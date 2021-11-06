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«Динамо» — «Краснодар» — 1:0, обзор матча 14-го тура РПЛ, видео, 6 ноября 2021 года

Разгром в Питере забыт. «Динамо» победило «Краснодар» и вернулось в топ-2
Михаил Рождественский
«Динамо» — «Краснодар» — 1:0
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Не помешало даже судейство.

«Динамо» всё ещё в порядке! Неделю назад бело-голубые отлетели от «Зенита», пропустив в Санкт-Петербурге четыре, но сегодня реабилитировались в матче с другим сильным соперником. В 14-м туре в Москву приехал «Краснодар». Итог — 1:0 в пользу «Динамо».

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
06 ноября 2021, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Грулёв – 73'

В первом тайме пободрее смотрелся «Краснодар». Гости больше владели мячом и били по воротам. Главный эпизод — спорное судейство Владимира Москалёва. Если забыли, этот арбитр пропустил месяц из-за скандального решения в начале октября. И тогда тоже играл «Краснодар», но с другой московской командой — ЦСКА. На последних минутах в пользу «быков» должны были назначать пенальти за игру рукой Игоря Дивеева, однако не помог даже VAR. Москалёва отстранили от работы, и вот он вернулся. Сегодня у арбитра был юбилей — 100-й матч в РПЛ. Но и тут к нему возникли вопросы. В середине тайма Урош Спаич мог получить две жёлтые карточки и покинуть поле — Москалёв не показал ему ни одной. Вернул должок «Краснодару»?

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В начале второго тайма «Динамо» чуть не осталось в меньшинстве. Антону Шунину пришлось отбивать мяч за пределами штрафной. Москалёв посчитал, что вратарь сыграл рукой, и достал красную карточку. Справедливость восстановил VAR — выяснилось, что Шунин отбил мяч рёбрами.

«Краснодар» по-прежнему больше владел мячом, но острые моменты возникали у обеих команд. Константин Тюкавин чуть не забил пяткой, затем Эдуард Сперцян запорол выход один на один с Шуниным. А на 73-й минуте «Динамо» открыло счёт. Идеальный розыгрыш мяча, прострел с правого фланга и беспощадность Вячеслава Грулёва — 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В концовке матча «Динамо» грамотно оборонялось и не позволило «Краснодару» создать явный голевой момент. Победа позволила бело-голубым набрать 26 очков и подняться на второе место в таблице РПЛ. Правда, «Локомотив» и «Сочи» по итогам тура могут опередить команду Сандро Шварца. Ну а «Краснодар» с 21 очком опустился на седьмую строчку и пропустил вперёд «Крылья Советов». Не этого ожидали от Виктора Гончаренко.

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