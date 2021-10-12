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Словения – Россия – 1:2 в Мариборе, Словения – Россия – 1:0 в 2009, гол Дедича,

«Ты испортил мне детство – получай ответку!» Россияне атаковали в сети экс-игрока Словении
Арина Лаврова
Словения – Россия – 1:2 в Мариборе
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11 лет назад Дедич лишил нас ЧМ-2010. А сейчас ответил на злорадство российских болельщиков.

В понедельник сборная России одержала важную победу над Словенией и вышла на первое место в группе H. До игры было много разговоров о «мести» и «горе в Мариборе». Именно там 12 лет назад Россия пролетела мимо чемпионата мира-2010. Тогда единственный гол в матче забил Златко Дедич.

Спустя 12 лет в комментариях под последним постом в «Инстаграме» российские болельщики припомнили словенскому футболисту тот самый мяч. «Ты испортил мне детство – получай ответку», «надеюсь, сегодня ты загрустил» — именно такими фразами фанаты атаковали Дедича. Златко совершенно спокойно к этому отнёсся, хотя признался, что прочитал ещё не всё.

— Понятно, что для россиян результат хороший, для нас — нет. Это сложно, но я остаюсь оптимистом. Следующее поколение, надеюсь, сможет отобраться на дальнейшие соревнования.

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Комментарии на русском под последним постом в «Инстаграме» увидел (смеётся). Я прочитал ещё не все. Это нормально. Иногда побеждает одна команда, потом другая. Мы всегда должны думать о спорте и честной игре. Для нас было очень важно выиграть в 2009-м году — исторический матч. Но сейчас сборная России оказалась лучше. У вас очень хорошая команда, интересные игроки. Что касается комментариев, то я понимаю не всё, ха-ха. Позже посмотрю получше. Русский письменный язык для меня немного сложноват. Но каждый может высказать своё мнение. Это не проблема. У меня свой путь, не уделяю много внимания чужому мнению. Я уважаю всех болельщиков в мире. Мы играем в футбол для фанатов и понимаем их эмоции.

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Чувствую себя хорошо. Мог бы помочь команде, но нет: мне 37 сейчас, я отдал сборной всё что мог во время выступления на национальном уровне. На данный момент в команде другое поколение, другие игроки. У них есть все необходимые качества, надеюсь, в будущем будут играть лучше и достигать лучших результатов.

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