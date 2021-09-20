«Спартак» продолжает тонуть. Теперь Витория проиграл и дерби

Участники главного дерби страны подходили к матчу в чрезвычайно болезненном состоянии. Они дружно прихрамывали на обе ноги и кашляли во все стороны – и даже было сложно догадаться, кому сейчас хуже.

«Спартак» проиграл в Лиге Европы «Легии» и потерял важных футболистов (при том, что обойма изначально смотрелась скудно), команда никак не нащупает футбол, а Витория не разберётся со схемой, по которой он раньше не играл.

ЦСКА «героически» спас ничью в Туле в последнем туре и тоже болтается из стороны в сторону. У армейцев нет цельности, чёткой игровой системы или хотя бы людей, которые стабильно делают разницу сами по себе. И тоже имелись кадровые потери.

Поэтому все изначально понимали, что дерби может разочаровать.

У «Спартака» в «старте» дебютировали Кофрие и Литвинов. ЦСКА удивил позицией Зайнутдинова

Отсутствие Зобнина в дерби анонсировалось заранее, а в итоге потерь в центре у «Спартака» оказалось даже больше. Хендрикс, заканчивавший игру с «Легией» с ушибом, не попал в заявку, Витории пришлось выпускать совсем зелёного, толком не игравшего в официальных матчах Литвинова. Другой неожиданностью стало появление Кофрие вместо Рассказова на позиции правого центрального защитника. Либо тренерский штаб наказал Николая за грубую и роковую оплошность в концовке игры с «Легией», либо попросту дал паузу и посчитал, что Кофрие справится с Эджуке лучше.

ЦСКА в четвёртый раз подряд выстроился по схеме 3-4-3: Набабкин, Дивеев и Бийол в центре обороны; Чалов, Заболотный и Эджуке в атаке. Вопреки ожиданиям, успел подойти к матчу Марио Фернандес. А в опорной зоне вышли Дзагоев и Зайнутдинов. Главный разрушитель Мухин из-за дисквалификации помочь команде не мог.

Первый тайм — кошмар. Лишь три удара из штрафной на двоих

Если описать происходившее на поле до перерыва парой слов, то ими станут «безликость» и «серость». Команды откровенно боялись пропустить, не раскрывались, а в редких перспективных ситуациях у чужой штрафной действовали откровенно примитивно, совершая уйму брака и потерь.

У «Спартака» выпадала из игры вся атакующая линия: Промес вроде бы принимал мячи между линиями при схеме 3-4-1-2, но не обострял; Понсе отметился разве что объёмом, но не качеством; Ларссон снова терял вообще всё; Мозес не доминировал на фланге, хотя противостоял ему Обляков. Литвинов долго входил в игру, стартовые 25 минут провёл очень робко, вперёд начал играть разве что ближе к перерыву – и даже отметился забросом из полуфланга.

ЦСКА пробовал взломать фланги. Сначала – бровку, где играли Мозес и Кофрие (а страховал её Литвинов). Эджуке пробовал обыграть бельгийского новичка «Спартака» один в один, пару раз упёрся в него – и, отчаявшись, сбежал ближе к середине. Кофрие не совершал вообще ничего выдающегося (а один раз неприятно бросил зону, уйдя за Эджуке – момент родился у Облякова), но всё равно выиграл свою локальную микродуэль. Далее ЦСКА принялся за бровку Айртона, пару раз её взломал, однако ограничился лишь навесами, с которыми «Спартак» справлялся.



Как грустный итог первого тайма: команды нанесли на двоих лишь три удара из пределов штрафной. «Спартак» попадал в створ только издали (Джикия и Промес), но неопасно. Смотреть матч было крайне тяжело.

«Спартак» играл не хуже, но снова проиграл

Дальним ударом началась и вторая половина. Таким, что счёт едва-едва не был открыт: Акинфеев странно отразил несложную попытку Литвинова прямо перед собой, мяч отскочил к Понсе. Аргентинец обязан был забивать, но продолжил тенденцию безобразной реализации «Спартака» в текущем сезоне – нелепо катнул мяч мимо.

Вторая половина получилась чуть более насыщенной. ЦСКА после вынужденной замены Бийола перестроился на 4-3-3, Эджуке убежал от Кофрие направо и доверил левый фланг Чалову. У «Спартака» вместо провалившего матч Ларссона вышел Бакаев – и сыграл всяко агрессивнее и острее. Команды обменялись уколами: Мозес после индивидуального прохода мимо трёх человек не смог пробить, а Чалов после прострела Ахметова смог, но, находясь прямо перед воротами, попал в ногу Айртона.

А потом команды обменялись ещё и голами. Разница в том, что результативный удар Промеса после паса Бакаева не засчитали из-за офсайда, а попадание Заболотного после сумбура и отскока стало легитимным. Антигероем решающего эпизода выступил Кофрие, который прямо в момент удара пробежал перед воротами и неловко отбил мяч на ногу нападающему ЦСКА. От бельгийского защитника изначально были «превосходные» ожидания, он их начал оправдывать в первых же матчах – как с «Химками», когда заработал штрафной и отвернулся в момент удара, так и с ЦСКА.

В оставшееся время Витория пытался спастись, выпустив Рассказова и Игнатова. Рассказов даже создал момент для Промеса, но Квинси, находясь в этот раз в правильной позиции, по мячу не попал. «Спартак» давил, вынудил удалиться Заболотного, заставил на последних секундах Акинфеева прыгнуть в угол. Но ЦСКА всё же удержал победу в дерби, которое по качеству получилось одним из худших в современной истории.

А Виторию, кажется, теперь не спасёт уже ничего.