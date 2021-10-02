«Видимо, судьи мстят «Краснодару». Почему в ворота ЦСКА не назначили пенальти?

ЦСКА и «Краснодар» выдали нулевую ничью, однако счёт не отображает происходившего на поле. Команды не смогли забить, но нанесли 49 ударов на двоих и попадали в штангу. Не обошлось и без спорного судейства.

На последних минутах Виктор Классон попытался пройти Игоря Дивеева в штрафной площади, чтобы нанести удар. Защитник ЦСКА машинально поднял руку в сторону соперника, поскольку швед уже пролетал мимо него. Там же оказался и мяч. Он ударился о руку Дивеева и после ещё пары касаний о тела футболистов отлетел в сторону. Фактически Игорь сыграл рукой — скорее всего, не желая того.

Главный арбитр матча Владимир Москалёв внимания на эпизод не обратил и продолжил игру. Момент заиграли и вернулись к нему лишь спустя пару минут, когда во встрече случилась естественная остановка. К разбору подключился VAR, за который отвечал Василий Казарцев. Момент истины! Казалось, что через несколько секунд Москалёв побежит к монитору у боковой линии, чтобы осознать свою ошибку и указать на точку. «Краснодар» бы в таком случае получил верный шанс повести в счёте незадолго до финального свистка — это почти победа. На деле же судья выслушал коллег и просигнализировал, что игру можно возобновить. Вот так поворот…

Решение Москалёва и видеоассистентов многим показалось ошибочным. Разумеется, среди несогласных был и тренер «Краснодара» Александр Ермакович, заменявший дисквалифицированного Виктора Гончаренко. «Я, конечно, не судейский эксперт. Но на мой взгляд, это, конечно, пенальти. Он был», — сказал Ермакович.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался нейтрально, но и исключать вероятное нарушение правил не стал: «Я с VAR ещё давно столкнулся. Это уже реальность, жизнь. Просто ждал решения. Но хорошо, что пенальти не было».

Арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод для «Чемпионата»:



«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, защитник играет ей в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот. И этим действием Дивеев помешал игроку «Краснодара» сыграть в мяч. Казарцеву дали нормальные повторы, я не понимаю, почему не назначили 11-метровый. Чистый пенальти! Видимо, судьи мстят «Краснодару» за коллегу Панина».

Небольшое уточнение по поводу слов про месть. Неделю назад «Краснодар» разгромил на своём поле «Сочи» (3:0), но в ходе игры судья Игорь Панин удалил двух футболистов «быков». Гендиректор клуба Владимир Хашиг после матча проехался катком по арбитрам. «Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать. Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи».

Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербурге, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования. Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья. У него были разные трактовки отдельных эпизодов. Если бы это были «Спартак» или «Зенит», судили бы совсем по-другому», — сказал Хашиг в интервью для «Матч ТВ».

Тут уместно вспомнить и слова Сергея Галицкого. Владелец «Краснодара» недавно пришёл в «Коммент.Шоу», где тоже высказался о несправедливом судействе. «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья лишний раз неправильно отсвистеть матч «Спартака». Он сразу отправится в ад.

Давление, которое испытывают судьи, когда они ошибаются против питерских и московских клубов и когда ошибаются против нас – разное. Помню сезон, когда «Ростов» убивали через тур. И что? Ничего. А случись такое с кем-то из лидеров, Земля бы сошла со своей оси, случись такое со «Спартаком» или «Зенитом», — заявил Галицкий.

Кстати, ещё один любопытный факт — статистика ЦСКА при Москалёве. Этот арбитр обслужил 12 матчей армейцев. И сегодня ЦСКА впервые не выиграл с ним. Справедливости ради до «Краснодара» армейцы лишь однажды сыграли при Москалёве с по-настоящему грозным соперником — в ноябре 2018-го они победили дома «Зенит» (2:0).

После матча с ЦСКА Хашиг попался журналистам. В отличие от предыдущего раза, гендиректор «Краснодара» был холоден: «Был ли пенальти на последних минутах? Спросите у Казарцева».

Теперь остаётся ждать решения экспертно-судейской комиссии РФС. Не хочется верить, что в решении судей действительно был такой мотив, как месть.