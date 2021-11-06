А у его конкурента больше половины матчей на ноль в составе московского клуба.

Не пора ли «Динамо» сменить вратаря? У Шунина очень плохая статистика

Антон Шунин сыграл три матча после травмы и пропустил семь голов. Из-за повреждения вратарь отсутствовал три недели. Ворота бело-голубых в матчах с «Сочи», «Динамо» (Ставрополь), «Рубином» и «Крыльями Советов» занимал Лещук, не игравший с мая.

Лещук — отличный сменщик Шунина. У него 12 матчей на ноль из 20

25-летний вратарь на протяжении всей карьеры в «Динамо» отлично страхует Шунина. Так, например, в сезоне-2019/2020 Лещук дебютировал в РПЛ и в первых восьми матчах четырежды отыграл на ноль. Однако тогда бело-голубые одержали всего одну победу. В прошлом году Лещук появился на поле с первых минут трижды: в двух матчах с «Локомотивом» (5:1, 0:0) и ЦСКА (3:2).

В этом сезоне Лещук провёл пять игр (три в чемпионате, две в Кубке России). Сначала вратарь оформил «сухарь» на выезде с «Сочи», отразив 10 ударов. После этого отыграл на ноль в кубковой игре со ставропольским «Динамо» (6:0), не пропустил от «Рубина» (0:0) и вместе с командой проиграл в Самаре «Крыльям» (0:1). В кубковом матче с «Оренбургом» Шварц при наличии Шунина сделал ставку на Лещука и не прогадал – вратарь оформил «сухарь», справившись с четырьмя ударами в створ.

Таким образом, у сменщика Шунина один пропущенный гол в пяти матчах, 94% отражённых удара в РПЛ (лучший показатель в лиге среди вратарей, сыгравших минимум один матч) и 15 спасений. Кроме того, у Лещука есть отличные шансы стать первым номером после ухода Шунина – 25-летний голкипер сыграл 12 (!) матчей на ноль из 20 в «Динамо».

Шунин проводит один из худших сезонов наряду с Максименко

После того как Антон вернулся в ворота, динамовцы одержали одну победу в трёх матчах, пропустили семь голов с 13 ударов. В этом сезоне у Шунина печальный показатель отражённых ударов – 57%. Среди вратарей, проведших 10 и более игр, хуже дела только у Максименко (53%). Кроме того, капитан «Динамо» пропускает голы, вину за которые нельзя разделить с защитниками.

В матче с «Ахматом» Шунин пустил мяч в угол, где сам и располагался.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» в «Инстаграме».

Со «Спартаком» Антон неуверенно сыграл на выходе из ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» в «Твиттере».

Кроме того, в этом сезоне Антон редко спасает свою команду (шесть сейвов, 15-е место среди вратарей РПЛ, 15 пропущенных голов в 10 матчах, две игры на ноль). Неудачным вышел для Шунина и матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге – четыре пропущенных мяча с семи ударов. Отсутствие уверенной игры голкипера сильно влияет на результаты бело-голубых. Не исключено, что в скором времени опытный вратарь уступит место Лещуку, который клуб пока не подвёл. Есть ощущение, что «Динамо», как и «Спартаку», нужны перемены на последнем рубеже.