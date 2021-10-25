После каких матчей увольняли тренеров «Спартака». Спойлер: иногда и после победных

«Спартак» провёл свой худший матч в истории чемпионатов России, опозорившись в Санкт-Петербурге (1:7). Не исключено, что эта игра повлечёт за собой перестановки в тренерском штабе — по этому случаю вспоминаем после каких поражений увольняли тренеров красно-белых в эпоху Леонида Федуна.

Невио Скала, 32 матча, 2004 год

Один из тех, кого уволили после победного матча. Скала не проработал в «Спартаке» и года из-за разногласий с Федуном. Итальянца отправили в отставку после матча с «Крыльями Советов» (3:1), но перед этим красно-белые проиграли «Локомотиву» (1:3) и «Зениту» (0:2).

Александр Старков, 51 матч, 2004-2006 годы

В последнем матче под руководством Старкова красно-белые сыграли вничью с «Москвой» (3:3), хотя после первого тайма вели с преимуществом в три мяча. Специалист покинул команду на старте сезона, поскольку она одержала всего одну победу в шести матчах. Причина увольнения – невыразительная игра «Спартака» и конфликт с Дмитрием Аленичевым.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Владимир Федотов, 54 матча, 2006-2007 годы

И снова тренера «Спартака» убрали после матча с «Москвой» – на этот раз красно-белые проиграли со счётом 0:2. Удивительно, но на тот момент спартаковцы отставали от лидера всего на три очка. Существует мнение, что владелец «Спартака» принял такое решение под давлением тогдашнего спортивного директора Станислава Черчесова. Матч с «Москвой» стал для Федотова последним не только в народной команде, но и в тренерской карьере.

Станислав Черчесов, 45 матчей, 2007-2008 годы

Экс-тренер сборной России вылетел из «Спартака», когда клуб позорно проиграл в квалификации Лиги чемпионов киевскому «Динамо» (1:4). Перед игрой в еврокубках Черчесов искал причины неудач в футболистах – отправил Титова, Калиниченко и Моцарта в дубль. В чемпионате «Спартак» находился на четвёртом месте, но при этом потерпел разгромное поражение в матче с ЦСКА (1:5).

Микаэль Лаудруп, 21 матч, 2008-2009 годы

Датчанин расстался со «Спартаком» после кубкового поражения в дерби с «Динамо» (0:3). Помимо того, 15 августа генеральный директор Валерий Карпин произнёс следующие слова: «Размер кредита доверия к Лаудрупу не должны определять результаты четырёх матчей. Впереди марафон из 26 игр, и неверно подводить итог работы тренера уже сейчас. Пока мы датчанину полностью доверяем. Вопросы к Лаудрупу есть, но озвучивать их в прессе считаю неэтичным».

16 августа «Спартак» объявил об отставке специалиста.

Валерий Карпин, 122 матча, 2009-2012 годы

Карпин покинул пост главного тренера после переходного сезона (красно-белые завершили его на втором месте) и сосредоточился на должности генерального директора. «Спартак» ударно провёл заключительные матчи под руководством Карпина – сначала обыграли «Зенит» (3:2), а потом – «Локомотив» (2:0). С того момента московская команда больше в Санкт-Петербурге не побеждала.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Унаи Эмери, 26 матчей, 2012 год

Испанец попрощался со «Спартаком» после болезненного поражения от «Динамо» (1:5). Перед этим команда проиграла дома «Барселоне» (0:3) в Лиге чемпионов. Примечательно, что Эмери не принял участие в послематчевой пресс-конференции – на ней Карпин сообщил о решении акционеров уволить тренера. Нынешний главный тренер «Вильярреала» не продержался в России и полугода.

Валерий Карпин, 39 матчей, 2012-2014 годы

Второй заход Карпина на должность главного тренера был не таким длительным, как первый. После матча с «Анжи» (2:2) Карпина уволили, а перед этим команда проиграла «Тосно» (0:1) в Кубке России. «Карпин – сбитый лётчик», – произнёс после увольнения владелец «Спартака».

Дмитрий Гунько, 9 матчей, 2014 год

На смену Карпину пришёл Гунько, работавший его помощником. Дмитрий не справился с ответственностью – проиграл пять матчей из девяти – и покинул команду, сосредоточившись на делах в структуре клуба. В последнем матче под руководством Гунько «Спартак» переиграл «Динамо» (3:2).

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Мурат Якин, 32 матча, 2014-2015 годы

Швейцарец провёл в России один сезон, а команда пролетела мимо тройки призёров. Якина уволили после матча с «Амкаром» (3:3), в котором москвичи дважды проигрывали по ходу встречи. Как итог – шестое место в чемпионате России.

Дмитрий Аленичев, 35 матчей, 2015-2017 годы

Бывший футболист лишился должности главного тренера после поражения в квалификации Лиги Европы. «Спартак» уступил дома кипрскому АЕКу, а в чемпионате России провёл всего один матч. Сезоном ранее красно-белые заняли пятое место, и Аленичев сохранил свой пост, поскольку выполнил задачу по попаданию в еврокубки.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Массимо Каррера, 87 матчей, 2016-2018 годы

На данный момент итальянец — самый успешный тренер «Спартака» в эпоху Федуна – с ним красно-белые стали чемпионами и выиграли Суперкубок России. Каррера попрощался с командой после домашнего матча с «Арсеналом» (2:3). На тот момент «Спартак» занимал седьмое место и отставал от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Олег Кононов, 36 матчей, 2018-2019 годы

Кононов проработал в «Спартаке» 10 месяцев, и его уволили после поражения от «Оренбурга» (1:2). В последних шести матчах под руководством тренера красно-белые проиграли пять раз: не прошли в квалификации Лиги Европы «Брагу», а в чемпионате проиграли «Зениту», «Уралу», «Уфе» и «Оренбургу».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Доменико Тедеско, 55 матчей, 2019-2021 годы

Немец, как известно, покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта. В последнем матче под его руководством команда сыграла вничью с «Ахматом» (2:2), но при этом обеспечила себе место в Лиге чемпионов.