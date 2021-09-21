Так, стоп. Березуцкий всё-таки тренер?

Заметить, что Алексей Березуцкий стал легендой ЦСКА и сборной России, могли не все. Он не был основным везде и всегда, как брат, но забил слишком важные голы и оставался слишком стабилен в любой, даже самый нестабильный для клуба и сборной сезон.

Березуцкий, например, забил в финале Кубка УЕФА, разогнал дальним ударом ту самую атаку, в конце которой Павлюченко проткнул англичан, и фактически оформил России выход на Евро-2008, а также сыграл роль третьего брата Березуцкого в одной из самых популярных серий «Футбольного клуба» и запомнился пластырем над глазом и призом лучшему игроку в футбольном выпуске «Что? Где? Когда?» перед Евро-2016.

Фото: 1tv.ru

На секундочку – Алексей сыграл во всех матчах сборной на Евро-2012 + стал лидером ЦСКА по количеству игровых минут в сезоне-2011/2012, а через год, даже несмотря на сильно уменьшившееся игровое время, остался в команде с формулировкой, что несколько матчей за сезон в ЦСКА перевешивают постоянную практику в другой команде. «ЦСКА – это мой клуб, пока способен приносить ему пользу, буду стараться это делать, – говорил Алексей в интервью «СЭ» в 2013 году. – Я должен быть готовым выйти на поле в любой момент. В том числе – на замену».

Алексей – четвёртый по количеству матчей в истории ЦСКА. Да, ниже по этому показателю Акинфеева и Игнашевича, но причастный, в отличие от них, ко всем 20 трофеям, выигранных клубом в XXI веке.



Прямо сейчас Березуцкий – очень спокойный, выдержанный и стабильно эмоциональный тренер. Непробиваемый даже во время дерби. Вспышка для него – похлопать фанатам и без воды отвечать на пресс-конференции после самой важной победы в тренерской карьере.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, победа пусть и в крайне некачественном в плане футбола дерби – зато очень важная для команды и её тренера Березуцкого. Первое дерби со «Спартаком» – сразу три очка. Плюс долгожданная победа над московским клубом (после поражений от «Локо» и «Динамо») и выход на седьмое место, которое вообще-то находится в трёх очках от второго. То есть если бы не потеря в Туле, ЦСКА шёл бы минимум в зоне Лиги Европы.

Ещё одно впечатление от Березуцкого – чёткие пресс-конференции. Тренер ЦСКА уже удивил лично меня тем, как спокойно он доносит простые, но неочевидные тренерские мысли. В начале сезона, например, говорил, что футболист атаки вообще-то может играть на любой позиции впереди, даже если он всю жизнь играл в центре, а тут поставили на фланг (это в контексте Чалова на фланге). После дерби радовался победе через то, что первую ошибку в матче совершил не ЦСКА, а «Спартак». Отказался отвечать Рую Витории, сказавшему, что «Спартак» в матче был лучше. И отметил игру Заболотного мыслью, что Антон будто бы никуда не уходил (хотя в ЦСКА его не было 12 лет).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У ЦСКА по-прежнему остаются проблемы, но победа в дерби вдохнула в команду ободряющих эмоций, а образ стойкого тренера Березуцкого заиграл новыми благородными красками.

Что будет дальше – посмотрим.



Но пока Березуцкий – победитель дерби. И второй после Олича игрок ЦСКА в российской истории, который в дальнейшем стал тренером, но первый, кто обыграл «Спартак».