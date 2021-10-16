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«Рубин» — «Локомотив» — 2:2, обзор матча 11-го тура РПЛ, видео голов, 16 октября 2021 года.

Вот это дебют Гисдоля в «Локомотиве»! Яркий камбэк, несмотря на привоз вратаря
Михаил Рождественский
Яркий дебют Гисдоля в «Локомотиве»!
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Смолов прервал «сухую» серию.

«Локомотив» дебютировал под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля. С первым матчем немцу не повезло — пришлось ехать в Казань к Леониду Слуцкому. У «Рубина» за спиной были три поражения подряд, поэтому он рвался реабилитироваться. Но не получилось.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
16 октября 2021, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Дрейер – 36'   2:0 Онугха – 66'   2:1 Смолов – 68'   2:2 Жемалетдинов – 90+3'

Гисдоль, который ранее заявлял о готовности играть с составом 18-летних, сразу доказал, что действительно доверяет молодым. В старте неожиданно вышли молодые Максим Ненахов и Максим Петров. «Локомотив» в первом тайме владел мячом больше «Рубина», однако особой остроты не создавал. На 6-й минуте железнодорожники и вовсе пропустили, но гол не засчитали. Большое облегчение для Пабло, который чуть не организовал привоз дня.

Но свой гол «Рубин» всё же забил. Новичок Андерс Дрейер продолжает зажигать — четвёртый гол в пяти матчах в РПЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В перерыве Гисдоль понял, что лучше всё же довериться опытным игрокам. Вместо Ненахова и Петрова вышли Дмитрий Живоглядов и Рифат Жемалетдинов. Игра стала более интенсивной, владение выровнялось. «Локомотив» стал действовать острее, но пропустил второй гол. Нового тренера подвёл Даниил Худяков, который заменил в составе Маринато Гильерме. 17-летний вратарь дважды не смог зафиксировать мяч, а Герман Онугха не пощадил — 2:0. Вот и привоз дня.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Локомотив» после второго гола разозлился и сразу ответил. Спустя всего две минуты забил Фёдор Смолов. Благодарить нападающий должен Гирано Керка, который сделал блестящий пас пяткой. Смолов прервал «сухую» серию из восьми матчей в клубе и сборной России.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В концовке игры команды окончательно забыли про центр поля и стали бегать в атаки от ворот до ворот. «Рубину» не хватило полминуты, чтобы дотянуть до победы. Жемалетдинов показал, зачем он нужен в основном составе: засадил супергол из-за пределов штрафной — 2:2. Яркий камбэк!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Дебютный матч Гисдоля получился для него типичным. Тренер известен в Германии по безумным играм с кучей голов. А Слуцкий прервал серию из поражений. Правда, вряд ли он хотел, чтобы это произошло именно таким образом.

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