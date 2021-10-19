Бензема забивает не просто много, а аномально много. Но его роль выходит за рамки голов

В таблице бомбардиров Ла Лиги Кариму Бензема скучно и одиноко. В восьми турах чемпионата Испании он забил девять голов – больше, чем 12 команд. То есть в командном, а не индивидуальном голевом зачёте он был бы в верхней половине турнирной таблицы.

Это в любом случае достижение, но, учитывая контекст, оно даже важнее, чем кажется. Одно дело – быть супербомбардиром в стабильной команде с последовательной стратегией развития либо в суперклубе, который уничтожает большинство соперников, и другое дело – в «Реале» образца этой осени. Это сильная команда, но её нельзя назвать стабильной, а её игру – выстроенной. Бензема забивает столько не благодаря отлаженному конвейеру моментов, а за счёт феноменальной реализации.



Сначала несколько цифр в доказательство этого тезиса. Карим забил в Ла Лиге девять голов с начала сезона, при этом у него в этих девяти матчах было всего четыре момента, которые статистический портал Opta называет «явными возможностями для гола». Для сравнения: у Левандовского таких моментов 14, у Холанда и у Салаха по семь. У Лукаку тоже четыре, и он забил три гола, это нормальное соотношение. А вот статистику Бензема нельзя назвать нормальной.



Если говорить не о явных моментах, а о сумме всех ударов, то разные метрики дают ему от четырёх до 4,5 ожидаемых голов, то есть он превосходит норму в два раза. Месси, который на протяжении своей карьеры является недосягаемым идеалом оверперформанса, забивает на 30% больше нормы, исходя из количества и остроты его ударов. Как сильно его личные качества помогали «Барселоне», мы понимаем сейчас, глядя на «Барселону» без этих бонусных голов. Так вот, «Реал» по разнице созданных и допущенных моментов сейчас даже не попадает в топ-4 Испании, но лидирует благодаря бонусным голам Бензема.

Да, это на короткой дистанции начала сезона. Но до сезона был Евро-2020, и там Бензема забил четыре гола, на один больше ожидаемого, что очень много (33%) для такой короткой дистанции. Можно пойти ещё дальше и вспомнить вторую половину прошлого сезона: Бензема с первого января по конец мая забил 15 голов в 19 турах Ла Лиги, превзойдя ожидаемые голы на 25%. То есть можно сказать, что по ходу 2021 года его эффективность становится всё выше – она была отличной весной и стала аномально высокой сейчас. Кстати, это должно иметь значение и при определении шорт-листа «Золотого мяча».



Голы, которые он забил с начала сезона, трудно обобщить. Бензема выигрывает верховую борьбу, продавливает защитников, открывается в слепой зоне и первым успевает на добивание. Но кое-что общее можно найти даже в разных по структуре голах: он невероятно быстро ориентируется.



Вот гол, который стал для него 200-м в чемпионате Испании. Обратите внимание, что заброс от Алабы попал ему в спину. Защитник теряет долю секунды, потому что сначала поворачивает голову за мячом, а потом меняет направление бега, реагируя на рикошет – но Бензема не реагирует, он изменил направление движения сразу же, в момент касания мяча спиной. Удивительный момент. Это сочетание координации и концентрации на невероятно высоком уровне.

Именно это сочетание делает его нынешнюю результативность уникальной. Кстати, он же забил лучший гол Лиги наций: окружённый несколькими защитниками, в падении нашёл возможность для удара. Но сводить выдающуюся форму Бензема только к голам неправильно. Он не только лучший бомбардир, но и лучший ассистент Ла Лиги с семью голевыми пасами.



Винисиус Жуниор с пятью голами идёт третьим в гонке бомбардиров Ла Лиги. На «Чемпионате» уже выходил материал о том, какую роль в этом играет Анчелотти, но надо отметить и роль Бензема. Три из пяти своих голов Винисиус забил с пасов Карима.

Гол Винисиуса «Сельте» — отличный пример их тонкого взаимодействия. Похожие моменты прошлой осенью разыгрывали Сон и Кейн, когда Моуринью нашёл форварду новую роль (и получал заслуженные комплименты). Сейчас Анчелотти придумал что-то подобное. Голевая атака начинается с того, что Бензема получает мяч в полуфланге и в глубине. Это затрудняет опеку: Араухо не выдвинулся за ним, хотя полузащитник тоже был далеко от эпизода, и Бензема получил свободу. Араухо и Мальо оказались в полупозиции и не сориентировались, в то же время Винисиус сделал рывок по флангу, поймав Мальо в полупозиции. Выход один на один, который организовали два игрока.

Если в матче с «Сельтой» Бензема воспользовался тем, что за ним не вытянулся защитник, то в матче с «Валенсией» он, наоборот, стянул на себя сразу троих. Получив пас в штрафной, он сделал ложное движение, как будто собирается разворачиваться и бить. Ему пытались помешать не только Паулиста и Рачич, но и Фулкье, крайний защитник, который по ходу эпизода переключился на Карима. В этот момент Бензема и отдал пас на Винисиуса в полуфланг. Фулкье не успел накрыть удар и только дезориентировал вратаря. В момент удара в штрафной находились три игрока «Реала» и восемь игроков «Валенсии» — но Винисиус всё равно остался свободен, потому что Бензема стянул трёх соперников.

Вообще, стянуть на себя защитников и бросить партнёра в коридор – типичный приём Бензема в новом сезоне. Вот его голевой пас на Асенсио. Тот явно был готов к этой передаче, а сам Карим заранее ждал рывка партнёра и отдал в зону в касание.

Бензема не только аномально много забивает, но и невероятно полезен как командный игрок. Он на третьем месте в Ла Лиге по созданным моментам (включая не только пасы под удар, но и обводки и фолы, после которых были удары), на третьем месте по пасам под удар и даже на четвёртом по пасам в штрафную – хотя по номинальной позиции это вообще не его работа. Но он важен не только в завершающей фазе атаки. По продвижению мяча через пас он уступает в «Реале» только Каземиро.



Другими словами, на старте сезона Карим на высочайшем уровне сочетает в себе качества сразу нескольких амплуа. Он полезен в штрафной, но и доставляет мяч в штрафную, он много забивает, но и своим движением создаёт моменты для партнёров. Но в первую очередь, конечно, он много забивает. Безумно много.



Так много, что «Реал» может себе позволить проблемы в защите. По допущенным моментам в первых восьми турах команда даже не в топ-10 в чемпионате – неважно, голы Бензема это маскируют. То есть, конечно, важно. Просто благодаря Бензема у Анчелотти есть время на организацию обороны и нет давления из-за неубедительного старта сезона.