Таблица коэффициентов УЕФА. Лучшая для России неделя за два года

Это была отличная неделя для наших клубов в еврокубках. По российским меркам — просто выдающаяся. Мы увидели первые в сезоне победы в основной стадии еврокубков. Выигранный «Зенитом» матч в Лиге чемпионов принёс России +0,400 в рейтинг. Столько же дала победа «Спартака» в Лиге Европы.

Если смотреть на ближайших конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА, то по итогам недели получилось красиво:

8. Австрия: +0,600

9. Шотландия: +0

10. Россия: +0,800

11. Украина: +0,200

От Австрии всё ещё выступает четыре клуба:

ЛЧ. «Ред Булл Зальцбург» – «Лилль» – 2:1

ЛЕ. «Штурм» – ПСВ – 1:4

ЛЕ. «Вест Хэм» – «Рапид» – 2:0

ЛК. ЛАСК – «Маккаби» Т-А – 1:1.

У Шотландии осталось лишь две команды:

ЛЕ. «Спарта» – «Глазго Рейнджерс» – 1:0

ЛЕ. «Селтик» – «Байер» – 0:4.

У Украины три команды:

ЛЧ. «Шахтёр» – «Интер» – 0:0

ЛЧ. «Бавария» – «Динамо» К – 5:0

ЛЕ. «Заря» – «Рома» – 0:3.



В результате Россия даже обошла Шотландию, поднявшись на девятое место. Хотя эта позиция не сильно отличается от 10-й в плане заявки клубов в еврокубки (только второй команде страны нужно будет пройти на один квалификационный раунд меньше).

Таблица коэффициентов УЕФА (полностью).

Наши клубы в важный момент начали набирать очки. После того как «Шахтёр» выстоял в матче с «Интером», мы были близки к историческому падению. К утру среды Украина оказалась на расстоянии одной победы от нас. Если бы наши клубы проиграли, а «Заря» или «Динамо» Киев выиграли, то Россия опустилась бы на 11-ю строчку.

Это катастрофа не потому, что мы пропустили бы вперёд именно Украину (хотя какие-то депутаты, наверное, пришли бы в ярость). Дело в том, что, начиная именно с 11-й строчки, чемпиону страны не гарантировано место в группе ЛЧ. Хотя есть небольшие нюансы, о которых мы писали здесь.

Почти два года (643 дня) у нас не было настолько успешной еврокубковой недели. В ноябре 2019 года «Зенит» выиграл у «Лиона» (2:0), «Краснодар» победил «Базель» (1:0), а ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем». Правда, тогда ни одна из наших команд не вышла в евровесну. А сейчас велика вероятность, что хотя бы кому-то удастся поиграть подольше. Тем более что теперь третье место в Лиге Европы даёт путёвку в Лигу конференций.