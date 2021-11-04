Арбитра матча «Юве» — «Зенит» не зря ругают за перебитый пенальти. Карасёв так не судит

Пенальти в матче «Ювентус» — «Зенит» обсуждали не только мы в России. Сам по себе фол Клаудиньо на Федерико Кьезе вызывает вопросы, как и отсутствие нарушения на Венделе в моменте перехода мяча к итальянской команде. Но ещё больше удивило, что испанский судья Эрнандес Эрнандес дал «старой синьоре» перебить 11-метровый после промаха Пауло Дибалы. Всё это случилось при счёте 1:1, когда у «Зенита» оставались шансы увезти очки из Турина. На пенальти в ворота петербуржцев отреагировал и главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

Португалец выложил в своём «инстаграме» фотографии эпизодов из матчей «Ювентуса» с «Зенитом» и его командой, подписав их одним предложением: «Догадайтесь, какой удар перебили». Естественно, Моуринью переживал не за чемпионов России. Жозе, как обычно, преследует собственные интересы: он обратил внимание итальянских судей на то, что Даниэле Орсато в похожем моменте не позволил римлянам перебить пенальти в ворота туринцев.

Решение Эрнандеса Эрнандеса удивило не только португальского тренера. Эксперт «Чемпионата», судья Игорь Федотов вообще убеждён, что испанец просто искал возможность помочь «Ювентусу» забить победный гол в ворота «Зенита».

«У меня есть вопросы и по пенальти в ворота «Зенита», и по его перебитию. Это не 11-метровый, там было какое-то лёгкое касание, а игрок «Ювентуса» точно упал не от него. Почему это не явная ошибка для VAR – непонятно. Так что пенальти в ворота «Зенита» абсолютно левый – и это при счёте 1:1.

Что касается перебития 11-метрового, то это тоже странное решение. Такие пенальти не перебивают. Посмотрите матч «Зенита» и «Спартака» – там игроки хозяев при пенальти вообще метра за два забежали. Обычно есть зазор – от линии штрафной до линии, на которой стоит судья. Это неофициально, но так работает везде. А здесь игроки «Зенита» даже не забежали, а просто немного наклонили корпус. Судья очень хотел, чтобы «Ювентус» забил. Такие решения у меня просто в голове не укладываются», – сказал Федотов.

Мы пересмотрели все пенальти в этом сезоне Лиги чемпионов с целью понять, как судьи поступают в похожих эпизодах. В пяти случаях, включая 11-метровый во встрече команд Массимилиано Аллегри и Сергея Семака, были заметны формальные нарушения – игроки вбегали в штрафную или в полукруг до удара с «точки». И ни в одном из четырёх других моментов арбитры не принимали решения перебить пенальти.

Любопытно, что два самых явных нарушения произошли у «Бенфики». В матче 2-го тура с «Барселоной» Дарвин Нуньес забил 11-метровый в ворота Марка-Андре тер Штегена. Но ещё до того, как форвард коснулся мяча, пара игроков лиссабонских «орлов» оказалась в полукруге, а один – в штрафной. Гол засчитали. Судил ту игру… Орсато!

В матче 4-го тура с «Баварией» в Мюнхене «Бенфика» на 45-й минуте получила пенальти в свои ворота. Роберт Левандовски проиграл дуэль голкиперу Одиссеасу Влаходимосу, однако ещё до его удара два игрока гостей зашли в штрафную. Судья Шимон Марциняк пропустил это.

Ещё пара спорных эпизодов – из матчей других групп. Но тоже свежие, из последнего тура. «РБ Лейпциг» в концовке ушёл от поражения дома от «ПСЖ» (2:2). Спасительный гол на 90+2-й минуте забил с пенальти Доминик Собослаи. Когда он бил, один из футболистов немецкой команды вбежал в полукруг. Где же были судья и его помощник с VAR?

Наконец, матч между «Спортингом» и «Бешикташем», который обслуживал российский арбитр Сергей Карасёв. Педру Гонсалвеш открыл счёт на 31-й минуте с 11-метрового, после чего португальцы разорвали соперника и одержали крупную победу 4:0. Посмотрите на позицию и жест Карасёва, когда наносился удар с «точки»: он следил за расположением игроков, и один из них уже находился в полукруге.

Очевидно, Карасёв, как и почти все его европейские коллеги, не формалист. Есть написанные правила, а есть неписаные. Наш судья знает, что такие пенальти не перебиваются.

Кстати, вот пример и из нынешнего чемпионата России. В 4-м туре «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) как раз при судействе Карасёва. Обе команды забили с пенальти. Когда Алексей Сутормин открывал счёт на 85-й минуте, Александр Ерохин сделал шаг в полукруг. Естественно, никто даже не обратил внимания на это, ведь если бы Карасёв потребовал повторить 11-метровый, а Сутормин промахнулся, поднялся бы большой скандал.

Возможно, Эрнандесу Эрнандесу просто не хватило опыта или уверенности в себе, чтобы закрыть глаза на действия Вильмара Барриоса и Деяна Ловрена. В Турине 38-летний рефери дебютировал в Лиге чемпионов, поэтому, боясь получить низкую оценку и потерять возможность работать на матчах главного еврокубка в этом сезоне, он поступил как формалист. Но, как бы то ни было, испанец подставил коллег: теперь в похожих ситуациях тренеры, игроки и болельщики будут заявлять о непоследовательности судей.