У «Спартака» много проблем. Максименко в воротах — далеко не последняя из них

Безусловно, весь «Спартак» сейчас плох. Команда давно отошла от свойственных Витории принципов и стиля, играет по чужой для португальца схеме, блёкло выглядит в атаке и с трудом создаёт моменты.

Только не покидает ощущение, что результаты всё равно чересчур суровы по отношению к «Спартаку» — и даже при своей серости он мог бы находиться сейчас в лучшем турнирном положении. Когда нет явного доминирования над соперником, равно как нет и откровенной слабости на его фоне, можно проиграть один матч, второй, далее где-то удача должна улыбнуться. «Спартак» же проиграл в этом сезоне чуть ли не все игры, в которых выглядел не хуже соперника.

Давайте ещё раз их перечислим: «Рубин» (0:1, моментов команда создала больше, пропустила после дальнего удара и рикошета); «Нижний Новгород» (1:2, два ранних пропущенных гола, но далее игра шла в одну сторону, было достаточно шансов хотя бы для ничьей); «Сочи» (1:2, равный матч, причём при 1:0 красно-белые могли забить второй); «Легия» (0:1 на последних минутах, ранее «Спартак» наиграл как минимум на гол); ЦСКА (0:1 в скучной игре, где оба соперника выглядели плохо и обменялись плюс-минус одинаковыми шансами). За рамки сценария вышли лишь три игры: два матча с «Бенфикой» (без шансов в обоих случаях) и с «Арсеналом», где была добыта ничья, а играла тульская команда не хуже.



Предельно понятно, что «Спартаку» необходимо прибавлять – тогда и не будет игр из категории «на тоненького», когда исход могут определить один-два случайных эпизода. Но даже с такой игрой, если бы красно-белые сейчас были бы в лучшем эмоциональном состоянии и ценили бы свои шансы, они могли бы не барахтаться внизу таблицы вблизи зоны вылета, а идти где-то возле призовой тройки. Ларссон в текущем сезоне не забил ни гола после 25 ударов и 1,83 xG, у Понсе – три гола после 20 ударов и 3,81 xG (то есть тоже недобор), у Соболева – единственный мяч с пенальти при 16 ударах и 3,03 xG, а в целом «Спартак» забил во всех турнирах 8 голов после 16,96 xG. В два раза меньше ожидаемого.



Это очень сильный недобор, особенно на контрасте товарищеских игр, где залетал каждый дальний удар от Соболева или Мозеса. И здесь, кажется, очень многое уже завязано на психологии.

Качество обороны статистически стало лучше. Количество пропущенных голов — такое же

Есть и другая проблема: пропускает «Спартак» тоже больше, чем должен. В модели xG нет радикального ухудшения качества обороны по сравнению с прошлым сезоном. При Тедеско красно-белые допускали 11,15 удара и 1,24 xGA за 90 минут, в новом сезоне, даже с учётом «Бенфики» — 8,27 удара и 0,90 xGA, то есть показатели лучше. Более того, по NPxGA (допущенные моменты без учёта пенальти) «Спартак» вообще лучший в лиге. А пропускает при этом почти столько же, сколько и при Тедеско – 1,18 гола сейчас, 1,24 – в прошлом сезоне.



Не последнюю роль во всём этом безобразии играет Максименко. Вероятно, клубу пора задуматься по поводу вратаря. Он стал пропускать многовато, и это продолжается со второй части прошлого сезона.

В текущем сезоне у Максименко 13 пропущенных голов после 28 ударов в створ (53,57% отражённых — совсем грустно). По предотвращённым голам сильно отрицательная разница (-3,94 на относительно короткой дистанции), пропускает больше ожидаемого, уже три гола из-за штрафной, необязательные мячи от ЦСКА, «Химок», «Нижнего», «Рубина».

И если за точку отсчёта взять конец февраля 2021-го, то есть ощутимо удлинить дистанцию, то тоже всё плохо. 55,9 процентов отражённых ударов, радикально минусовая разница между ожидаемыми голами (xCG) и реальными, всего три игры на ноль — такого нет ни у кого в РПЛ. Даже Ребров не позволял себе такого в поздние годы.

Подчеркну, что дело ни в коем случае не в одном лишь голе Заболотного (говорить о явной ошибке не стоит, но Максименко мог бы выручить). Мы сейчас оцениваем вратарский уровень на дистанции. Уже давно возникло ощущение, что вратарь «Спартака» не тащит. И оно подкрепляется цифрами.

Выводы

Просьба не воспринимать этот текст как попытку найти крайнего и спихнуть на него главную вину за неудачи клуба. Повторю, что у «Спартака» много проблем. Но их нужно решать шаг за шагом, вычленять наиболее уязвимые места и пытаться повышать их качество. Где-то передёргивать состав, начинать смотреть на футболистов свежим взглядом, а не вспоминать их старые заслуги (например, на мой взгляд, невозможно играть хуже, чем это делает сейчас Ларссон), менять неработающие блоки.



А к зиме, вероятно, придётся задуматься и о трансферах во вратарскую линию. Максименко — не самое слабое звено, но точно и не сильное. Год назад он тащил, сейчас перестал. И теперь тоже способствует тому, что команда тонет.



Использованы данные Wyscout.