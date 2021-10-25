Кажется, «Спартаку» нужен новый вратарь. Посмотрите, как ошибается Максименко

Каждый второй удар в створ — гол

Александр Максименко проводит худшие матчи за «Спартак»: за последние три игры он пропустил 13 голов после 19 ударов в створ. При этом он всё ещё входит в тройку лучших голкиперов чемпионата по количеству «сухих» матчей (4), больше него только у Сафонова (5) и Акинфеева (6). Однако куда важнее другие показатели.

Максименко пропустил 28 голов после 54 ударов

В 17 матчах сезона Максименко пропустил 28 голов (!) после 54 ударов в створ во всех турнирах. Если во многих эпизодах с пропущенными мячами безобразно действовала оборона «Спартака», то как минимум в пяти голах есть грубые ошибки вратаря.

1. В седьмом туре с «Химками» Максименко пропустил со штрафного: закрыл левый угол стенкой, но не смог парировать удар по самому центру. Александр стоял на пути мяча, значит, должен был отбивать.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

2. Не отразил Максименко и удар Заболотного в дерби с ЦСКА. Вратарь располагался в том углу, куда был послан мяч, но не успел вовремя сложиться (что очень часто случается) и спасти ворота. Этот гол решил исход встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

3. Пожалуй, самая грубая ошибка вратаря «Спартака» в сезоне. Максименко неудачно сыграл на выходе с «Наполи», из-за чего пропустил на 11-й секунде.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

4. Неудачная игра Максименко на выходе привела к голу на 19-й минуте матча с «Динамо». Александр хотел снять мяч с головы Ордеца, но не успел выйти на перехват.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

5. Игра на выходах — проблема Максименко. Гол Мостового – яркий пример. Вратарь сначала хотел сыграть на опережение, затем остался в штрафной, а в момент удара остался за спиной Джикии.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Максименко стал хуже играть ногами

Это особенно заметно в последних матчах. Каждая вторая передача Александра в игре с «Легией» не доходила до партнёров. 13 точных пасов из 26 – худший показатель из основных игроков встречи. В чемпионате у Максименко после 12 туров в среднем 74,2% точных передач и, что удивительно, плохие цифры в победных играх с «Уфой» и «Ахматом» – 62,1% и 63%. Для сравнения – у Крицюка показатель успешности передач выше (81,7%). Это во многом связано с тем, что его чаще задействуют защитники, а длинные передачи к центру поля находят адресаты.

Кажется, «Спартаку» нужны перемены на последнем рубеже.

В тексте использовались данные портала Whoscored.