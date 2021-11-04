Мозг «Лестера», который нужен топ-клубам. «Спартаку» от него уже досталось

Команда Брендана Роджерса неровно начала сезон и приходит в себя только сейчас. После побед над «МЮ» (4:2) и «Брентфордом» (2:1) «Лестер» напоролся на разыгравшийся «Арсенал» с вратарём Рамсдейлом и уступил 0:2, хотя превзошёл соперника по остроте моментов (1,99 xG против 1,10). 11-е место в лиге — поиск стабильности продолжается, однако у «Лестера» есть потенциал в любой момент рвануть вверх. В Лиге Европы тоже не всё идеально — 4 очка после трёх матчей, но домашний матч со «Спартаком» — отличная возможность взять очки.

Даже на этом фоне заметно, кто добился наибольшего прогресса в составе «Лестера» при Роджерсе. На момент оформления аренды из «Монако» в январе 2019-го трансферная стоимость Юри Тилеманса составляла € 22 млн по оценке Transfermarkt. Сейчас портал оценивает полузащитника в € 55 млн. Летом высокая цена отпугнула «Ливерпуль», который искал замену Жоржиньо Вейналдуму.



Вернёмся в 2019-й. За полгода аренды Тилеманс убедил руководство «Лестера», что без него дальше никак. И летом клуб выкупил игрока у «Монако» за € 45 млн. Это было стопроцентное попадание. За три года полузащитник превратился в одного из важнейших игроков команды.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Да, иногда Роджерс отправлял его в запас для профилактики (был такой период в сезоне-2019/2020), но прямо сейчас нельзя представить «Лестер» без Тилеманса и его мозгов. В предыдущем сезоне Тилеманс сыграл во всех матчах чемпионата, уступив по сыгранным минутам лишь Касперу Шмейхелю.

Нашёл себя после «Монако»

20-летний Тилеманс переходил в «Монако» в статусе восходящей звезды бельгийского футбола — более 150 матчей за «Андерлехт» во всех турнирах, звание самого молодого капитана в истории клуба, высокая для позиции ЦПЗ результативность (18 голов в сезоне-2016/2017). Пока игрок осваивался в новых условиях, «Монако» устроил распродажу футболистов, дотащивших команду до полуфинала ЛЧ.



На старом ресурсе «Монако» дошёл до второго места в Лиге 1 сезона-2017/2018, но затем клуб свалился в кризис и фактически боролся за выживание (17-е место в сезоне-2018/2019). Леонарду Жардим ушёл в начале сезона, команду подхватил Тьерри Анри, который так и не придумал, как использовать Тилеманса. Тут и возник вариант с арендой в «Лестер».



Роджерс и Тилеманс за полгода настолько понравились друг другу, что несмотря на интерес «МЮ» и «Тоттенхэма», Тилеманс рассматривал вариант только с полноценным переходом в «Лестер». Стиль с высоким прессингом, быстрыми вертикальными атаками и динамичным центром полузащиты раскрыл сильные стороны Тилеманса на позиции правой «восьмёрки». Здесь пригодились его техника, видение поля и игровое мышление.

Классно двигает мяч, бьёт издали и работает в обороне

Тилеманс стабильно находится в топе «Лестера» по созидательным метрикам. Причём раньше хавбек копил отличные цифры по xGBuildup (показатель, получаемый вычетом из цепи атаки, закончившейся ударом по воротам, бьющего игрока и ассистента), то есть участвовал в развитии атак из глубины. А сейчас Тилеманс резко прибавил в передачах под удар (шестое место в АПЛ по этому показателю и первое в «Лестере») и делает очень много пасов с продвижением (78 — даже больше чем у Трента и Канселу, которые не играют на позиции ЦПЗ).

«У Тилеманса прекрасный футбольный мозг. Ему можно доверять даже несмотря на молодой возраст. Тактически он очень силен. У него прекрасная техника и видение поля», — признавался в интервью Sky Sports Роджерс. Российские болельщики убедились в созидательной мощи Тилеманса на примере матча «Лестера» против «Спартака» в Москве. Динамичная и пасующая связка Тилеманса с Мэддисоном стала основой для покера Патсона Дака и полного уничтожения Николая Рассказова.



А ещё у Тилеманса прекрасный удар. Его убойный выстрел принёс «Лестеру» весной победу над «Челси» в финале Кубка Англии, а недавний гол «МЮ» можно пересматривать 1000 раз и наслаждаться траекторией полёта мяча:

От пушки Тилеманса в позапрошлом туре пострадал «Брентфорд»:

Но одно дело — работать в атаке, другое — справляться с высокой оборонительный нагрузкой. Есть показательный пример Поля Погба из «МЮ», который обладает классным ударом, техникой и раздаёт радиоуправляемые передачи. Но при этом Погба потрясающе халтурит в обороне. Тилеманс не такой. Об этом говорит, опять же, Роджерс: «Когда Тилеманс только пришёл в клуб, я использовал его в качестве «восьмёрки» в паре с Мэддисоном. Но потом мы потеряли Ндиди и использовали Тилеманса в связке с Менди под более оборонительный профиль игры. Какое-то время ушло на адаптацию, но Тилеманс с тех пор очень прибавил в физической мощи и чтении эпизодов».



В этом сезоне Тилеманс — лидер «Лестера» по количеству прессинг-действий и входит в топ-40 АПЛ по возвратам мяча. В частности, грамотная работа Тилеманса в прессинге и обороне серьёзно помогла команде в игре против «МЮ» (4:2), когда Сульшер не справился с давлением Роджерса.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Скорее всего, Тилеманс скоро покинет клуб

В рамках системы «Лестера» Тилеманс прогрессирует и становится многопрофильным ЦПЗ с большим набором качеств. Его контракт истекает летом 2023-го — пока что «Лестер» не может подписать новое соглашение, Тилеманс отверг первое предложение с повышением зарплаты. Уже известно об интересе к нему «Реала», «МЮ» и «Барселоны».



С одной стороны, в «Лестере» Тилеманс получил площадку для рывка в развитии, с другой — сейчас он окончательно превратился в топ-исполнителя, который готов играть на высоком уровне. Роджерс очень хочет оставить Тилеманса: «Мы делаем всё для того, чтобы заключить новую сделку. Важно понять, что именно здесь он показывает свои лучшие качества». Чем закончится история — пока неизвестно, но нынешний сезон может стать ещё одним прорывом в карьере бельгийского таланта.