Новый контракт Педри с «Барсой» – нереальный! Теперь он стоит как 12 Месси

В прошлом сезоне Педри провёл за «Барселону» 73 матча, а ещё отыграл за сборную Испании, – клуб даже дал полузащитнику двухнедельные каникулы, чтобы он немного сбавил темп и выдохнул.

О желании «Барселоны» продлить контракт с Педри ещё на пять лет заговорили летом, но переговоры, по сообщениям испанских СМИ, начались только в сентябре. Из-за важной роли полузащитника в будущем развитии клуба, руководство решило не активировать опцию о перезаключении соглашения в одностороннем порядке (то есть на нынешних условиях) до 2024-го, а предложить футболисту остаться в клубе на более длительный срок.

Свой нынешний контракт Педри подписал ещё в 2019 году, и его условия уже перестали соответствовать реальности: сейчас полузащитник – один из лучших, но один из самых низкооплачиваемых игроков в команде.

«Барса» и сторона игрока уже согласовали все детали нового контракта, после которого Педри сможет уйти из клуба только за нереальные деньги – €1 млрд.

Почему так много?

На самом деле, огромные отступные – частая история в испанском футболе. В СМИ это прозвали «анти-шейхским» пунктом: клубы попросту опасаются, что такие денежные гиганты, как «Манчестер Сити» и «ПСЖ» (а теперь ещё и «Ньюкасл»), могут легко перехватывать молодых талантов. В случае с Педри «Барса» выставляет рекордную сумму отступных, чтобы игрока было не так просто увести.

Только представьте, сколько это. Как 12 Месси, например!

Только у него будет такой контракт?

В очереди на продление контракта – не менее талантливые Ансу Фаты и Рональд Араужо. Клуб, в частности его президент Жоан Лапорта, очень хотят, чтобы игроки подписали новые соглашения в ближайшее время – иначе они уйдут свободными агентами, как было в случае с Лео Месси. Нельзя исключать, что и для этих ребят «Барса» установит невероятную сумму отступных – на данный момент в них видят будущих звёзд.