«Ты испортил мне детство – получай ответку!» Россияне атаковали в сети экс-игрока Словении

В понедельник сборная России одержала важную победу над Словенией и вышла на первое место в группе H. До игры было много разговоров о «мести» и «горе в Мариборе». Именно там 12 лет назад Россия пролетела мимо чемпионата мира-2010. Тогда единственный гол в матче забил Златко Дедич.

Спустя 12 лет в комментариях под последним постом в «Инстаграме» российские болельщики припомнили словенскому футболисту тот самый мяч. «Ты испортил мне детство – получай ответку», «надеюсь, сегодня ты загрустил» — именно такими фразами фанаты атаковали Дедича. Златко совершенно спокойно к этому отнёсся, хотя признался, что прочитал ещё не всё.

— Понятно, что для россиян результат хороший, для нас — нет. Это сложно, но я остаюсь оптимистом. Следующее поколение, надеюсь, сможет отобраться на дальнейшие соревнования.

Комментарии на русском под последним постом в «Инстаграме» увидел (смеётся). Я прочитал ещё не все. Это нормально. Иногда побеждает одна команда, потом другая. Мы всегда должны думать о спорте и честной игре. Для нас было очень важно выиграть в 2009-м году — исторический матч. Но сейчас сборная России оказалась лучше. У вас очень хорошая команда, интересные игроки. Что касается комментариев, то я понимаю не всё, ха-ха. Позже посмотрю получше. Русский письменный язык для меня немного сложноват. Но каждый может высказать своё мнение. Это не проблема. У меня свой путь, не уделяю много внимания чужому мнению. Я уважаю всех болельщиков в мире. Мы играем в футбол для фанатов и понимаем их эмоции.

Чувствую себя хорошо. Мог бы помочь команде, но нет: мне 37 сейчас, я отдал сборной всё что мог во время выступления на национальном уровне. На данный момент в команде другое поколение, другие игроки. У них есть все необходимые качества, надеюсь, в будущем будут играть лучше и достигать лучших результатов.