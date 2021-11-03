«Абсолютно левый пенальти». Неужели «Зенит» засудили в матче с «Ювентусом»?

«Зенит» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл на выезде «Ювентусу». Чемпион России пропустил в Италии четыре, забил дважды, но второй гол гостей в самом конце игры уже ни на что не влиял. Однако до 58-й минуты у питерцев был шанс на успех – «Ювентус» давил, но счёт был 1:1. Для чемпиона России всё испортил пенальти, который даже комментаторам матча показался спорным. Хотя и после этого шансы у «Зенита» оставались – Пауло Дибала пробил с точки мимо ворот. Всё испортил испанский судья Эрнандес Эрнандес, потребовавший перебить 11-метровый. Со второй попытки Дибала шансов Станиславу Крицюку не оставил.

Конечно, «Ювентусу» стало проще после второго гола, но всё ли было правильно и с назначением пенальти, и с решением его перебить? Специально для «Чемпионата» эпизоды разобрал арбитр Игорь Федотов:



«У меня есть вопросы по пенальти в ворота «Зенита» и по его перебитию, – рассказал судья. – Это не 11-метровый удар, там было какое-то лёгкое касание, и игрок «Ювентуса» точно упал не от него. Почему это не явная ошибка для VAR – непонятно. Так что пенальти в ворота «Зенита» абсолютно левый – и это при счёте 1:1.



С решением перебить пенальти Федотов тоже не согласен: «Это тоже странное решение. Такие 11-метровые не перебивают. Посмотрите матч «Зенита» и «Спартака» – там игроки хозяев при пенальти вообще метра за два забежали. Обычно есть зазор – от линии штрафной до линии, на которой стоит судья. Это неофициально, но так работает везде. А здесь игроки «Зенита» даже не забежали, а просто немного наклонили корпус. Судья очень хотел, чтобы забил «Ювентус». Такие решения у меня просто в голове не укладываются».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Эпизод с перебитием пенальти прокомментировал и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. «Впечатления от перебитого пенальти? Сложно сказать. Я не знаю, насколько, если и было, может, небольшое нарушение… На мой взгляд, слишком строг был арбитр в этой ситуации», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После пропущенного гола «Зенит» ввязался играть с «Юве» в открытый футбол и получил ещё дважды. Но именно эпизоды с назначением пенальти и решением исполнить его повторно можно назвать ключевыми – неизвестно, как хозяева бы повели себя после промаха своего капитана с точки.