Рассказов провалился, но партнёры сильно ему «помогли». Разбираем голы «Лестера»

Это был удивительный матч – «Спартак», добыв перед самым перерывом солидное преимущество в два мяча, быстро его растранжирил, пропустил четыре гола подряд и потерпел очень болезненное поражение. Поразило то, насколько легко и однотипно забивал «Лестер».

Публика уже нашла главного виновника – игра правого центрального защитника Рассказова, вынужденно появившегося на поле из-за дисквалификации Кофрие, стала главным событием матча, в той или иной степени Николай причастен ко всем четырём мячам.



Но действительно ли он один умножил все старания «Спартака» на ноль? И как вообще можно было бы избежать оборонительной катастрофы? Разберём все четыре гола «Лестера».

Первый гол: недостаточное давление в опорной зоне и ненужная попытка искусственного офсайда от Рассказова

«Спартак» только-только забил второй гол. «Лестер» разыграл мяч в центре поля и быстро доставил его вперёд. После отскока образовался зазор между линиями: Литвинов потерял концентрацию и упустил Мэддисона (по которому и играл большую часть первого тайма), Жиго пришлось покидать заднюю линию, чтобы атаковать 10-го номера «Лестера».

Манёвр Жиго привёл к образованию так называемого «кармана» — зоны в центре обороны. Джикия увидел это и начал заужение и занижение позиции (тем более сам он тоже секунду назад выбросился вперёд), чтобы сохранить горизонтальную целостность обороны.

Соответственно, Джикия вряд ли в этой ситуации мог задумываться о создании искусственного офсайда. Но Рассказов, скорее всего, был запрограммирован на это действие – перед пасом он сделал несколько шагов вперёд и оставил Дака за собой. Получилась ломаная линия обороны: Дака оказался в правильном положении, получил передачу и реализовал выход один на один.

Весьма сомнительно, что в таких эпизодах нужно делать офсайды:

момент достаточно динамичный, сложно было соблюдать синхронность, передача выполнялась с нескольких метров, а не с дистанции. Паузы перед ней не было; Джикия — не единственный, кто ближе к воротам, по позиции Айртона тоже могли возникнуть вопросы; как минимум Рассказов не мог оценить положение Мозеса за своей спиной. Он тоже не то чтобы готовился к такому манёвру Рассказова.

Вывод: к Джикии гораздо меньше вопросов, чем к Рассказову. Возьми он игрока перед собой и реагируй на заброс – был бы гарантированно первым на мяче. Только есть вопрос: что именно требуют от футболистов в таких ситуациях тренеры? Потому что манёвр с выходом и высокой линией встречается у «Спартака» часто.

Второй гол: срезка в центре поля, открытый мяч, высокая линия – и неправильная реакция Рассказова на вертикальный пас в зону

Максименко вынес мяч вперёд, «Спартак» находился в сжатом виде. Возникла серия единоборств, после последнего из них Жиго не очень удачно сбросил мяч прямо на соперника – Люка Томаса вправо.

Мозес, находившийся ближе всех к сопернику, не решился атаковать Томаса и оказывать давление. Поэтому 33-й номер «Лестера» оказался один в районе центральной линии – без давления, с уймой времени. Получился открытый для передачи мяч. Это уже очень плохая ситуация, пусть пока и не критическая.

Линия обороны «Спартака» не успела опуститься и снова оказалась сломанной – Джикия и Жиго были впереди соперников. Мозес так и не решился оказать давление. Пошёл пас в зону за спинами – и на него уже неправильно среагировал Рассказов. Николай почему-то начал догонять мяч, хотя мог бы ускориться вправо и просто сыграть на опережение.

Жиго и Джикия тоже сыграли в этом эпизоде плохо: оба догоняли соперников из-за того, что изначально при пасе были дальше от ворот. А Джикия почему-то бежал по прямой и не заузил позицию до забившего мяч форварда. Это грубый просчёт.



Вывод: самую эффектную ошибку совершил Рассказов, но претензии есть к Мозесу, Жиго и Джикии. Они тоже сильно причастны к этому голу.

Третий гол: «Спартак» очень плохо гасил чужую быструю атаку

«Спартак» атаковал по левому флангу и потерял мяч. Зобнин и Литвинов попытались организовать контрпрессинг, но не вернули владение.

При этом вертикальная компактность «Спартака» была сильно нарушена: Тилеманс был совершенно без опеки в буферной зоне, тройка защитников находилась за центральной линией. «Лестер» спокойно разыграл большинство, вывел мяч из зоны давления – и атака ускорилась.

Получилась быстрая атака «три в три» — её в принципе сложно загасить, если сторона с мячом разыгрывает правильно. Но в любом случае обороняющимся командам в таких случаях часто рекомендуют не встречать соперников сразу, а плассироваться, бежать назад, пытаться погасить скорость атаки, дожидаться поддержки. Но пятиться, само собой, не до ворот – если поддержка не придёт, то в опасной зоне на подходе к штрафной уже нужно вступать в активный отбор.

Жиго остановился и сделал несколько шагов навстречу Тилемансу – на мой взгляд, преждевременно. Его манёвр увидел и Рассказов, также остановившийся. Вероятно, «Спартак» снова хотел оставить соперников в офсайде, но в быстрых атаках это слишком большой риск. Риск не оправдался – Тилеманс идеально покатил в зону, Рассказов не успел среагировать, Дака снова забил.



Вывод: ключевая проблема была в начальной стадии контратаки, когда «Спартак» не смог загасить её и в зародыше и при этом допустил колоссальный разрыв между линиями. Далее вся тройка защитников плохо отзащищалась «три в три». Роль Рассказова – не определяющая.

Четвёртый гол: снова плохая оборона при чужой контратаке

«Спартак» снова не смог остановить чужую атаку: сначала соперника выпустил Игнатов, потом Литвинов проиграл (в очередной раз за матч) единоборство. Сумаре обошёл его, залез в середину, где из-за плохой компактности снова не было никого из игроков «Спартака».

Жиго пришлось выбрасываться, но перехватить мяч он не успел.

Рассказов совершенно правильно заузил позицию, а вот Мозес вернуться назад не успел. Пошла передача в свободную зону – и «Лестер» опять убежал один на один.

Выводы

Это, безусловно, очень забавно, что Рассказов бегал где-то рядом с мячом всякий раз – и поэтому его автоматически записали в главного виновника поражения. Николай и вправду напрямую причастен к двум первым голам. Только на самом деле проблем у «Спартака» в этой игре было гораздо больше:

команда пропускала передачи за спину – точно так же, как пропустила и в игре с «Динамо». «Лестер» образцово атаковал пространство за спинами, а «Спартак» не справился; Также «Спартак» не справлялся в середине, проиграл там слишком много борьбы, тот же Литвинов постоянно опаздывал – и из-за проблем в центре пришли три гола из четырёх; команда отвратительно оборонялась против быстрых атак, допуская одни и те же ошибки; а почему вообще Витория решил, что крайний защитник Рассказов – оптимальный выбор правого центрального защитника для матчей с таким сценарием? Сколько у Николая успешных матчей на этой позиции? Есть ли у него для этого нужные навыки?

Поэтому, считаю, вопросов к общей структуре никак не меньше, чем к одному Рассказову. Весь «Спартак» в четверг провалился в обороне – и необходимо сделать правильные выводы, а не назначать виновного.



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