У Энрике был радикально смелый план. Это сработало, но у Италии тоже был мощный отрезок

Матч Италии и Испании в полуфинале международного турнира – это значит, что отделаться от ассоциаций невозможно. Три месяца назад эти команды провели матч, который можно назвать новой классикой: в нём была борьба идей, несколько интересных тренерских ходов, несколько проявлений великолепной индивидуальной игры и драма – и всё это в шаге от финала, на самом высоком уровне. А теперь Лига Наций. Это, конечно, не так престижно, как чемпионат Европы, но свежий контекст добавляет ему эмоциональной ценности.

Команды после Евро не так уж изменились. Роберто Манчини вообще выпустил почти тот же состав, который играл в полуфинале: всего две замены, Бастони вместо Кьеллини в защите и Бернардески вместо Иммобиле в нападении. Зато на месте Барелла, Жоржиньо и Верратти, привычная тройка в полузащите, вокруг которой строится вся игра. Ну и Кьеза с Инсинье – тоже ключевые для команды игроки.

В составе Испании было больше изменений. Торрес вместо Гарсии в центре защиты, на левом фланге вместо Альбы появился Алонсо, который редко играет в сборной, а Сарабия неожиданно вышел в центре нападения. Ну и главное изменение, которое вызвало больше всего внимания: новичок Гави в полузащите. Забавно, что три месяца назад вместе с Коке и Бускетсом вышел другой юный полузащитник «Барселоны», Педри. Ему было 18 лет, Гави сейчас 17.

Тут уместно вспомнить, что Испания была лучшей командой полуфинала Евро большую часть времени, а главное – заставила Манчини отказаться от привычного стиля. Были причины ждать похожего хода игры, поскольку Манчини исходит из сильных качеств своих лучших игроков (это полузащитники), а Энрике в принципе фанат доминирующего футбола без плана-б.

Италия не удивила билд-апом: Ди Лоренцо по-прежнему остаётся в тройке, а другой латераль поднимается высоко, почти в линии атаки. Бернардески, ложная девятка, опускался в полузащиту, чтобы создать численное большинство. Энрике явно был к этому готов. Испания чётко встречала тройкой, разбирая каждого из защитников персонально. И вообще, персональные ориентировки бросались в глаза. В то же время Торрес контролировал смещения Бернардески и поднимался за ним далеко на чужую половину поля.

Это был радикально смелый план: испанцы оставались один в один в защите на своей половине поля и разбивали схему, создавая зоны. Такой план требует идеальной слаженности и концентрации, потому что одна ошибка ломает всю конструкцию.

Испания справлялась. На первых минутах итальянцы нанесли пару ударов издали, но на этом их подходы закончились. Слаженность прессинга действительно впечатляла. Например, как в эпизоде, когда вместо выдернувшегося из защиты Торреса опустился Гави и подстраховал на рывке соперника из глубины.

К 10-й минуте Испания уже полностью контролировала игру и начала вскрывать соперников на фланге Ди Лоренцо. Владение хозяев становилось тупиковым уже в первой фазе, потому что Жоржиньо и Верратти были перекрыты, а дальних забросов итальянцы избегали.

Первый гол явно не противоречил логике игры, но был забит из-за небрежной игры Бастони, который и не контролировал Феррана, и не перекрывал линию паса на него.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

В то же время сам голевой эпизод был закономерным: Алонсо уже не в первый раз воспользовался несогласованностью прессинга соперников. Он поймал момент, когда Кьеза и Баррелла вдвоём выдвинулись на Коке и тут же открылся на бровке. Кьеза не успел (он просто потерялся) и Ди Лоренцо пришлось выдвигаться на Алонсо с опозданием и раскрывая свой фланг. Именно туда, вдоль бровки, и пошёл пас Алонсо на Оярсабаля. Этот пас стал предголевым.

После гола Испания ещё на протяжении минут 10 была лучшей командой и даже могла увеличить преимущество. Снова на левом фланге, после подключения Алонсо, когда Доннарумма неудачно отбил мяч в штангу. Возможно, он нервничал из-за болельщиков стадиона в Милане, которые с первой минуты освистывали каждое его касание.

Италия не сумела забрать мяч, но адаптировалась к мощному прессингу гостей и стала играть по-другому. Стало больше дальних забросов. С середины тайма до удаления Бонуччи итальянцы сделали 11 забросов на 71 пас. Их игра очень упростилась, но это работало.

Одним из источников остроты снова стал фланг Ди Лоренцо и Алонсо. Насколько испанец переигрывал соперника в атаке, настолько же он не успевал в собственной штрафной. Жоржиньо сделал заброс в его зону со своей половины поля – и Бернардески, оставшись один в один, ударил в штангу. Через пару минут Жоржиньо снова вскрыл оборону вертикальным пасом на фланг, откуда Эмерсон прострелил на Инсинье – тоже явный голевой момент.

С середины тайма до перерыва хозяева в два раза меньше владели мячом, зато счёт по ударам 5:1 в их пользу. Как только адаптация к прессингу заработала, Италия стала остро атаковать даже без владения.

Именно в этот момент Бонуччи, у которого уже была жёлтая за разговоры, ударил Бускетса локтем. Максимально неудачный момент.

Фото: Marco Bertorello — Pool/Getty Images

Удаление случилось на 42-й минуте, и Манчини решил подождать с заменой до перерыва. Но до перерыва Испания забила ещё. Хозяева выстроились в 4-5-1, Бернардески занял место правого защитника, а Ди Лоренцо ушёл в центр. Голевую атаку снова начали Коке и Алонсо. Обоих никто не встречал, Бернардески выдвинулся на Алонсо, но с опозданием, а Ди Лоренцо не заметил рывок Сарабии за спину, поэтому Алонсо смог отдать нацеленную передачу в штрафную. Коллективная ошибка, в которой и Бернардески, и Ди Лоренцо неудачно сыграли на неродных позициях, но и полузащита тоже заслуживает критики: не было ни прессинга, ни плотности, а Сарабия свободно открывался между линиями.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

2:0 в большинстве к перерыву – это заявка не только на итоговую победу, но и на досрочный конец матча. Манчини на второй тайм выпустил Кьеллини вместо Бернардески, но ещё до 60-й минуты провёл ещё две замены. Италия перешла на 5-3-1, в центре защиты оказались Ди Лоренцо, Кьеллини и Бастони – естественно, уже никакого прессинга, а ультранизкий блок с забросами на ход Кину. Автобус стал ещё более явным после выхода Калабрии вместо Бареллы, но Манчини можно понять. Владеть мячом в меньшинстве сложнее всего, а при низком блоке отсутствие игрока меньше чувствуется. В то же время в первом тайме удавалось наказывать гостей за высокий прессинг и высокую защиту. Но всё это не сработало: во втором тайме доминирование Испании было пугающим.

Вот несколько цифр, которые передают степень неравенства после перерыва. Владение мячом: 18%-82%. Пасы в финальной трети: 33-167. Удары: 1-7. Тайм даже трудно назвать конкурентным – и при этом его с минимальным счётом выиграла Италия.

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Невероятный парадокс, хотя надо отметить, что момент для Кьезы и Пеллегрини организовали сами испанцы безобразной подачей с углового. Зачем вообще нужно было идти впятером в чужую штрафную и ставить трёх человек на подборе? Кьеза идеально воспользовался своим шансом: пробежал полполя, дождался, пока на него выскочит Симон, и отдал партнёру на пустые ворота.

Глупая потеря концентрации стоила гола, и после этого гости собрались и пять минут не отдавали мяч. В буквальном смысле: следующие пять минут после гола количество пасов 0-60.

Надо отдать должно команде Манчини, которая в добавленное время сумела создать некоторое напряжение у ворот Симона, но в целом картина второго тайма за исключением примерно семи-восьми минут была одинаковой: футболисты в красном спокойно разыгрывают лишнего по всему полю в какой-то мегаломанской версии игры в квадрат.

В итоге, большую часть времени Испания была лучшей командой на поле, а большую часть второго тайма и просто доминировала на грани неприличного. И всё же у Италии был свой мощный отрезок, когда удалось адаптироваться к прессингу. Заслуженная победа, хотя очень интересно, как бы развивалась игра в равных составах.