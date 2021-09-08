Карпин: если через месяц Смолов не будет в такой же форме, в сборную его не вызовут

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал игру нападающего Фёдора Смолова в сентябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.



«Разговаривал со Смоловым перед тем, как его вызвать. Я сказал ему, что в сборной нет основных игроков. Сейчас Федя здорово выглядит и в клубе, и в сборной. Но если через месяц он не будет в такой форме, то в сборной его не будет. У меня такое видение. Для попадания в национальную команду потенциальный сборник должен быть в хорошей форме в клубе. С Федей мы всё проговорили: он абсолютно нормально отреагировал. Он мне сказал: «Георгич, да я сам уже изменился. Прекрасно понимаю те ошибки, которые были по молодости. Я понимаю, куда и для чего я еду. Вы тренер, поэтому выбор за вами», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».