Что вы знаете о футбольном соперничестве России и Турции? Тест
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Десять вопросов для настоящих знатоков.
В четверг, 21 октября, в 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграет на своём стадионе с «Галатасараем». Команда Фатиха Терима довольно неожиданно возглавляет группу, ни разу не пропустив в матчах с «Марселем» и «Лацио». «Локо» же пока идёт на последнем месте (в двух матчах команда набрала всего одно очко) и, если планирует сыграть в Европе весной, обязан побеждать.
У России и Турции богатая история соперничества – как на уровне клубов, так и сборных. Мы приготовили вам тест: 10 вопросов с четырьмя вариантами ответа на каждый. Если вы ответите на более чем половину из них, можете собой гордиться. Старайтесь отслеживать закономерности между вопросами, это может вам помочь.
Удачи!
Комментарии
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