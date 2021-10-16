Вот это дебют Гисдоля в «Локомотиве»! Яркий камбэк, несмотря на привоз вратаря

«Локомотив» дебютировал под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля. С первым матчем немцу не повезло — пришлось ехать в Казань к Леониду Слуцкому. У «Рубина» за спиной были три поражения подряд, поэтому он рвался реабилитироваться. Но не получилось.

Гисдоль, который ранее заявлял о готовности играть с составом 18-летних, сразу доказал, что действительно доверяет молодым. В старте неожиданно вышли молодые Максим Ненахов и Максим Петров. «Локомотив» в первом тайме владел мячом больше «Рубина», однако особой остроты не создавал. На 6-й минуте железнодорожники и вовсе пропустили, но гол не засчитали. Большое облегчение для Пабло, который чуть не организовал привоз дня.



Но свой гол «Рубин» всё же забил. Новичок Андерс Дрейер продолжает зажигать — четвёртый гол в пяти матчах в РПЛ.

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В перерыве Гисдоль понял, что лучше всё же довериться опытным игрокам. Вместо Ненахова и Петрова вышли Дмитрий Живоглядов и Рифат Жемалетдинов. Игра стала более интенсивной, владение выровнялось. «Локомотив» стал действовать острее, но пропустил второй гол. Нового тренера подвёл Даниил Худяков, который заменил в составе Маринато Гильерме. 17-летний вратарь дважды не смог зафиксировать мяч, а Герман Онугха не пощадил — 2:0. Вот и привоз дня.

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«Локомотив» после второго гола разозлился и сразу ответил. Спустя всего две минуты забил Фёдор Смолов. Благодарить нападающий должен Гирано Керка, который сделал блестящий пас пяткой. Смолов прервал «сухую» серию из восьми матчей в клубе и сборной России.

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В концовке игры команды окончательно забыли про центр поля и стали бегать в атаки от ворот до ворот. «Рубину» не хватило полминуты, чтобы дотянуть до победы. Жемалетдинов показал, зачем он нужен в основном составе: засадил супергол из-за пределов штрафной — 2:2. Яркий камбэк!

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Дебютный матч Гисдоля получился для него типичным. Тренер известен в Германии по безумным играм с кучей голов. А Слуцкий прервал серию из поражений. Правда, вряд ли он хотел, чтобы это произошло именно таким образом.