Нетипичный голевой пас Миранчука. Он не сдаётся и борется за место в основе «Аталанты»

Дела у Алексея Миранчука в Италии идут не здорово. В последних пяти матчах «Аталанты» в чемпионате полузащитник появился на поле всего однажды – на 26 минут с «Удинезе». После той встречи Миранчук был признан итальянскими СМИ худшим игроком команды во второй раз подряд. В Лиге чемпионов россиянин тоже получает мало игрового времени: вышел на 11 минут с «Вильярреалом» (сделал ассист) и сыграл полтайма с «Манчестер Юнайтед». До сегодняшнего дня Миранчук суммарно за весь сезон провёл на поле лишь 203 минуты.

В матче 10-го тура с «Сампдорией» Гасперини сделал ставку в атаке на Пашалича, Сапату и Малиновского, вновь оставив Миранчука на скамейке запасных. «Аталанта» пропустила уже на 10-й минуте от Капуто, но к середине первого тайма вела 2:1 – автогол Аскильдсена и пятый гол в сезоне Сапаты.

Российский полузащитник появился на поле в концовке – за 12 минут до финального свистка. Однако, как это бывало не раз в прошлом сезоне, Миранчуку хватило такого короткого отрезка, чтобы принести команде пользу.

На пятой добавленной минуте Алексей выиграл верховую борьбу у двух соперников на половине поля «Сампдории» и скинул мяч на правый фланг Иличичу. Словенец одним движением обыграл двоих защитников и, ворвавшись в штрафную, сильно пробил в дальний верхний угол ворот. Нетипичный голевой пас Миранчука. Но Алексей – молодец, не сдаётся и продолжает бороться за место в основе.

Учитывая добавленное время, Миранчук, согласно данным Opta, провёл на поле 17 минут. Помимо голевой передачи, он отдал два паса под удар, совершил одну успешную обводку, допустил пять потерь и отдал четыре из семи точных передач (2 из 3 в финальную треть).

Следующий матч «Аталанта» проведёт 30 октября с «Лацио». Интересно, даст ли Гасперини сыграть Миранчуку больше, чем 17 минут?