«Уже 301-я случайная победа». Как «Локомотив» в последний раз выиграл в Европе

«Локомотив» продолжает борьбу в Лиге Европы. После первого круга дела не очень: железнодорожники занимают последнее место в группе и имеют в активе всего одно очко. В этом еврокубковом сезоне «Локомотив» ещё не выигрывал, но на самом деле серия тянется уже достаточно долго — 14 матчей. А что было до этого? Вспомним последнюю победу железнодорожников.

В сезоне-2019/2020 «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Группа попалась просто убийственная: «Ювентус», «Атлетико» и «Байер». Первый матч, к счастью, был с немецкой командой, которая казалась наименее устрашающей на фоне остальных. Единственное «но» — сыграть предстояло на выезде.



Главный тренер «Байера» Петер Бош понимал, что легко не будет, хоть и рассчитывал только на три очка: «В Лиге чемпионов нет слабых соперников. Но наша задача — одержать победу в матче с «Локомотивом».



И без того непростое положение «Локо» усугублялось травмами. Просто посмотрите на список футболистов, которые не смогли сыграть с «Байером»: Алексей и Антон Миранчуки, Джефферсон Фарфан, Соломон Кверквелия. Под вопросом был и Бенедикт Хёведес, которому после рассечения наложили 10 швов в области глаза, но немца поставить на ноги всё же удалось.

И всё же «Локомотив» справился. Уже на 16-й минуте Гжегож Крыховяк наказал «Байер» за ошибку в обороне, а спустя девять минут Хёведес неудачно подставил ногу и помог сопернику сравнять счёт. Момент икс тоже произошёл в первом тайме. Вратарь Лукаш Градецки (нынешний конкурент Андрея Лунёва, между прочим) хотел вывести мяч через центр, но Дмитрий Баринов всё прочитал. Удар в подкате метров с 25. Исполнение — 10 из 10. Во втором тайме голов уже не было.



Вообще, преимущество было полностью на стороне «Байера». Убойные 78 процентов владения мячом (унизительные 22 — у «Локомотива»), 17 ударов против 8. Но железнодорожники выстояли.

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был доволен и с удовольствием рассказывал о рецепте победы над «Байером». «Как удалось вселить веру в футболистов? Через правильный выбор игры, дисциплину. Через то, что матчи нужно проводить на максимуме. Сегодня мы хорошо действовали без мяча, поэтому и победили. Ребята молодцы. Мы можем говорить, но именно футболисты воплощают это в жизнь на поле. Соперник диктовал ход встречи за счёт владения мячом. На мой взгляд, «Локомотив» сыграл безошибочно в обороне, за исключением гола. Одно дело задание и тактические наработки, другое — исполнители. Главные действующие лица — это футболисты. Хочу сказать им большое спасибо», — сказал Сёмин.



Но ещё круче Сёмин взорвал, когда его попросили ответить Василию Уткину. Известный блогер и комментатор тогда частенько критиковал тренера «Локомотива» и считал, что тот выбирает состав наугад. Вот что сказал Сёмин: «Ну что я буду его комментировать? Василий — оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа».



Главный антигерой — Градецки — признал свой недочёт. «Я допустил глупую ошибку. Пытался разыграть мяч, ведь владение им — это один из элементов нашего стиля. Мы стремимся обеспечить максимальный контроль, поэтому порой наша игра выглядит рискованно», — сказал вратарь «Байера».

Иностранцы работу Сёмина оценили. Например, французское издание L’Equipe поставило тренеру железнодорожников 7 баллов. Выше оценку по итогам 1-го тура получил только Томас Тухель, чей «ПСЖ» размазал «Реал» Зинедина Зидана.



На этом праздник закончился. Три очка в матче с «Байером» в той Лиге чемпионов так и остались единственными. А всего с тех пор «Локомотив» провёл 14 матчей в еврокубках: 4 ничьих и 10 поражений. Сейчас есть очередной шанс прервать кошмарную серию. Впереди матч с «Галатасараем». Если не выиграть, будет неприятный юбилей.