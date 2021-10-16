«Сочи» — главный преследователь «Зенита». «Ростов» убрали за тайм

После того как «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу», возник вопрос: кто станет главным преследователем питерцев? Ответ — «Сочи». В субботу южане обыграли на своём поле «Ростов», поднялись на второе место и в любом случае останутся там и после воскресных матчей 11-го тура.

«Сочи» сделал игру в первом тайме, забив трижды. Голы на счету Артура Юсупова, Кристиана Нобоа (с пенальти, назначенного после вмешательства VAR) и Матео Касьерры. После перерыва «Ростов» два мяча отыграл, но реальных шансов спастись у гостей не было. Второй гол Али Соу забил уже на четвёртой добавленной минуте. Кстати, для нападающего из Гамбии этот мяч — первый в нынешнем чемпионате России.



Посмотреть все голы можно здесь.

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Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев после игры сказал, что пенальти в ворота его команды назначили неправильно:



«Сегодня «Сочи» в первом тайме воспользовался нюансами лучше. Мы изучали друг друга, готовились, но всё решают индивидуальные действия и нюансы в тактике. Это сегодня было основополагающим. Ну и, конечно, второй мяч. Знаете, я ни в коем случае не хочу комментировать действия арбитра и трактовки, но этот мяч стал ключевым».

А вот слова наставника «Сочи» Владимира Федотова:



«Да, великолепный первый тайм, три забитых гола к 30-й минуте и ещё ряд супермоментов, плюс забитый гол, когда чуть залезли во «вне игры». Действовали энергозатратно, прессинговали, не давали сопернику поднимать голову. Потом сыграли по счёту. Единственное, потеряли бдительность, пропустили гол слишком рано. Естественно, этот гол вдохнул силы в соперника, и со стороны казалось, что было напряжённо. И на самом деле ряд моментов создали у наших ворот, в частности прострелы. Да, было тревожно».



Ну и несколько фактов о матче: