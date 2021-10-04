«Считался бы предателем». У Черенкова были два великих матча в Англии и предложение оттуда

Будучи человеком удивительной скромности и исключительно командным игроком, моментом наивысшего счастья в футболе Фёдор Черенков называл 23 октября 1989 года. Он не забил тогда, не отдал голевой передачи, но именно в этот день его любимый «Спартак» в последний раз стал чемпионом Советского Союза.

О легендарном штрафном Валерия Шмарова в ворота киевского «Динамо» на последней минуте, наверное, слышали даже дети, так или иначе причастные к красно-белым цветам. Тогда как самый, пожалуй, яркий матч самого Черенкова, безоговорочного народного любимца той поры, не видели даже современники.

Семью годами ранее, 29 сентября 1982-го, спартаковцы триумфально открыли для себя Англию, разбив «Арсенал» на его территории (5:2), но в СССР игру не показали. Стоимость «картинки» – £ 180 тысяч – оказалась неподъёмной для Центрального телевидения самой большой страны мира (права на весь ЧМ-1982 стоили $ 300 тыс). Мало того, даже запись матча мистическим образом не сохранилась. Подробности остались лишь в печатном виде немногочисленных газетных репортажей да в воспоминаниях непосредственных участников. В память о мастере, ушедшем ровно 7 лет назад, реконструируем события почти 40-летней давности.

Фото: из личного архива Станислава Черчесова

В Лондоне Черенков принял участие в первых четырёх голах в ворота «Арсенала». Бесков впервые позволил игрокам выпить пива

Жребий столкнул популярнейшие красно-белые клубы двух стран на первой же стадии Кубка УЕФА – в 1/32 финала. Никаких групповых турниров ещё не существовало, утешительных переходов в состязание попроще – тем более. Игра сразу шла на выбывание. В Москве в присутствии почти 70 тысяч зрителей «Спартак» совершил героический камбэк – с 0:2 в первые полчаса на 3:2. Победный мяч в ворота шотландца Джорджа Вуда на 89-й минуте ввинтил Юрий Гаврилов – это про него культовый тренер Бесков говорил: «Не знаешь, что делать с мячом – отдай Гаврилову».



А на «Хайбери» вдохновение снизошло на другого полузащитника/полунападающего москвичей – Черенкова. Хотя предматчевые настроения в коллективе Бескову категорически не нравились.



«Мы вышли на поле – и очень ровный ковёр был, — в 2001 году вспоминал британский вояж Фёдор в сюжете для «Футбольного клуба». — Для наших мелких и средних передач — как раз сопутствовал хорошей игре. Надежды ребята не теряли хорошо сыграть. За день до матча Константин Иванович Бесков проводил разминку – у нас практически ничего не получалось. Может, потому что хорошее поле – мы хотели порезвиться. Но ни удары, ни квадраты у нас не шли. Константин Иваныч расстроился: «Вы совершенно не готовы, вы обречены. В квадратах у вас ничего не получается, я не знаю почему. Я заканчиваю тренировку. Всё. Завтра игра — готовьтесь».

«Перед отлётом в Англию «Кайрат» в Алма-Ате победили — 4:0, так он нас в раздевалке честил: «Как вы играете?!» – рассказывал Сергей Швецов, автор первых спартаковских голов в обоих матчах. – Как играем — четыре забили, поди плохо? Но Бесков всегда был недоволен. И в Лондоне на разминке ворчал — настроение ему наше не понравилось. Мы же настоящий спектакль выдали».

Одним из немногих советских граждан – очевидцев триумфа «Спартака» в Англии был корреспондент ТАСС Виктор Музалев. В репортаже для еженедельника «Футбол-хоккей» он аккуратно зафиксировал основные события встречи. По ходу дела хозяева «горели» 0:4, и все четыре гола случились при самом активном участии Черенкова! Вот как это было (со слов автора).



⚽️ «На 27-й минуте спартаковские нападающие предпринимают очередную атаку, и с подачи Черенкова Швецов хлёстким и сильным ударом забивает первый гол в ворота «Арсенала». Его рейд в штрафную площадь и удар были настолько неожиданными, что английский голкипер не успевает среагировать, и мяч, коснувшись его рук, буквально врезается в сетку ворот».



⚽️ «На 56-й минуте Черенков отлично выводит на хорошую позицию С. Родионова, и тот сильным ударом посылает мяч в сетку ворот».



⚽️ «Через десять минут Ю. Гаврилов, увидев освободившегося от опеки Черенкова, отдаёт ему филигранный пас, Черенков, используя свои скоростные качества, убегает от защитников и забивает третий гол».



⚽️ «На 71-й минуте серия острых атак вновь завершается успехом. После красивой комбинации, в которой участвовали Гаврилов и Черенков, Шавло забивает четвёртый гол. На лицах английских футболистов растерянность и отчаяние…»

Фото: РИА Новости

В концовке, правда, Ринат Дасаев и сменивший его Алексей Прудников пропустили от англичан по мячу, но итоговый результат – 2:5 – не оставил сомнений в справедливости гостевой победы. Даже суровый Бесков по такому случаю смягчился и сделал футболистам неслыханную поблажку. «Единственный раз официально разрешил выпить пива, — вспоминал Швецов. — Бесков от нас такого не ожидал. Его в Лондоне помнили ещё по турне «Динамо» в 45-м, а тут вдобавок тренерский триумф. Потому-то Бесков и дал добро на пиво. «Сегодня, — говорит, — я вам разрешаю». А Дед, Старостин, сидит тихо в сторонке и записывает в блокнотик — кто сколько берёт бутылок».

Фёдор Черенков бывший полузащитник «Спартака» «Вот когда «Спартак» в Лондоне разгромил «Арсенал» — 5:2, весь стадион встал и аплодировал. Мы победили родоначальников футбола, и публика нас оценила».

После дубля в Бирмингеме Фёдора приглашали в «Астон Виллу». Он как коммунист не мог принять предложение

Спустя год, уже в 1/16 финала Кубка УЕФА, «Спартак» ещё раз поразил Англию – волевой победой в Бирмингеме над «Астон Виллой» со спасительным дублем к тому времени уже кудрявого Черенкова (жена уговорила сделать модную «химию»). В Британии оценили гений спартаковского виртуоза – и даже сформулировали предложение. Причину отказа Фёдор в 2001 году изложил журналу «Огонёк»:

— Если бы ты решился уехать за рубеж, ты бы считался предателем…



— А вы были истинным патриотом?

— Моё воспитание было обычным… Было мне одно неофициальное предложение от «Астон Виллы» в 1983 году. Я немножко понимаю по-английски, и, когда их агент начал со мной разговаривать, я и не задумывался даже ни на миг, что могу играть где-нибудь в другой команде. «Спартак» для меня — это было ВСЁ! В любом случае переход был невозможен. Как в стране, так и в спорте всё было централизованно. Всё определялось противостоянием: социалистические страны — капиталистические…



— А вы были коммунистом?

— Да, я состоял в партии…

После падения «железного занавеса» в начале 1990-х Черенков всё же сгонял на Запад за компанию с близким приятелем Сергеем Родионовым, в парижский «Ред Стар». Но, в отличие от друга, долго на чужбине не протянул – всего четыре месяца. «Просто я очень устал от этой Франции», — простодушно говорил он впоследствии. По-настоящему комфортно и спокойно ему было только в родном «Спартаке». Но уважением и любовью он пользовался по всей стране – народный футболист, так непохожий на современных «звездунов».