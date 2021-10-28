«Ювентус» застрял: старые приёмы Аллегри пока не работают, а новых у него нет

Второго октября «Ювентус» забил победный гол в ворота «Торино» на 87-й минуте. 20-го октября на той же 87-й дожал «Зенит». 24-го октября пенальти, назначенный на 89-й минуте, принёс «Ювентусу» ничью с «Интером». И вот сейчас, 27-го октября, на 95-й минуте «Ювентус» дома проиграл «Сассуоло», пропустив на 95-й минуте.



На первый взгляд, это напоминает анекдот «что здесь делает «Сассуоло»?» То есть последний пример как бы явно ломает закономерность. Но на самом деле нет.

У всех этих матчей независимо от исхода есть кое-что общее. Во всех случаях результат до самых последних минут не устраивал «Ювентус». В трёх играх удалось дожать и забить, в четвёртой – пропустили на фоне осады штрафной «Сассуоло», когда на своей половине поля остался один Маккенни, и гости провели атаку два в одного. Да, результат разный. Но сама ситуация: в концовке фаворит всё ещё не обеспечил себе результат не может себе позволить играть по счёту. Вот в этом основная проблема.



«Ювентус», кстати, неплохо провёл первый тайм с «Сассуоло»: катал мяч на своей половине поля, выманивая соперника в прессинг, а потом ускорял игру и делал забросы на Морату и Кьезу. Нормальный план, он не приносил постоянных моментов, но гости контролировали игру, были острее и создали несколько полумоментов, когда могло залететь. Если бы залетело, возможно, не пришлось бы писать этот текст: «Ювентус» бы сушил игру и, вполне вероятно, досушил бы, как делал уже несколько раз с начала сезона. Но не залетело, а в конце тайма забил «Сассуоло», и это всё изменило.



До перерыва хозяева даже не имели преимущества по владению мячом (53% на 47% — почти равенство). После перерыва пришлось играть по-другому: 60% владения и семь ударов из пределов штрафной (до перерыва было три). По цифрам солидное преимущество, но только большинство действительно опасных моментов «Ювентус» создал после стандартов. И единственный гол забил после стандарта.

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Это данные только одного матча, но они релевантны всему сезону. По созданным моментам «Ювентус» не в топ-4 Серии А. И по разнице созданных-допущенных моментов тоже. По голам с игры – даже не в топ-10. Ещё один показатель, который говорит об эффективности атаки: средняя острота одного удара по воротам. Так вот, xG одного удара «Ювентуса» — 0,9, у 10 команд Серии А вес удара выше. А по пасам в опасную зону радиусом 18 метров от ворот (считаются только пасы низом, не навесы) – вообще на 15-м месте в чемпионате.

Другими словами, почти по всем показателям «Ювентус» — середняк в атаке. Ладно, допустим, в топ-6. Но точно не претендент на титул.

Такие усредненные данные не дают полного представления о силе команды, нужно учитывать контекст. Например, если быстро забить и потом спокойно играть по счету весь матч (например, как в матче с «Ромой»), то статистика атакующих показателей пострадает, но это не отражает ситуацию. Поэтому поговорим о контексте.

Контекст такой, что команда Массимилиано Аллегри застряла между стилями. Ей по-прежнему, как и в прошлые годы под его руководством, удобнее всего медленная игра, когда соперник владеет инициативой, а «Ювентус» не прессингует, отказывается от владения, но контролирует темп, не подпускает к штрафной и ловит на ошибках. В таком стиле нет ничего плохого – но он требует постоянной концентрации и постоянной эффективности в реализации моментов.



Чтобы побеждать в таком стиле, нужно использовать даже не каждый шанс, а каждый полумомент. И вот в прежние годы у «Ювентуса» Аллегри было это умение. Доказательство – соотношение забитых и ожидаемых голов. Все пять лет под его руководством «Ювентус» стабильно забивал намного больше, чем предполагала статистика. А в сезоне 2017/18 вообще «перебил» статистику на безумные 27 голов. То есть реализация была на топовейшем уровне. Но сейчас, после 10 туров, реализация очень подводит: у «Юве» худшая в серии А разница между ожидаемыми голами и забитыми. Можно сказать, что 10 туров – слишком короткая дистанция, и эффективность ещё изменится, и это правда. Но 10 туров – это достаточно длинная дистанция, чтобы сказаться на сезоне. С таким стартом трудно ждать статистических чудес реализации по итогам сезона.

То есть туринцам не хватает прежней эффективности, когда они могли выжимать максимум из немногих моментов, но при этом Аллегри не может предложить альтернативу этому стилю. Позиционные атаки через розыгрыш, высокий прессинг – это не к нему. Повторюсь: «Ювентус» застрял между стилями.

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Возвращение Аллегри после экспериментов с Сарри и Пирло говорит о том, что руководство клуба решило вернуться к традиционному стилю, в рамках которого туринцы когда-то были лучше всех. Но уже конец октября, результата нет, а ведь в медленном, осторожном и скучном футболе Аллегри только результат и отличает хорошую игру от плохой. Остаётся только ждать, когда Мората начнёт реализовывать на уровне топ-форварда, или покупать нападающего зимой, или всё-таки построить игру вокруг Дибалы, а не забросов и контратак (в принципе, такой опыт у Аллегри тоже есть).



Всё это вполне возможно, но потерянные очки уже не вернуть. Сколько бы ни было везения в результатах «Наполи» и «Милана» (особенно «Милана»), отставание от лидера в 13 очков – это очень много. Даже если «Ювентус» перестанет терять очки в матчах, где считается фаворитом, теперь команда будет зависеть не от себя, а от спада лидеров. И это – главная неожиданность стартового отрезка чемпионата Италии.