Лучшие голы месяца в АПЛ: пушка Бруну и ещё четыре красивых удара. Выбираем!

За три сентябрьских тура команды АПЛ забили 77 голов (в августе было 85). Самым результативным стал «Ливерпуль» — 9 мячей. Без голов месяц провёл только «Саутгемптон». По одному мячу забили «Тоттенхэм» и «Норвич».

Мы отобрали пять самых красивых голов месяца и предлагаем вам выбрать лучший.

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1. Эндрос Таунсенд, «Эвертон» — «Бёрнли», 4-й тур

Крайний полузащитник после пяти лет в «Кристал Пэлас» этим летом сменил команду и сразу пробился в основной состав «Эвертона». Таунсенд забивает не так часто, но иногда у него залетают красивые голы после дальних ударов. На этот раз пострадал «Бёрнли» — Ник Поуп никак не справился бы с таким шикарным выстрелом.

2. Бруну Фернандеш, «МЮ» — «Ньюкасл», 4-й тур

В этой игре всё внимание было приковано к возвращению Криштиану Роналду, который оформил дубль. Но Бруну Фернандеш тоже вложился в разгром команды Стива Брюса — мощнейшим ударом в девятку из-за штрафной прошил Фредди Вудмана. Пушка!

3. Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал» — «Тоттенхэм», 6-й тур

«Арсенал» проснулся. Три победы подряд в сентябре — с «Тоттенхэмом» команда Артеты провела пока что свой лучший матч в сезоне. Из тумана вышел даже Обамеянг, разогнавший на пару со Смитом-Роу стремительную атаку. Пас внешней стороной стопы и завершение — по такому Обамеянгу мы точно скучали.

4. Наби Кейта, «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас, 5-й тур

Карьера гвинейского хавбека на «Энфилде» складывается сложно — мешают травмы и высокая конкуренция в полузащите. В последний раз Кейта забивал в АПЛ ещё в позапрошлом сезоне. Но против «Кристал Пэлас» вышел на замену и оформил красивый гол ударом с лёту из-за штрафной.

5. Рауль Хименес, «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон», 6-й тур

Мексиканец эффектно раскачал оборону «Саутгемптона» и принёс «Вулверхэмптону» победу в последнем туре. Интересно, что голевую передачу сделал вратарь Жозе Са. Не просто красивый гол, но ещё и очень важный для Хименеса — он не забивал в АПЛ 336 дней.

А какой гол вам понравился больше других?