Клубы АПЛ получают £ 122 млн после вылета. Но их не всегда хватает для возвращения

Вылет во второй дивизион – одна из худших неприятностей, которая может произойти с футбольным клубом. Понижение в классе ведёт к сокращению доходов и неизбежным изменениям. За последние 15 лет (до сезона-2020/2021) его пережили 142 клуба топ-5 европейских лиг, и далеко не для каждого из них исход оказался успешным.

Для вылетающих клубов существует два основных варианта развития событий. Они либо быстро находят в себе ресурс для возвращения в элиту, либо постепенно утопают в болоте низших дивизионов. Первую группу часто составляют клубы-лифты – те, которые постоянно находятся в переходном состоянии между высшим дивизионом и его младшим братом. Так, за последние 15 лет самым вылетающим клубом АПЛ стал «Вест Бромвич». Начиная с сезона-2005/2006 он отправлялся в Чемпионшип четырежды и по окончании сезона-2021/2022 готовится в пятый раз вернуться в главную лигу Англии. Для «Норвича», крайне неудачно проводящего кампанию в АПЛ, вылет (если он случится в сезоне-2021/2022) тоже станет четвёртым.

В других чемпионатах ситуация похожая, поэтому говорить о лифтовом характере только английских клубов было бы неправильно. Список лидеров выглядит так:

Германия: «Кёльн» и «Нюрнберг» – по 3 вылета за 15 лет;

Италия: «Лечче» – 4, «Эмполи» и «Ливорно» – 3;

Франция: «Труа» – 4, «Кан», «Ланс», «Метц» – 3;

Испания: «Депортиво» – 3.

Вторая группа клубов завязает в низших дивизионах надолго. Если говорить о неудачниках АПЛ, то за последние 10 сезонов лигу покинули и пока не вернулись сразу 9 клубов – «Уиган», «Рединг», «Халл Сити», «Сандерленд», «Мидлсбро», «Суонси», «Сток Сити», «Хаддерсфилд» и «Борнмут». Кто-то (как «Борнмут») вылетел совсем недавно и идёт в лидерах таблицы Чемпионшипа, надеясь на возвращение. Другие («КПР», «Хаддерсфилд», «Сток», «Рединг» и «Мидлсбро») заседают в Чемпионшипе несколько лет и не могут вырваться обратно. А «Уиган» и «Сандерленд» вообще не справились с вылетом из элиты и сейчас бьются за промоушен в третьем английском дивизионе.

По истории «Сандерленда» можно снимать кино, что и сделали в Netflix. Сразу после вылета клуба в сезоне-2016/2017 американская компания начала съёмки сериала Sunderland 'Til I Die. В Netflix хотели показать, как существует клуб, который возвращается в АПЛ сразу после вылета, но в итоге получили душераздирающую историю о падении ещё ниже. Второй сезон показал попытку «Сандерленда» вернуться в Чемпионшип, но в финале плей-офф клуб уступил после гола на 94-й минуте, хотя вёл в матче 1:0. Съёмки сериала на этом завершились, а взлёт «Сандерленда» до сих пор не случился – клуб ещё раз попал в плей-офф английской Лиги 1, но выбить путёвку наверх так и не смог.

Фото: Stephen Pond/Getty Images

Вылет из АПЛ не приговор. Есть хорошие шансы вернуться

История «Сандерленда» трагична, но не все вылетающие из АПЛ клубы заканчивают плохо. «Астон Вилла» после очищения в сезоне-2015/2016 стала уверенным середняком АПЛ. «Ньюкасл» и вовсе получил новых владельцев и потенциал стать топом. По данным Tifosy, инвесткомпании, специализирующейся на спорте, у клубов, вылетающих из АПЛ, самая высокая вероятность вернуться обратно в ближайшие 5 сезонов после вылета – 53,3%. Аналогичный показатель у тех, кто вылетает из Бундеслиги, а вот понижение из Примеры и Лиги 1 грозит большей вероятностью остаться там надолго (54,4% и 56,7% соответственно). Но, с другой стороны, клубам из АПЛ, по данным Tifosy, требуется наибольшее количество времени на камбэк – в среднем 1,93 сезона, если рассматривать промежуток с 2005 по 2015-й годы. Окончание исследования сезоном шестилетней давности обусловлено необходимостью оценить возможности повторных вылетов и продвижений, а также средние данные в кампаниях, когда клубы вылетают и поднимаются обратно.

У клубов, вылетающих из АПЛ, есть солидная страховка

Клубы, вылетающие из АПЛ, часто быстро возвращаются обратно в элиту. И этому есть логичное объяснение. Дело в том, что неудачникам АПЛ положен золотой парашют – компенсирующая выплата, которая формируется из части телевизионного пирога. В сезоне-2020/2021 каждый клуб АПЛ получил около £ 123 млн, в том числе вылетевшие в Чемпионшип. Предполагается, что компенсация поможет клубам плавно перейти к совершенно иному уровню доходов. Правда, сумма в £ 123 млн не поступает на счета клубов сразу же.

В первый сезон они получают 55% (£ 67,65 млн), потом ещё 45% (£ 55,35 млн), если сыграли в АПЛ больше одного сезона, а на третий год процент падает до 20 (£ 24,6 млн). Если клуб возвращается в элиту раньше, то невыплаченная сумма попадает в общий котёл АПЛ и равномерно распределяется между всеми её участниками. Вернувшиеся в элиту в сезоне-2021/2022 после недавних вылетов «Норвич» и «Уотфорд» добавили в казну £ 83 млн.

Выплаты такого размера серьёзно дестабилизируют конкуренцию в Чемпионшипе. Бюджеты вылетающих клубов значительно превышают копилки тех, кто обитает во втором дивизионе постоянно, но без золотого парашюта падений в духе «Сандерленда» и «Уигана» было бы в разы больше. Вылет в низший дивизион сопровождается мощным снижением стоимости состава и самого дорогого игрока. В среднем вылетающий из чемпионата топ-5 клуб теряет 34% стоимости сразу после вылета (в АПЛ – 27%), а самый дорогой игрок вылетающих клубов – 35% (в АПЛ – 25%). Если переводить в количественный эквивалент, то неудачник АПЛ в среднем теряет около £ 18 млн трансферной стоимости. Прибавляем к этому потери от телеконтракта, коммерции и матчдэя — и понимаем, зачем нужен золотой парашют.

Пока что главными претендентами на него в сезоне-2021/2022 остаются «Бёрнли», «Ньюкасл» и «Норвич». В восьми стартовых турах АПЛ они набрали по 3, 3 и 2 очка соответственно. Правда, в зоне риска находятся ещё несколько клубов. В Tifosy посчитали, что вылеты после 17-го места в прошлом сезоне случаются реже, чем вылеты после финиша 11-ми. Если рассматривать топ-5 чемпионатов, то в последние 10 сезонов (не считая сезон-2020/2021) клуб, занявший в чемпионате 17-е место, вылетал лишь в 42% случаев. Это самый низкий показатель среди всех позиций, начиная с 11-го места. Самое вероятное объяснение – клубы понимают, что были близки к пропасти, и всячески напрягаются (финансово и эмоционально), чтобы не допустить этого вновь. Самая же большая вероятность вылета сопровождает клубы с 15-го и 16-го мест (в Германии — с 13-го и 14-го). В прошлом сезоне АПЛ на них финишировали «Саутгемптон» и «Брайтон».