«Судьи простили «Зенит». Ракицкий чудом избежал удаления в матче с «Уралом»

Первый тайм матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» закончился спорным эпизодом у штрафной Михаила Кержакова. Главные действующие лица: Ярослав Ракицкий, Денис Кулаков, Игорь Панин и его помощник Александр Богданов. Кулаков врывался в штрафную «Зенита» с правого фланга, и его перед самой линией с нарушением правил остановил Ракицкий. Фол зафиксировал Богданов, а Панин назначил штрафной. При этом жёлтую карточку судья футболисту «Зенита» не показал – она оказалась бы второй для украинца. Любопытно, что почти сразу после фола Сергей Семак заменил Ракицкого.
Такое решение, естественно, вызвало недоумение у игроков и скамейки «Урала». Ракицкий сбил Кулакова на 43-й минуте, а первую жёлтую карточку в матче получил ещё на 34-й: тогда защитник «Зенита» пяткой отдал пас сопернику и привёз опасную атаку на свои ворота. Остановил её Ракицкий только с помощью фола.
Специально для «Чемпионата» эпизод разобрал судья Игорь Федотов:
– Панин должен был показать вторую жёлтую Ракицкому – «Зенит» отскочил. Смысл в чём – если это фол, то это вторая жёлтая. Богданова, своего помощника, Панин поддержал, поэтому вся вина упадёт на помощника – именно он показал, что был фол.
Если бы Панин не свистнул фол – все бы стали рассуждать, насколько лёгким было касание. Но если судья зафиксировал фол, то Ракицкому надо было показывать вторую жёлтую и удалять с поля. Судьи простили «Зенит».
Тем не менее удаления «Зенит» в Екатеринбурге не избежал. На 51-й минуте прямую красную Панин показал другому игроку гостей – бразильцу Клаудиньо.
Комментарий Федотова:
– Панин принял правильное решение показать прямую красную карточку. Это серьёзное нарушение, у бразильца прямая нога, шёл в соперника шипами и в мяч сыграть не пытался. Но это не исправление ситуации с Ракицким, «Зенит» должен играть вдевятером.
- 7 ноября 2021
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