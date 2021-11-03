У Украины всё плохо в Лиге чемпионов. «Зенит» лучше, чем «Шахтёр» и «Динамо» вместе взятые

Эта Лига чемпионов складывается для украинских клубов катастрофически. Киевское «Динамо» набрало лишь одно очко в четырёх турах и не забило ни одного гола (разница – 0:7). «Шахтёр» после первого круга имел такую же статистику: одно очко при разнице мячей 0:7. К сегодняшнему дню у представителей Украины всё было печальнее, чем даже у чемпиона России «Зенита», на счету которого три балла и 6:6 по голам. Пусть «Шериф» из группы «горняков» неожиданно оказался крепче, чем «Мальмё» из зенитовского квартета, факт остаётся фактом.

«Мы продолжим играть в нашу игру – заявил перед матчем с «Реалом» главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби. – Работаем вместе три-четыре месяца. Считаю, что наш прогресс может проявляться в матчах со сложными соперниками. Придерживаемся своей философии игры, даже если соперник сильный. У меня и у «Шахтёра» есть свой путь, нужно поддерживать философию нашей игры. Да, мы не забивали ещё в Лиге чемпионов, но это случайность. Против «Шерифа» у нас было 25 ударов, против «Интера» было много шансов, да и с «Реалом» тоже».

На «Сантьяго Бернабеу» команда из Донецка прервала «сухую» серию, однако первым забил «Реал». Гол Карима Бензема на исходе четверти часа стал историческим – 1000-м для Мадрида в Лиге чемпионов. И довольно курьёзным. Сами же «горняки» подарили этот гол «Реалу». Голкипер Анатолий Трубин сделал слишком жёсткий пас Марлону, а тот потерял мяч, который Винисиус Жуниор быстро передал Бензема.

«Шахтёр», в общем-то, наиграл на гол ещё при 0:0. Алан Патрик пробил в штангу, кроме того, судья мог назначить пенальти в ворота «сливочных». Возможно, соперника «Реала» наказали бы за то, что защитник слегка прихватил форварда, но большим клубам такие эпизоды обычно прощают. Перед перерывом «Шахтёр» вскрыл центр обороны команды Карло Анчелотти: Николай Матвиенко забросил мяч к штрафной, Алан Патрик сделал классную скидку грудью, а Фернандо пробил с лёта. Красота!

Во втором тайме при ничейном результате «Реал» пережил несколько неприятных минут, тем не менее после часа игры всё-таки забил второй. Ещё раз сработала связка Винисиус Жуниор – Бензема, а помимо них, в яркой комбинации у ворот «Шахтёра» поучаствовал Каземиро. «Шахтёр» вроде бы играл смелее с Мадридом в «стыковых» матчах группового этапа, нежели «Зенит» с «Ювентусом», да только эффект тот же. Ноль очков.

У «Шахтёра» почти не осталось шансов зацепиться хотя бы за третье место, дающее возможность продолжить выступление в еврокубках весной 2022-го. Де Дзерби, которого в межсезонье рассматривали на пост главного тренера «Спартака», продолжит строить свою команду только через игры в чемпионате Украины. У «Динамо» больше шансов финишировать на третьей позиции, однако киевлянам потребуется победа над «Бенфикой» в Лиссабоне.