Сломанные ноги и перформанс Тевеса ― вот что такое дерби Манчестера

Манчестер ― город настоящих трудяг, который выделяется шахтами, заводами и другими индустриальными комплексами. Подавляющая доля населения ― рабочий класс, который поднимает английскую промышленность. Для них футбол является доступным и главным развлечением.

У «Манчестер Юнайтед» даже история возникновения плотно связана с рабочим классом: группа железнодорожников в свободное время катала мяч на окраине. Так и появился клуб (тогда назывался «Ньютон Хит»). А вот «Манчестер Сити» основала Анна Коннел, дочь ректора церкви из Западного Гортона (неблагополучный район Манчестера). Чтобы отвлечь местных от алкоголя, наркотиков и прочих низкоморальных развлечений, Анна слепила футбольную команду с названием «Вест Гортон».

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Первое чемпионство «Ман Юнайтед» взял благодаря соседям

Первое манчестерское дерби разыграли еще в 1881-м, а победу забрал «Ман Юнайтед» (3:0). В тот период никакой вражды между соседями не было: до начала 1900-х клубы болтались на обочине футбольной иерархии и разыгрывали в основном локальные кубки. Болельщики Манчестера посещали матчи сразу двух клубов: одну неделю поддерживали «Ман Сити», а другую — «Ман Юнайтед».

Уже в 1904-м «Манчестер Сити» забрал Кубок Англии, установив безоговорочное лидерство в городе. Закрепить успех у клуба не получилось: «Сити» был замешан в финансовом скандале (платил игрокам зарплату в конвертах). В итоге сразу 16 футболистам пожизненно запретили выступать за клуб.

Бан помог развитию соседей: четвёрка лучших футболистов (Джимми Беннистер, Герберт Берджесс, Билли Мередит и Сэнди Тернбулл) подписали контракты с «Ман Юнайтед». В следующем году они помогли «Юнайтед» завоевать их первый в истории титул чемпионов в сезоне-1907/1908.

Отсутствие обоюдной ненависти в то время подчёркивает и следующий факт: культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Мэтт Басби, который суммарно правил на «Олд Траффорд» 25 лет, отбегал в футболке «Ман Сити» восемь сезонов. И никакого негатива со стороны фанатов «Юнайтед» или «Сити» к нему не было. Клубная карьера для легенды «Ман Юнайтед» у него вообще необычная — Басби поиграл и за «Ливерпуль».

В 1974-м «Сити» вышвырнул «Юнайтед» из элиты

Перенесемся в 1970-е, когда между клубами начались реальные конфликты. Так, в декабре 1970-го Джордж Бест неудачно подкатился под Глина Пардоу и сломал ему ногу. Травма была настолько серьёзной, что Пардоу чуть не лишился ноги и сразу же завязал с футболом. В следующем году Бест снова украсил дерби (3:3) — полузащитник кричал на Фрэнсиса Ли и обвинял в симуляции.

В сезоне-1973/1974 Майк Дойл («Ман Сити») и Лу Макари («Ман Юнайтед») словили красные карточки, но отказались покидать поле. Судье даже пришлось остановить матч и увести команды в раздевалку — только после этого Майк и Лу ушли. Матч завершился нулевой ничьей.

В том же сезоне «Юнайтед» был на грани вылета из высшего дивизиона. Именно тогда появилась знаменитая история про Дениса Лоу, который вышвырнул бывший клуб из элиты. В последнем туре «МЮ» для спасения была необходима победа в домашнем дерби, но единственный мяч пяткой закатил нападающий «Сити» Лоу. Пикантности этой ситуации добавляет факт: до «Ман Сити» Денис провёл девять лет на «Олд Траффорд», забил 171 мяч и стал легендой клуба. Лоу покинул поле в слезах. Этот матч стал последним для него.

«Я редко чувствовал себя настолько расстроенным, как в тот уик-энд. В течение 19 лет я делал всё, чтобы забивать голы, но забил один, который не хотел забивать», — объяснялся Лоу.

Позже выяснилось, что даже победа не сохранила бы «Ман Юнайтед» в вышке, потому что в параллельном матче конкурент за выживание «Бирмингем» набрал очки против «Норвича». Но болельщики «Сити» до сих пор вспоминают этот матч как «день, когда Денис Лоу пяткой послал «Юнайтед» во Второй дивизион». Спустя год «МЮ» вернулся в элиту.

Отношения накалились на стыке тысячелетий: доминирование «МЮ», заруба Кина и Холанда

В начале 1990-х «Манчестер Юнайтед» оброс мышцами и начал доминировать в Англии. В 1994-м «Юнайтед» дома хлопнул соседей 5:0. Матч стал трагедией для «Ман Сити»: в 1989-м клуб финишировал вторым, но из-за бездарного руководства закопался на дне таблицы. В итоге «Сити» закончил сезон на 17-м месте, а вскоре и вовсе упал в третий по рангу дивизион.

В стартовом дерби тысячелетия команды выдали блокбастер на «Олд Траффорд»: зрители увидели финальный эпизод давней вражды между Роем Кином и Альфом-Инге Холандом, которая началась ещё в 1997-м.

Тогда Холанд выступал за «Лидс», а Кин уже капитанил в «Юнайтед». Дерби между этими командами в 1990-е были принципиальными. Весь матч Альф кошмарил оппонента: дергал за майку и всячески провоцировал. Кин не сомневался: тренер «Лидса» специально приставил к нему Альфа, чтобы довести.

Пытаясь догнать безнадёжный мяч, Рой Кин подсёк сзади Холанда и через мгновение скорчился от страшной боли. Оказалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» разорвал крестообразную связку. Холанд взбесился: ему показалось, что Кин не встаёт с газона в попытке замаскировать свой фол. Альф подлетел к лежащему оппоненту и сказал: «Хорош симулировать! Вставай!»

Теперь вернёмся к дерби. 21 апреля 2001-го, 85-я минута матча, на табло горят две единицы, а через мгновение Кин шипами влетает в колено Холанду: от удара норвежца перевернуло в воздухе. Капитан «МЮ» словил красную и склонился над соперником: «Получай, ублюдок! Попробуй ещё раз подойти ко мне с ухмылкой и сказать, что я симулирую».

После этого Кин получил трёхматчевую дисквалификацию и штраф в размере £ 5 тыс. Вскоре вышла первая автобиография ирландца, где он признался, что планировал месть: «Слишком долго я ждал этого момента». В итоге Кину накинули ещё пять матчей дисквалификации и штраф в £ 150 тыс.

Во второй автобиографии Кин рассказывал, что хотел отомстить Холанду, но не травмировать: «Хотел ли я серьёзно травмировать Холанда? Нет. Но я хотел ему отомстить. Он постоянно провоцировал меня, что-то говорил, пытался оставить след своих шипов на моих ногах. Я пожалел о многих поступках в своей жизни, но точно не об этом»

Борьба обострилась с приходом в «Сити» шейхов

Новый этап в отношениях начался в 2008-м, когда инвестиционная группа Abu Dhabi United Group во главе с шейхом Мансуром завладела «Манчестер Сити». Арабы с ходу начали вкидывать миллиарды: футболисты, стадион, академия и прочая инфраструктура. Так клуб заманил первую партию околозвёзд и настоящих профи: Робиньо, Яя Туре, Джо Харт, Джеймс Милнер, Марио Балотелли, Давид Силва, Эдин Джеко и Серхио Агуэро.

Летом 2009-го «Сити» переманил Карлоса Тевеса, который окончательно разругался с Алексом Фергюсоном. «Ман Сити» по всему городу расклеил билборды с надписью: «Добро пожаловать, Карлос». Фергюсон отреагировал на это с пренебрежением: «Они считают, что переманить у нас Тевеса — это триумф. Я бы не назвал это поводом для радости».

А вскоре выдал культовую фразу про «шумных соседей»: «Порой бывает, что у вас шумные соседи, и вы ничего не можете с этим поделать. Они всегда будут шумными. Так что нужно просто включить телевизор и сделать звук погромче». Это выражение моментально подхватили СМИ. С тех пор к «Манчестер Сити» прилипло это прозвище.

В 2011-м Фергюсон снова прошёлся по сопернику: «Нашим шумным и богатым соседям явно не дают покоя лавры «Юнайтед». Знаю, что они нацелились на победу в Премьер-лиге в следующем сезоне. Сразу говорю: держите свои руки подальше от этого трофея! Звание чемпиона Англии — удел великих команд. А вот малоизвестные клубы, включая «Ман Сити», в этой борьбе вряд ли могут участвовать».

Именно в этот период между ними началась реальная перестрелка за власть.

1:6, первое чемпионство «Сити» и «RIP Fergie» от Тевеса

Сезон-2011/2012 стал пиковым моментом, который выцарапан в памяти у каждого болельщика из-за трёх ключевых эпизодов:

1. Позорнейшее поражение «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд», когда «Сити» не только увёз трешку, но и закошмарил соседей 1:6. Именно тогда «Ман Сити» включил звук на полную громкость. Во втором круге «Манчестер Сити» снова выиграл дерби, не дав сопернику нанести ни единого удара в створ ворот;

2. «Манчестер Юнайтед» быстро восстановился после дерби и погнал за очередным чемпионством. К апрелю преимущество «Юнайтед» было восемь очков. Невероятно, но «Ман Сити» догнал соперника, а перед последним туром даже опережал по разнице мячей — плюс восемь.

Последний тур. «МС» принимал «Куинз Парк Рейнджерс», а «МЮ» в гостях пинал «Сандерленд». На табло 93-я минута на «Этихад», «Ман Юнайтед» уже забрал три очка и в лайве опережает конкурента на два (в параллельной встрече 2:2). Но через 20 секунд «Ман Сити» пишет историю: Балотелли в падении катит на Агуэро, который вырывает победу и первое чемпионство для «Сити» за 44 года.

«Господи! Это сумасшедший дом!» — первые слова Роберто Манчини, который тогда рулил «Ман Сити», после матча.

3. Во время празднования чемпионства, когда «Манчестер Сити» катался по городу на автобусе, Карлос Тевес держал плакат с надписью «RIP Fergie» («Покойся с миром, Ферги»). Так форвард припомнил сэру Алексу слова, что «Сити» не станет чемпионом, пока он жив.

Вскоре «Ман Сити» выпустил официальное извинение, но Тевеса это ещё больше разозлило: «Такое ощущение, что Фергюсон — президент Англии. Каждый раз, когда он некорректно высказывается обо мне, я не требую от него никаких извинений. Не надо извиняться, когда ты шутишь. Именно поэтому я и не собираюсь просить у Фергюсона прощения».