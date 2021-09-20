«Спартаковская погода» — миф или реальность? Большое исследование «Чемпионата»

Сегодняшнее дерби ЦСКА – «Спартак» пройдёт не просто под осенним дождём и при близкой к нулю температуре: метеорологи прогнозируют сильнейший за 73 года столичный ливень. Но даже если обойдётся без рекорда, то слякоть + дождь + высокая влажность + мокрый газон + зрители в дождевиках дадут в сумме то, что футбольный народ называет «спартаковской погодой».

Той самой, которая будто бы исторически помогает «Спартаку» побеждать, идёт из глубины футбольной истории и настолько мифологична, что про неё говорят футболисты и болельщики разных поколений.

«Спартаковская погода» – это синонимичное наименование дождя, характеризующее уникальную способность московского «Спартака» демонстрировать слаженную, уверенную игру, даже когда разверзаются хляби небесные.



Источник – «Спартакопедия»

Скажем сразу – искать связь между погодой и результатами «Спартака» мы не стали. Любое исследование получилось бы неполным и нерелевантным, потому что:

а) не хватает погодных данных в отчётах с футбольных матчей;

б) данные о погоде в конкретный день не говорят о том, шёл ли дождь именно во время игры и именно на стадионе;

в) плюс встаёт вопрос – что именно считать «контрольной группой». Средние результаты всех матчей? Результаты матчей в похожих температурных условиях? Что делать со снегом и другой «промежуточной» погодой?

Поэтому исследование перед вами – скорее историческое и научно-популярное, чем математическое. «Спартаковская погода» – узнаваемая деталь нашей футбольной истории, максимально актуальная перед сегодняшним дождливым дерби. И мы раскрыли её тему при помощи спартаковцев разных лет.

Фото: Чемпионат"

«Спартак» и дождь: самые памятные победы и отрицание «спартаковской погоды» некоторыми легендами

☔️ В сентябре 1991-го «Спартак» под дождём разгромил «Динамо» со счётом 7:1, три гола забил игравший на позиции крайнего защитника Дмитрий Попов.

☔️ В июне 1993 года в другом дерби «Спартак» забил шесть мячей в ворота ЦСКА (победа 6:0). Хет-триком отметился Игорь Ледяхов, которого комментатор Владимир Маслаченко весь матч по ошибке называл Гашкиным.



«На той игре у него, видимо, случились какие-то проблемы, – вспоминал Ледяхов в интервью «Чемпионату». – Подытожил сказанное Владимир Никитович вообще шедеврально: «Романцеву теперь придётся задуматься, кого ставить на следующую игру, Гашкина или Ледяхова». Он потом зашёл в раздевалку: «Игорь, прости, бес попутал». «Да ладно, – говорю, – ничего страшного».

☔️ В ливень случился первый хет-трик футболиста из России в Лиге чемпионов. 15 сентября 1999 года в голландском Тилбурге под проливным дождём «Спартак» разгромил «Виллем II» со счётом 3:1, Андрей Тихонов дважды забил с пенальти и ещё раз – закинул мяч в ближний угол, усадив вратаря в лужу внутри штрафной.



☔️ Первый пресс-атташе «Спартака» и первый пресс-атташе сборной России Леонид Трахтенберг в интервью «Чемпионату» выбрал другую гостевую игру – 1995 года с «Русенборгом» (победа 4:2).

«В первом тайме мы пропустили два гола, один из которых – в раздевалку. Но потом пошёл дождь вперемешку со снегом, в перерыве Романцев выпустил Аленичева и Кечинова. Он их тогда специально оставил на скамейке, а потом объяснил это так: «Нам же надо переломить игру, если она пойдёт не по нашему сценарию».

Этот ход себя оправдал. На этом скользком поле при «спартаковской погоде» команда выдала совершенно потрясающий тайм, «Спартак» выиграл 4:2. Это был один из лучших таймов, которые я видел за всю историю команды».

☔️ Спустя много лет после победы в Голландии болельщик-поэт и актёр Дмитрий Назаров говорил, что на осмотре строившегося спартаковского стадиона в Тушино пошёл дождь и кто-то из приглашённых легенд сказал: «А вот и «спартаковская погода».

Фото: Getty Images

☔️ «Сегодня была «спартаковская погода» – дождь», – уже слова Артёма Реброва после домашней победы над «Торпедо» в 2014-м.

☔️ Более того, о погоде знают легионеры, и не то чтобы из «Спартака» московского. Однажды после победы над ЦСКА новичок другого «Спартака», нальчикского, черногорец Миодраг Джудович рассказал, что добиться победы на «Арене Химки» удалось за счёт ливня в начале игры: «Хорошо, что дождь – это «спартаковская погода».

☔️ Хотя дождь важным спартаковским символом признают не все (пусть и не отрицают, что выражение действительно живёт давно).



Валерий Кечинов (шестикратный чемпион России со «Спартаком»): «Выражение про «спартаковскую погоду» пошло с ранних лет. Но нам было всё равно».

Анзор Кавазашвили (чемпион СССР в составе «Спартака»): «Дождь – погода «Спартака»? Сказки Венского леса. Дождь, снег – неважно. Когда есть мастерство, ничего не мешает и не помогает. Тем более на дерби настраивать игроков не надо, московские команды дрались между собой всю жизнь».

«Спартаковская погода». Когда она появилась?

Чёткой даты рождения «спартаковской погоды» не существует, но четыре авторитетных источника говорят о возникновении традиции в районе 40-х годов.

Спортивный журналист и исследователь футбольных архивов Аксель Вартанян замечал, что в конце 1940-х и начале 1950‑х годов «Спартак» одержал несколько побед в сырую погоду (в том числе разгромив со счётом 3:0 в финале Кубка СССР московское «Динамо»). Тот самый финал 1950 года в книге «Это футбол» описал рекордсмен «Спартака» по количеству проведённых сезонов (18) Игорь Нетто, как раз упомянув «спартаковскую погоду». «Мокрое, скользкое поле, тяжёлый, совершенно непослушный мяч – я знаю, на трибунах такую погодку называют почему-то «спартаковской». Я не понимал почему, а теперь, пожалуй, догадываюсь, откуда это пришло. Каждый, кто играл в футбол, знает, что в дождь играть особенно трудно. Весь привычный строй игры нарушается, снижается возможность точного паса, во много раз труднее обрабатывать тяжёлый и скользкий мяч, преимущество в технике пропадает». Ставший лучшим футболистом СССР 1972 года в составе «Спартака» Евгений Ловчев называет себя ровесником приметы про победы «Спартака» в дождливую погоду: «Я, как и она, родился в 1949 году; потом мальчишкой сидел на играх «Спартака» в «Лужниках», где не было крыши, и мы, пацаньё, во время дождя прятались под табло». Леонид Трахтенберг же назвал самую раннюю границу появления «спартаковской погоды». «Впервые это выражение я услышал ещё в детстве от болельщиков команды, – рассказал Леонид Фёдорович «Чемпионату». – Думаю, оно появилось во второй половине 30-х годов. Помню, перед одним из матчей в детстве услышал спор двух болельщиков: «Спартака» и ЦСКА. Фанат ЦСКА тогда сказал, что от «Спартака» ничего не останется в предстоящей игре. На что один из авторитетов среди болельщиков красно-белых ответил: «Шансов у вас нет. Посмотри, какой дождь идёт. Это «спартаковская погодка». И «Спартак» тогда действительно выиграл».

Игорь Нетто экс-полузащитник «Спартака» «Спартак» по своему характеру оказывается, быть может, несколько упрямей в таких случаях. Отсюда и «спартаковская погода».

Фото: «Чемпионат»

«Спартаковская погода» помогала техничным командам и футболистам. Особенно «Спартаку»

Эта версия противоречит словам Нетто про то, что в «спартаковскую погоду» преимуществе в технике пропадает. Однако времена менялись, футболисты развивались, и, уже рассказывая про «Спартак» 70-х, Ловчев говорил, что дождь как раз помогал техничным командам.

«Когда в команду приходил новый игрок, этот витающий в воздухе миф для него был как допинг – мол, в дождик мы всегда в порядке, – говорил Ловчев. – В «Спартак» всегда брали техничных футболистов, а им легче приспособиться к плохой погоде. К тому же по влажному газону мяч ходит быстрее. Мне тоже нравилось играть в дождь – по мокрой траве нам, защитникам, проще идти в подкат, дальше едешь на попе».

Пример такой победы – в 1969 году в Киеве с «Динамо». «С неба не только лил дождь, но и шёл град, – вспоминал Ловчев. – Выиграли 1:0, вышли на первое место и потом уже никому его не уступили, хотя до этого киевляне три раза подряд выигрывали чемпионат».

Фото: РИА Новости

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Болельщик «Спартака» и руководитель социального проекта помощи болельщикам FansHotline24 Олег Мосфильмовский влюбился в красно-белых в 1977 году: когда команду тренировал Константин Бесков, футболисты использовали пас на третьего, стеночки и забегания, и «Спартак» побеждал в том числе за счёт техники. И дождь ему в этом помогал.

«Техничная спартаковская игра срабатывала против силовых команд особенно в дождливую погоду: когда вокруг лужи и мокрый газон, – вспоминает Мосфильмовский. – Так, например, было с киевским «Динамо», «Брюгге». Однако не помогало обыграть «Торпедо», очень «колючую» и неуступчивую команду.

Так что моё мнение как болельщика такое – почему-то именно в дождь техничные игроки проявляли лучшие качества и могли легче обыгрывать соперников, которые используют другую тактику. А когда погода была недождливой, соперник лучше поспевал за техничными игроками «Спартака».

По словам Мосфильмовского, победы «Спартака» из-за «спартаковской погоды» сейчас менее реальны: «В современном футболе всё нивелировалось, стало больше прессинга и силовых единоборств, а творчество и техника ушли на второй план.

В нынешнем «Спартаке» нет игрока по фамилии «плеймейкер», командное взаимодействие проявляется от случая к случаю и очень многое зависит от морально-волевых качеств игроков. Если есть настрой и соперник позволяет играть – спартаковцы проявляют свои лучшие качества. Если же нет – дождь здесь точно не помощник».

P.S. «Глас народа — глас божий». Монолог Леонида Трахтенберга про «спартаковскую погоду»

Самый длинный и фактурный монолог получился у Леонида Трахтенберга. Его выслушал Андрей Панков. Ниже публикуем его целиком.

Если коротко: мысль Трахтенберга схожа с тем, что говорят Ловчев и Мосфильмовский. Именно в дождь, в непростые погодные условия качества техничных футболистов «Спартака» раскрывались максимально ярко.

Фото: «Чемпионат»

А теперь слово Леониду Фёдоровичу.

«Начну с отступления. В 1979 году газета «Советская культура» заказала мне интервью с Николаем Петровичем Старостиным. Он был человеком очень высокой культуры, очень образованный, с поставленной речью. Газета попросила меня поговорить с ним о «Спартаке». В конце того интервью, кстати, он сказал, что «Спартак» обгонит киевское «Динамо» и точно станет чемпионом, хотя ещё в 1977 году наша команда играла в первой лиге. Он как в воду глядел: мы поехали в Киев и обыграли практически сборную СССР.

Так вот в этом интервью я задал вопрос, который меня очень волновал: почему именно «Спартак» стал народной командой? Кто, как не Старостин, мог ответить на него? И он был готов к нему. Он сказал: «Спартак» с первого своего чемпионата СССР начал играть в кружевной, атакующий и зрелищный футбол. Это очень понравилось футбольному люду. Именно благодаря такой игре команда с каждым матчем привлекала всё больше и больше болельщиков», – сказал мне тогда Старостин.

А ведь кружевной футбол — это что? Игра в средний и короткий пас. К ней призывал на поле ещё Игорь Нетто. Попробуй при нём на поле отдать длинную и неточную передачу. Нетто тут же подбегал и кричал: «Баран, куда ты бьёшь?» Никто не смел ему перечить.

Когда у тебя игра построена на большом количестве передач, то поле должно быть ровным. Недаром «Спартак» все называли королями манежей. Ведь тогда матчи ранней весной проводились именно в них. Но в манеже нам равных не было: ни киевское «Динамо», ни тбилисское. В манеже же идеальное и ровное поле, по искусственной траве мяч скользит прекрасно. За счёт короткого и быстрого паса «Спартак» под крышей всегда обеспечивал себе преимущество и итоговую победу.

А когда ты играешь на натуральном газоне, то под такой футбол трава должна быть мокрой. По влажной траве мяч хорошо стелется и скользит. Я очень часто ездил с командой, тот же Симонян всегда просил обильно полить поле, у соперников просто голова кружилась от того спартаковского футбола. Это была игра, как у «Барсы» Круиффа, «Сити» Гвардиолы и так далее.

Соперники же свои газоны, зная об этой спартаковской особенности, намеренно не поливали. Хотя всегда обещали, но в последний момент у них то машина ломалась поливальная, то ещё что-то. И вот как раз в такие моменты нас частенько выручал дождь, благодаря которому поле становилось мокрым и пригодным для нашего футбола. Именно с этим и связано выражение «спартаковская погода». Она просто была на руку «Спартаку».

Николай Петрович Старостин всегда говорил, что глас народа – глас божий. Поэтому «Спартак» всегда отвечал болельщикам красивой игрой за поддержку. Ведь люди приходили на стадионы в любую погоду: в том числе в дождь. Крышей тогда стадионы не снабжали. Команде очень хотелось отблагодарить фанатов за то, что в такую погоду они выбирали стадион, а не телевизор в тёплой квартире».

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Так что ЦСКА — «Спартак». Дождь. Сегодня. 19:30.