Фати и Депай прибили «Валенсию». Видео голов «Барселоны» здесь

«Барселона» взяла важные для себя три очка в домашнем матче с «Валенсией» — 3:1. Каталонцы пропустили первыми, но затем за них отличились Ансу Фати, Мемфис Депай и Филиппе Коутиньо.
Главные герои — Фати и Депай. Ансу, который вышел в основе впервые с ноября прошлого года, сравнял счёт и заработал 11-метровый. У Депая 1+1. Он сначала ассистировал Фати, а потом забил с пенальти.
Видео всех голов здесь. Кстати, посмотрите не только мячи «Барселоны»: дальний удар защитника «Валенсии» Хосе Луиса Гайя точно не хуже любого из них.
Во втором тайме был момент, когда игра едва не перевернулась. При счете 1:2 Хуан Карлос Солер бил на гол, но попал в штангу, и для «Барселоны» всё обошлось.
И ещё одно важное событие: в этой игре за каталонцев дебютировал Серхио Агуэро. Аргентинец, перешедший летом из «Манчестер Сити», несколько недель лечился и в воскресенье наконец вышел на поле. На 87-й минуте он заменил Серджино Деста. Кстати, американец отыграл этот матч на правом фланге атаки: Рональд Куман продолжает свои эксперименты.
Фото: David Ramos/Getty Images
И вот ещё несколько фактов о матче:
- Из последних 11 матчей чемпионата с «Валенсией» «Барселона» выиграла 10 (6 побед и 4 ничьих). Последнее поражение (0:2) каталонцы потерпели в январе 2020 года.
- В последних 18 домашних матчах Ла Лиги с «Валенсией» «Барса» не уходила с поля без гола. Всего забито 48 мячей.
- «Валенсия» тоже весьма результативно играет на «Камп Ноу» в чемпионате. В последних девяти выездных матчах с «Барсой» она забила 15 голов (в среднем по полтора за игру).
- Мемфис Депай забил 13 из 13 последних пенальти в национальных чемпионатах и еврокубках. Эту серию он начал ещё в «Лионе» в сезоне-2019/2020.
- Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 75-й минуте, но ничего особенного сделать не успел.
На ближайшей неделе «Барселоне» предстоят ещё два домашних матча, и от каждого из них зависит очень многое. В среду — игра Лиги чемпионов с киевским «Динамо». После поражений от «Баварии» и «Бенфики» очки с киевлянами терять нельзя. Ну а в воскресенье — «Реал».
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