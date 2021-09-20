«Не надо иллюзий». Карпин — о попадании Зиньковского и Агаларова в расширенный список

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о попадании полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского и форварда «Уфы» Гамида Агаларова в расширенный список национальной команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Уровень игры Зиньковского позволил ему попасть в расширенный список сборной. Окончательный будет числа 27-го. Не надо иллюзий. Посмотрим, кто в этом списке останется. Агаларов? Много забивает. Они все находятся в расширенном списке, ещё раз. Пяти-шести человек в списке не будет. Мы их заметили, поэтому они в этом списке. Они могут в нём остаться, могут не остаться. Сейчас Агаларов забьёт ещё пять голов, а Тюкавин восемь. А может, наоборот, не будут играть в клубах», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 сентября 2021
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