Разгром в Питере забыт. «Динамо» победило «Краснодар» и вернулось в топ-2

«Динамо» всё ещё в порядке! Неделю назад бело-голубые отлетели от «Зенита», пропустив в Санкт-Петербурге четыре, но сегодня реабилитировались в матче с другим сильным соперником. В 14-м туре в Москву приехал «Краснодар». Итог — 1:0 в пользу «Динамо».
В первом тайме пободрее смотрелся «Краснодар». Гости больше владели мячом и били по воротам. Главный эпизод — спорное судейство Владимира Москалёва. Если забыли, этот арбитр пропустил месяц из-за скандального решения в начале октября. И тогда тоже играл «Краснодар», но с другой московской командой — ЦСКА. На последних минутах в пользу «быков» должны были назначать пенальти за игру рукой Игоря Дивеева, однако не помог даже VAR. Москалёва отстранили от работы, и вот он вернулся. Сегодня у арбитра был юбилей — 100-й матч в РПЛ. Но и тут к нему возникли вопросы. В середине тайма Урош Спаич мог получить две жёлтые карточки и покинуть поле — Москалёв не показал ему ни одной. Вернул должок «Краснодару»?
В начале второго тайма «Динамо» чуть не осталось в меньшинстве. Антону Шунину пришлось отбивать мяч за пределами штрафной. Москалёв посчитал, что вратарь сыграл рукой, и достал красную карточку. Справедливость восстановил VAR — выяснилось, что Шунин отбил мяч рёбрами.
«Краснодар» по-прежнему больше владел мячом, но острые моменты возникали у обеих команд. Константин Тюкавин чуть не забил пяткой, затем Эдуард Сперцян запорол выход один на один с Шуниным. А на 73-й минуте «Динамо» открыло счёт. Идеальный розыгрыш мяча, прострел с правого фланга и беспощадность Вячеслава Грулёва — 1:0.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
В концовке матча «Динамо» грамотно оборонялось и не позволило «Краснодару» создать явный голевой момент. Победа позволила бело-голубым набрать 26 очков и подняться на второе место в таблице РПЛ. Правда, «Локомотив» и «Сочи» по итогам тура могут опередить команду Сандро Шварца. Ну а «Краснодар» с 21 очком опустился на седьмую строчку и пропустил вперёд «Крылья Советов». Не этого ожидали от Виктора Гончаренко.
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