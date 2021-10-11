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Словения — Россия, матч квалификации ЧМ-2022, видео гола Георгия Джикии, 11 октября 2021 года

Джикия — король! Забил чудо-гол в важнейшем матче сборной России
Михаил Рождественский
Словения — Россия
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В нашего защитника вселился Ибрагимович.

Сборная России вернулась в Марибор. Именно там в 2009 году мы потерпели одно из самых обидных поражений в своей истории и не попали на чемпионат мира. А теперь приехали на матч квалификации ЧМ-2022.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Словения
2-й тайм
1 : 2
Россия
0:1 Дивеев – 28'   0:2 Джикия – 32'   1:2 Иличич – 40'

В середине первого тайма сборная России выдала мощный отрезок. Сначала после подачи со штрафного забил Игорь Дивеев, а затем что-то невероятное сделал другой наш центральный защитник — Георгий Джикия. На 32-й минуте сборная России получила право на угловой. После подачи и пары рикошетов мяч отскочил к Джикии. Тот находился спиной к воротам и решил, что настал звёздный час. Удар через себя, вратарь Ян Облак коснулся мяча, но спасти не сумел — выстрел пришёлся прямо в девятку. Супергол!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Вообще, Джикии не впервой бить через себя. Например, в 2018-м Георгий попытался забить аналогичным образом «Уралу» в чемпионате России. Трюк удался только отчасти: мяч опустился на сетку сверху.

Словения — Россия. Неужели увезём три очка из Марибора?! LIVE Словения — Россия. Неужели увезём три очка из Марибора?! LIVE

После гола Джикии сборная России всё же пропустила от главной звезды словенцев и партнёра Алексея Миранчука по «Аталанте» Йосипа Иличича. После первого тайма ведём 2:1.

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