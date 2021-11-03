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«Реал» — «Шахтёр» — 2:1, видео, голы, обзор матча и статистика, Лига чемпионов — 2021/2022, 3 ноября 2021 года

У Украины всё плохо в Лиге чемпионов. «Зенит» лучше, чем «Шахтёр» и «Динамо» вместе взятые
Анатолий Романов
«Реал» – «Шахтёр» – 2:1
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Команды из Донецка и Киева забили один гол на двоих, а чемпион России — шесть.

Эта Лига чемпионов складывается для украинских клубов катастрофически. Киевское «Динамо» набрало лишь одно очко в четырёх турах и не забило ни одного гола (разница – 0:7). «Шахтёр» после первого круга имел такую же статистику: одно очко при разнице мячей 0:7. К сегодняшнему дню у представителей Украины всё было печальнее, чем даже у чемпиона России «Зенита», на счету которого три балла и 6:6 по голам. Пусть «Шериф» из группы «горняков» неожиданно оказался крепче, чем «Мальмё» из зенитовского квартета, факт остаётся фактом.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
03 ноября 2021, среда. 20:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 Бензема – 14'   1:1 Фернандо – 39'   2:1 Бензема – 61'

«Мы продолжим играть в нашу игру – заявил перед матчем с «Реалом» главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби. – Работаем вместе три-четыре месяца. Считаю, что наш прогресс может проявляться в матчах со сложными соперниками. Придерживаемся своей философии игры, даже если соперник сильный. У меня и у «Шахтёра» есть свой путь, нужно поддерживать философию нашей игры. Да, мы не забивали ещё в Лиге чемпионов, но это случайность. Против «Шерифа» у нас было 25 ударов, против «Интера» было много шансов, да и с «Реалом» тоже».

На «Сантьяго Бернабеу» команда из Донецка прервала «сухую» серию, однако первым забил «Реал». Гол Карима Бензема на исходе четверти часа стал историческим – 1000-м для Мадрида в Лиге чемпионов. И довольно курьёзным. Сами же «горняки» подарили этот гол «Реалу». Голкипер Анатолий Трубин сделал слишком жёсткий пас Марлону, а тот потерял мяч, который Винисиус Жуниор быстро передал Бензема.

«Шахтёр», в общем-то, наиграл на гол ещё при 0:0. Алан Патрик пробил в штангу, кроме того, судья мог назначить пенальти в ворота «сливочных». Возможно, соперника «Реала» наказали бы за то, что защитник слегка прихватил форварда, но большим клубам такие эпизоды обычно прощают. Перед перерывом «Шахтёр» вскрыл центр обороны команды Карло Анчелотти: Николай Матвиенко забросил мяч к штрафной, Алан Патрик сделал классную скидку грудью, а Фернандо пробил с лёта. Красота!

«Реал» растоптал «Шахтёр». Винисиус забил просто издевательский гол! «Реал» растоптал «Шахтёр». Винисиус забил просто издевательский гол!

Во втором тайме при ничейном результате «Реал» пережил несколько неприятных минут, тем не менее после часа игры всё-таки забил второй. Ещё раз сработала связка Винисиус Жуниор – Бензема, а помимо них, в яркой комбинации у ворот «Шахтёра» поучаствовал Каземиро. «Шахтёр» вроде бы играл смелее с Мадридом в «стыковых» матчах группового этапа, нежели «Зенит» с «Ювентусом», да только эффект тот же. Ноль очков.

У «Шахтёра» почти не осталось шансов зацепиться хотя бы за третье место, дающее возможность продолжить выступление в еврокубках весной 2022-го. Де Дзерби, которого в межсезонье рассматривали на пост главного тренера «Спартака», продолжит строить свою команду только через игры в чемпионате Украины. У «Динамо» больше шансов финишировать на третьей позиции, однако киевлянам потребуется победа над «Бенфикой» в Лиссабоне.

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