная травма. Для нас было важно доказать, что даже без некоторых футболистов и в таком настроении мы способны переиграть команду из Бундеслиги. Мы рады, что после самопожертвования Тараса смогли довести дело до победного конца. Мы победили для него».

Пресс-служба чешского клуба уточнила характер травмы Качарабы. Выяснилось, что у украинца выявили перелом скуловой дуги. Очень неприятно.

Усу, в столкновении с которым Качараба получил травму, также прокомментировал инцидент: «В первую очередь я надеюсь, что с Тарасом всё будет хорошо и что он быстро поправится. Не знаю, что именно произошло. Мы с ним пошли на мяч. Кажется, Тарас получил удар в глаз. Я желаю ему всего наилучшего. Посмотрим, что будет дальше».



Полузащитник «Славии» Лукаш Масопуст, по всей видимости, не знал подробностей, но честно поделился впечатлениями от увиденного: «Я лишь знаю, что Тарасу сильно досталось. Возможно, с ним всё будет хорошо. Но выглядело это жутко».



Футболисты «Славии» решили поддержать Качарабу. Они записали для него милое видео со словами поддержки из раздевалки.

Качараба воспитывался во Львове, а затем перебрался в «Шахтёр». Там он на протяжении семи лет не играл и катался по арендам. Последней стала поездка в либерецкий «Слован». Чешскому клубу 26-летний защитник понравился, и в 2019 году произошёл полноценный переход. А в начале этого года Тараса арендовала «Славия».



Кстати, в этом году Качарабу также стали вызывать в сборную Украины. Тарас уже дебютировал в товарищеском матче с Чехией, но в важнейших играх отбора ЧМ-2022 оставался в запасе.

Пока Качараба не завоевал место в основе сборной, но тем не менее украинцы лишились опции со скамейки в преддверии решающих матчей. В октябре жёлто-синим играть с Финляндией и Боснией, и очки нужны как никогда – вероятность пролёта мимо чемпионата мира достаточно высока.