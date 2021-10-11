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Футбол, Словения — Россия: прямая трансляция матча 11 октября 2021, отбор на ЧМ-2022, где смотреть онлайн

Словения — Россия. Онлайн. Продлит ли команда Карпина победную серию?
Кирилл Закатченко Павел Прохоров
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Словения — Россия. Онлайн
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Наши никогда не обыгрывали словенцев на их поле.

Привет, друзья! Сегодня, 11 октября 2021 года, состоится матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 Словения — Россия. Начало игры — в 21:45 мск. Следить за основными событиями встречи можно с помощью нашей онлайн-трансляции.

Сборная России пять раз играла со словенцами, но при этом ни разу не побеждала соперника на его поле. В 2001 году наша команда уступила со счётом 1:2, пропустив решающий гол с весьма спорного пенальти. Спустя восемь лет россияне проиграли в Мариборе (сегодня играем там же и на том же стадионе) и пролетели мимо чемпионата мира в ЮАР. А вот в первом круге нынешнего отборочного цикла Россия одолела соперника со счётом 2:1, но тогда играли в Сочи, а оба мяча забил Дзюба. Как будет на этот раз?

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Словения
Не начался
Россия
Live Кирилл Закатченко

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12:06 Кирилл Закатченко

Где смотреть видеотрансляцию матча Словения — Россия

📺 Сегодняшний матч можно посмотреть на телеканале «Россия-1». Начало прямого эфира из Словении — в 21:35 мск.

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