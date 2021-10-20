«Реал» растоптал «Шахтёр». Винисиус забил просто издевательский гол!

В 2020-м году «Реал» встречался с донецким «Шахтёром» в групповом этапе Лиги чемпионов и дважды проиграл (2:3, 0:2). На этот раз мадридцы приехали в Киев под руководством Карло Анчелотти с одной целью – взять реванш. Выполнить задачу оказалось очень легко.

Весь первый тайм «Реал» контролировал ход матча, что очень не нравилось Де Дзерби. Главный тренер «Шахтёра» часто вспыхивал на скамейке запасных и, жестикулируя, а также то и дело поправляя шарф, подсказывал своим футболистам. Существенный перевес мадридцев отразился в статистике – 15 ударов (пять – заблокированных), пять угловых, масса опасных атак.

Мяч оказался в сетке лишь на 37-й минуте. Длинная передача полузащитника «Реала» на Бензема была прервана Кривцовым, от ноги которого мяч парашютом влетел в ворота Трубина.

Для команды Де Дзерби исход матча был предрешён на 56-й минуте. На 51-й точный прострел Модрича дошёл до Винисиуса, который, находясь напротив ворот, без особого труда вколотил мяч в правый нижний угол. А через пять минут бразилец выполнил удивительный забег и ударом из штрафной довёл счёт до крупного. Ему не помешали ни четыре игрока обороны, ни вратарь.

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В этой встрече Винисиус доказал, что умеет не только забивать голы, но и раздавать результативные передачи. Через девять минут после дубля бразилец ассистировал Родриго, который забил второй гол в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Когда счёт на табло стал 0:4, «Шахтёр» ринулся забивать гол престижа. Но сделать это было невозможно. Сначала Куртуа заблокировал опасный удар Фернандо в нижний угол ворот, затем Тибо справился с выстрелом Марлоса с близкого расстояния.