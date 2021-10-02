Поразительный матч между ЦСКА и «Краснодаром»! 49 ударов на двоих — и ноль голов

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу на «ВЭБ Арене». Но это был поразительный матч.

В основу ЦСКА вернулся Заболотный, отбывший дисквалификацию за удаление в столичном дерби со «Спартаком». В запас опять присел молодой Яковлев. У «Краснодара», напротив, не оказалось в заявке удалённых неделю назад в южном дерби с «Сочи» Спаича и Черникова. Кроме того, на скамейке второй тур подряд не было Виктора Гончаренко. Экс-тренер ЦСКА тоже продолжал отбывать дисквалификацию.

Очевидно, этот матч — центральный в туре, несмотря на то что встречались команды, не участвующие в нынешнем сезоне в еврокубках. От игры ЦСКА с «Краснодаром» всегда ждёшь огня. Тем не менее атмосфера на поле довольно долго оставалась спокойной, если не сказать миролюбивой, словно все 22 игрока были братьями, как Березуцкие. До перерыва соперники на двоих совершили всего семь фолов. Жёлтую карточку получил только Обляков, да и ту за симуляцию. Правда, самый запоминающийся эпизод дебюта игры связан со столкновением Заболотного и Сафонова. В этот момент сидящему на трибуне Валерию Карпину наверняка стало не по себе, ведь он на фоне большого количества травм в сборной России рисковал потерять ещё двух кандидатов. К счастью, обошлось.

ЦСКА впервые пробил по воротам Сафонова только в середине первого тайма. «Краснодар» тоже не баловал ажурным футболом — зачастую во избежание риска выходил от ворот за счёт длинных передач на Кордобу, способного, как выясняется, цепляться и за такие «длинные» мячи, которые, казалось бы, в РПЛ только Заболотный с Дзюбой примут. Но команда Гончаренко была острее из-за того, что у армейцев возникали проблемы при переходах из атаки в оборону, появлялись дыры в опорной зоне.

Только ближе к перерыву пошёл по-настоящему обоюдоострый футбол. В результате «Краснодар» за 45 минут нанёс 13 ударов по воротам. Но, что поразительно, в створ — ноль! Мяч каким-то невидимым магнитом (несомненно, одно из любимых слов Сергея Галицкого) тянуло от ворот Акинфеева. У ЦСКА накопилось шесть ударов, в створ — четыре. Передач на чужой трети армейцы тоже совершили чуть больше — 90 против 83. Самым бьющим был Эджуке с тремя попытками. Однако его дриблинг и прочие ритуальные танцы с мячом впечатляли сильнее, чем удары. От Сафонова суперсейвов не потребовалось.

В перерыве замен не было, но уже спустя 10 минут после начала второго тайма Алексей Березуцкий убрал с поля Чалова. Пожалуй, сегодняшний матч — ещё одно доказательство того, что ему не место на фланге. Пусть Фёдор пару раз угрожал воротам «Краснодара» и отдал пару передач под удар, он на этой позиции не очень хорошо попадает в игру.

«Краснодар» владел мячом и территорией, тем не менее теперь уже ЦСКА был острее. Тогда-то Сафонов и стал по-настоящему выручать — спас после ударов Заболотного и Зайнутдинова. Последнему вообще забить было не сложнее, чем угадать слово из трёх букв «г», «о», «л», но полузащитник умудрился не справиться с задачей. Бросалось в глаза, что в этих моментах не доигрывали в обороне краснодарцы: Зайнутдинова на стандарте и вовсе бросил Кордоба.

«Краснодар» ответил выстрелом Крыховяка в штангу. Опять же из опорной зоны. ЦСКА новый челлендж принял: Эджуке, замучивший на своём фланге Рамиреса (эквадорец побаивался нигерийца и не «съедал» расстояние вовремя), тоже проверил стойку на устойчивость.

Не показывая каких-то феерических скоростей в атаке, ЦСКА с «Краснодаром» побили рекорд сезона по количеству ударов по воротам. В общей сумме за 90 минут их набралось 49! Во втором тайме краснодарцы в два раза перебили армейцев — 20:10 (в створ — 5:5). И, глядя на цифры, а не на игру, невозможно понять, как команды выдали редчайший для этого чемпионата результат — нулевую ничью. Самый спорный эпизод матча произошёл в компенсированное время: Дивеев дважды коснулся мяча рукой в собственной штрафной, однако судья Москалёв почему-то не стал назначать пенальти. Согласны с его решением?