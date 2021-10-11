Словения — Россия. Онлайн. Продлит ли команда Карпина победную серию?

Наши никогда не обыгрывали словенцев на их поле.

Привет, друзья! Сегодня, 11 октября 2021 года, состоится матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 Словения — Россия. Начало игры — в 21:45 мск. Следить за основными событиями встречи можно с помощью нашей онлайн-трансляции.

Сборная России пять раз играла со словенцами, но при этом ни разу не побеждала соперника на его поле. В 2001 году наша команда уступила со счётом 1:2, пропустив решающий гол с весьма спорного пенальти. Спустя восемь лет россияне проиграли в Мариборе (сегодня играем там же и на том же стадионе) и пролетели мимо чемпионата мира в ЮАР. А вот в первом круге нынешнего отборочного цикла Россия одолела соперника со счётом 2:1, но тогда играли в Сочи, а оба мяча забил Дзюба. Как будет на этот раз?