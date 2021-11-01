«В бой идут одни старики». Говоря такое, Карпин противоречит сам себе

Валерий Карпин объявил окончательный список игроков на последние матчи отбора – вот он, если забыли.

Вскоре после того, как состав был опубликован, Карпин ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция была бодрой, но в целом обошлось без сенсаций. Хотя был один момент, когда болельщики и журналисты слегка напряглись, потому что тренер сборной произнёс слова, противоположные тому, что он говорил раньше.

Речь про принцип, по которому он вызывает игроков. Раньше Карпин неоднократно говорил, что играть в национальной команде будут те, кто настоящий момент находится в хорошей форме и даёт результат в клубе. Вот примеры из его пресс-конференций.

16 августа, до начала первого сбора в качестве главного тренера, Карпин сказал: «Чтобы играть в сборной, надо играть за свой клуб».

8 сентября мысль повторил – на примере Смолова: «Сейчас Федя здорово выглядит и в клубе, и в сборной. Но если через месяц он не будет в такой форме, то в сборной его не будет. У меня такое видение. Для попадания в национальную команду потенциальный сборник должен быть в хорошей форме в клубе».

На игре за клуб Карпин акцентировал внимание ещё раз – когда комментировал попадание в расширенный список Гамида Агаларова и Антона Зиньковского. «Сейчас Агаларов забьёт ещё пять голов, а Тюкавин – восемь. А может, наоборот, не будут играть в клубах», – сказал он 20 сентября.

И отдельно про Агаларова говорил ещё раз на следующий день – в эфире «Матч ТВ»: «Что нужно делать Гамиду, чтобы оказаться в итоговом списке сборной? Ничего сверхъестественного. Надо делать то, что он делал до сих пор — забивать в каждом матче и желательно по два мяча».

Но нынешние решения Карпина не совсем соответствуют тому, что он говорил раньше. Вот, например, какая ситуация с нападающими.



У Смолова – 7 мячей в 11 матчах, у Сергеева – 4 в 13, у Заболотного – вообще 3 в 11. Агаларов ­– лучший бомбардир лиги: в 13 матчах он забил за «Уфу» 11 мячей, при этом всего на счету команды 14. То есть Гамид причастен к 79% голов клуба. К тому же в последних четырёх матчах он забил трижды, но всё равно едет в молодёжку. Конечно, с уточнением, что «он всегда под рукой» и «в любой момент может оказаться в основе».



Выбор некоторых полузащитников тоже неочевиден. Зобнин и Ахметов, которые не особо блещут в последних матчах, – в сборной. А Александр Черников, ставший игроком старта в «Краснодаре» и разрывающий статистические показатели, ­– в молодёжке.



Карпин объясняет такой выбор опытом: «У нас самые важные матчи, поэтому «В бой идут одни старики» – так можно назвать список. Футболисты, за исключением, наверное, Сергеева, уже были в сборной, играли уже большее или меньшее количество игр на этом уровне. Поэтому выбор сделан в их пользу».



При этом Карпин подчёркивает, что и раньше матчи были важные. Но почему тогда главным критерием было качество игры за клуб в данный момент, а не опыт выступлений за сборную?



Конечно, такая, на первый взгляд, непоследовательность смущает. Но в сложившейся ситуации (а у Карпина она и правда не самая простая – отсутствие времени плюс травмы) риторика «я тренер – и я так решил» – единственно верная. Отвечает за результат именно он. А нам остаётся только верить, что в двух решающих матчах он будет положительным.