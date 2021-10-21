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«Локомотив» — «Галатасарай», Лига Европы, 21 октября 2021, тест о футбольном соперничестве России и Турции

Что вы знаете о футбольном соперничестве России и Турции? Тест
Виталий Пасичный
«Локомотив» – «Галатасарай», Лига Европы
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Десять вопросов для настоящих знатоков.

В четверг, 21 октября, в 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграет на своём стадионе с «Галатасараем». Команда Фатиха Терима довольно неожиданно возглавляет группу, ни разу не пропустив в матчах с «Марселем» и «Лацио». «Локо» же пока идёт на последнем месте (в двух матчах команда набрала всего одно очко) и, если планирует сыграть в Европе весной, обязан побеждать.

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У России и Турции богатая история соперничества – как на уровне клубов, так и сборных. Мы приготовили вам тест: 10 вопросов с четырьмя вариантами ответа на каждый. Если вы ответите на более чем половину из них, можете собой гордиться. Старайтесь отслеживать закономерности между вопросами, это может вам помочь.

Удачи!

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