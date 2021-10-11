Джикия — король! Забил чудо-гол в важнейшем матче сборной России

Сборная России вернулась в Марибор. Именно там в 2009 году мы потерпели одно из самых обидных поражений в своей истории и не попали на чемпионат мира. А теперь приехали на матч квалификации ЧМ-2022.
В середине первого тайма сборная России выдала мощный отрезок. Сначала после подачи со штрафного забил Игорь Дивеев, а затем что-то невероятное сделал другой наш центральный защитник — Георгий Джикия. На 32-й минуте сборная России получила право на угловой. После подачи и пары рикошетов мяч отскочил к Джикии. Тот находился спиной к воротам и решил, что настал звёздный час. Удар через себя, вратарь Ян Облак коснулся мяча, но спасти не сумел — выстрел пришёлся прямо в девятку. Супергол!
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Вообще, Джикии не впервой бить через себя. Например, в 2018-м Георгий попытался забить аналогичным образом «Уралу» в чемпионате России. Трюк удался только отчасти: мяч опустился на сетку сверху.
После гола Джикии сборная России всё же пропустила от главной звезды словенцев и партнёра Алексея Миранчука по «Аталанте» Йосипа Иличича. После первого тайма ведём 2:1.
- 11 октября 2021
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