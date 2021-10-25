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После каких матчей увольняли тренеров «Спартака»: Черчесов, Лаудруп, Карпин, Эмери, Якин, Аленичев, Каррера, Кононов

После каких матчей увольняли тренеров «Спартака». Спойлер: иногда и после победных
Павел Прохоров
После каких матчей увольняли тренеров «Спартака»
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В эпоху Федуна дольше других продержался Карпин.

«Спартак» провёл свой худший матч в истории чемпионатов России, опозорившись в Санкт-Петербурге (1:7). Не исключено, что эта игра повлечёт за собой перестановки в тренерском штабе — по этому случаю вспоминаем после каких поражений увольняли тренеров красно-белых в эпоху Леонида Федуна.

Невио Скала, 32 матча, 2004 год

Один из тех, кого уволили после победного матча. Скала не проработал в «Спартаке» и года из-за разногласий с Федуном. Итальянца отправили в отставку после матча с «Крыльями Советов» (3:1), но перед этим красно-белые проиграли «Локомотиву» (1:3) и «Зениту» (0:2).

Александр Старков, 51 матч, 2004-2006 годы

В последнем матче под руководством Старкова красно-белые сыграли вничью с «Москвой» (3:3), хотя после первого тайма вели с преимуществом в три мяча. Специалист покинул команду на старте сезона, поскольку она одержала всего одну победу в шести матчах. Причина увольнения – невыразительная игра «Спартака» и конфликт с Дмитрием Аленичевым.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Владимир Федотов, 54 матча, 2006-2007 годы

И снова тренера «Спартака» убрали после матча с «Москвой» – на этот раз красно-белые проиграли со счётом 0:2. Удивительно, но на тот момент спартаковцы отставали от лидера всего на три очка. Существует мнение, что владелец «Спартака» принял такое решение под давлением тогдашнего спортивного директора Станислава Черчесова. Матч с «Москвой» стал для Федотова последним не только в народной команде, но и в тренерской карьере.

Станислав Черчесов, 45 матчей, 2007-2008 годы

Экс-тренер сборной России вылетел из «Спартака», когда клуб позорно проиграл в квалификации Лиги чемпионов киевскому «Динамо» (1:4). Перед игрой в еврокубках Черчесов искал причины неудач в футболистах – отправил Титова, Калиниченко и Моцарта в дубль. В чемпионате «Спартак» находился на четвёртом месте, но при этом потерпел разгромное поражение в матче с ЦСКА (1:5).

Микаэль Лаудруп, 21 матч, 2008-2009 годы

Датчанин расстался со «Спартаком» после кубкового поражения в дерби с «Динамо» (0:3). Помимо того, 15 августа генеральный директор Валерий Карпин произнёс следующие слова: «Размер кредита доверия к Лаудрупу не должны определять результаты четырёх матчей. Впереди марафон из 26 игр, и неверно подводить итог работы тренера уже сейчас. Пока мы датчанину полностью доверяем. Вопросы к Лаудрупу есть, но озвучивать их в прессе считаю неэтичным».

16 августа «Спартак» объявил об отставке специалиста.

Федун выразил полную поддержку Витории. Обычно после этого «Спартак» убирает тренера Федун выразил полную поддержку Витории. Обычно после этого «Спартак» убирает тренера

Валерий Карпин, 122 матча, 2009-2012 годы

Карпин покинул пост главного тренера после переходного сезона (красно-белые завершили его на втором месте) и сосредоточился на должности генерального директора. «Спартак» ударно провёл заключительные матчи под руководством Карпина – сначала обыграли «Зенит» (3:2), а потом – «Локомотив» (2:0). С того момента московская команда больше в Санкт-Петербурге не побеждала.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Унаи Эмери, 26 матчей, 2012 год

Испанец попрощался со «Спартаком» после болезненного поражения от «Динамо» (1:5). Перед этим команда проиграла дома «Барселоне» (0:3) в Лиге чемпионов. Примечательно, что Эмери не принял участие в послематчевой пресс-конференции – на ней Карпин сообщил о решении акционеров уволить тренера. Нынешний главный тренер «Вильярреала» не продержался в России и полугода.

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Валерий Карпин, 39 матчей, 2012-2014 годы

Второй заход Карпина на должность главного тренера был не таким длительным, как первый. После матча с «Анжи» (2:2) Карпина уволили, а перед этим команда проиграла «Тосно» (0:1) в Кубке России. «Карпин – сбитый лётчик», – произнёс после увольнения владелец «Спартака».

Дмитрий Гунько, 9 матчей, 2014 год

На смену Карпину пришёл Гунько, работавший его помощником. Дмитрий не справился с ответственностью – проиграл пять матчей из девяти – и покинул команду, сосредоточившись на делах в структуре клуба. В последнем матче под руководством Гунько «Спартак» переиграл «Динамо» (3:2).

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Мурат Якин, 32 матча, 2014-2015 годы

Швейцарец провёл в России один сезон, а команда пролетела мимо тройки призёров. Якина уволили после матча с «Амкаром» (3:3), в котором москвичи дважды проигрывали по ходу встречи. Как итог – шестое место в чемпионате России.

Дмитрий Аленичев, 35 матчей, 2015-2017 годы

Бывший футболист лишился должности главного тренера после поражения в квалификации Лиги Европы. «Спартак» уступил дома кипрскому АЕКу, а в чемпионате России провёл всего один матч. Сезоном ранее красно-белые заняли пятое место, и Аленичев сохранил свой пост, поскольку выполнил задачу по попаданию в еврокубки.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Массимо Каррера, 87 матчей, 2016-2018 годы

На данный момент итальянец — самый успешный тренер «Спартака» в эпоху Федуна – с ним красно-белые стали чемпионами и выиграли Суперкубок России. Каррера попрощался с командой после домашнего матча с «Арсеналом» (2:3). На тот момент «Спартак» занимал седьмое место и отставал от лидирующего «Зенита» на семь очков.

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Олег Кононов, 36 матчей, 2018-2019 годы

Кононов проработал в «Спартаке» 10 месяцев, и его уволили после поражения от «Оренбурга» (1:2). В последних шести матчах под руководством тренера красно-белые проиграли пять раз: не прошли в квалификации Лиги Европы «Брагу», а в чемпионате проиграли «Зениту», «Уралу», «Уфе» и «Оренбургу».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Доменико Тедеско, 55 матчей, 2019-2021 годы

Немец, как известно, покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта. В последнем матче под его руководством команда сыграла вничью с «Ахматом» (2:2), но при этом обеспечила себе место в Лиге чемпионов.

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