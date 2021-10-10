В сборной Карпина дебютировали уже семь игроков. И как они?

Когда приходит новый тренер, в составе команды, как правило, появляются новые футболисты. Валерий Карпин – не исключение. За четыре матча при нём в сборной России дебютировали семь игроков. Кого-то болельщики ждали в национальной команде, кого-то – нет, и были удивлены. Рассказываем об «открытиях» Карпина.

Арсен Захарян

Полузащитник «Динамо» не просто дебютировал в сборной у нового тренера, а с ходу стал игроком основы. Справедливости ради премьера Захаряна в национальной команде могла состояться ещё при Станиславе Черчесове, который включил 18-летнего игрока в расширенный список кандидатов на поездку на Евро-2020. Однако болезнь оставила Арсена без первого крупного турнира в карьере. Захарян не разочаровывает: создал наш лучший момент во встрече с Хорватией и спровоцировал своим прострелом автогол словака Милана Шкриньяра. Тем не менее в двух последних матчах Карпин менял динамовца после перерыва. Чем больше недоволен – его игрой в атаке или в обороне? Тренер этого не объяснял.

Илья Самошников

С крайними защитниками в последнее время просто беда. Юрий Жирков не играет с Евро-2020, Марио Фернандес закончил карьеру в сборной России, а Вячеслав Караваев и Сергей Петров надорвались – лечат травмы с предыдущего сбора национальной команды. В списке потерь сегодня и Самошников, который дебютировал в сентябрьских матчах: с Хорватией и Мальтой выходил на замену, с Кипром отбегал 90+ минут. Правоногий защитник на левом фланге, возможно, не лучшее для Карпина решение, но Самошников и в «Рубине» привык играть слева. В первых играх за сборную Илья ничего не испортил, запомнился болельщикам, не особо следящим за «Рубином», умением далеко выбрасывать аут.

Константин Тюкавин

Раз из состава сборной России выпали Артём Дзюба и Александр Соболев, значит, в команде должны были появиться новые форварды. Карпин вызвал 19-летнего Тюкавина, который в «Динамо» составляет милую связку с Захаряном. Правда, как раз после дебюта за сборную Константин вылетел из основы бело-голубых. Будем надеяться, временно, и скоро спад в игре Тюкавина сменится подъёмом. Динамовец сыграл около 20 минут с Кипром. По-настоящему проявить себя не успел, но ему было непросто это сделать, так как в тот момент наша команда просто доигрывала на ободах и думала лишь о том, как отбиться от киприотов. В октябре Тюкавин отправился помогать молодёжке в отборочном цикле Евро-2023.

Максим Осипенко

Карпин знает возможности Осипенко лучше, чем любой другой тренер: они вместе работали в «Ростове». Благодаря этой связи Максим дебютировал в сборной России в зрелом возрасте – ему уже 27. Возможно, не будь в национальной команде Карпина, капитан ростовчан так и не дождался бы вызова. Матчи с Хорватией и Кипром он посмотрел со скамейки, а вот на Мальту попал в основу. Дебют состоялся из-за того, что Георгий Джикия не смог выйти на поле по причине переутомления. Осипенко сыграл на своём уровне, помог Гильерме выдать «сухарь». И даже почти забил гол. Мы долго гадали, не пересёк ли мяч полностью линию после удара защитника, но сам Максим признался: он сразу понял – гола не было.

Алексей Сутормин

Матч со Словакией подарил ещё три дебюта в сборной России. Неудивительно, что во всех случаях речь шла об игроках линии обороны, поскольку защитники выбывают один за другим, словно персонажи известного детективного романа. Сутормин, как и Осипенко, дорос до национальной команды к 27 годам. При этом «Зенит» его подписывал на позицию атакующего полузащитника или вингбека при тройке центральных защитников. Но никак не крайнего защитника. По ходу прошлого сезона Сергей Семак в силу обстоятельств попробовал Алексея на этой позиции, и выяснилось, что из Сутормина может получиться очень приличный атакующий защитник. В субботу зенитовец неплохо сыграл свои 90 минут со Словакией.

Сергей Терехов

У защитника «Сочи» ещё более потрясающая история, чем у Осипенко и Сутормина, так как он впервые сыграл за сборную России в 31 год. Не мировой рекорд, конечно, но история нестандартная. Терехов попал в расширенный состав ещё на сентябрьские матчи, однако травма отложила знакомство с национальной командой на месяц. Карпина, очевидно, помимо всего прочего, привлекла результативность Сергея: 3+3 в 12 играх нового сезона. Правда, в «Сочи» уроженец Брянска привык действовать в схеме с тремя центральными защитниками. В дебютном для Терехова матче со Словакией было тревожно за левый фланг, но сборная России не пропустила, поэтому новичок может быть доволен тем, как отпахал свои 79 минут.

Дмитрий Чистяков

Чистякова приглашали в сборную России ещё из «Ростова» в 2019 году. Тогда Станислав Черчесов вызвал его на матчи отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией, Кипром, Бельгией и Сан-Марино. Дмитрий на поле не вышел, но кое-какой ценный опыт приобрёл. В «Зените» он здорово использовал то время, которое получал, вылезая из-за широких спин Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого, а в новом сезоне стал играть регулярно после травмы хорвата. И если забыть о трёх неприятных моментах (гол Лукаку, автогол в Казани и курьёзный привоз с «Сочи» на пару с Крицюком), то игру Чистякова можно оценить на отлично. Показательно, что в матче со Словакией Карпин выпустил третьим в центре обороны его, а не Осипенко.

Этим списком количество дебютантов при Карпине в матчах сентября-октября может не ограничиться. Не исключено, что в Словении какие-то минуты получат нападающий Гамид Агаларов, полузащитник Данил Глебов или защитник Арсен Адамов. Лучший бомбардир РПЛ, кажется, точно заслуживает шанса.