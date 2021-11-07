Худший матч сезона РПЛ для «Зенита». Дзюбу заменили уже после первого тайма

После переполненного стадиона в Италии и встречи с лидером группы Лиги чемпионов – игра с аутсайдером РПЛ в Екатеринбурге перед пятью сотнями зрителей. Такой крутой прежде всего с эмоциональной точки зрения переход получился у игроков «Зенита» за несколько дней. Позади два матча с «Ювентусом», принципиальные битвы со «Спартаком» и «Динамо», и черпать мотивацию на «Урал» зенитовцам, в общем-то, было неоткуда.

Неудивительно, что «Зенит» выглядел в Екатеринбурге ещё хуже, чем в прошлом сезоне, когда потерял очки в гостевом матче с «Уралом» (1:1). Сергей Семак не отказался от трёх центральных защитников даже во встрече с последней командой чемпионата, а возвращение к паре форвардов Дзюба – Азмун превращала схему «Зенита» в 3-5-2. В такой модели у чемпионов России было много вариантов для комбинирования в центре и полуфлангах, но игра в пас при 70% владения мячом не удавалась из-за низких скоростей, которые абсолютно устраивали «Урал». А вот на флангах предложений не хватало, так как их закрывали фактически двое – Караваев справа и Круговой слева. Иногда на края сваливался Дзюба, тем не менее это не приносило никакой выгоды фавориту.

«Зенит», начиная атаки от ворот, выманивал «Урал» на прессинг. Как ни странно, хозяева не боялись оказывать давление на защитников соперника группой игроков. И, более того, из таких эпизодов команда Игоря Шалимова выжимала даже больше, чем гости. Эпизодами зенитовцы ошибались из-за несобранности. Сама команда Семака недостаточно агрессивно включалась в отбор после потери мяча.

В результате первый тайм выиграл «Урал». Не по счёту – по восприятию картины игры. Да и по ударам екатеринбуржцы превзошли петербуржцев – 5:3 (в створ – 2:1). «Зениту» потребовалось полтайма, чтобы впервые пробить по воротам Помазуна, а по-настоящему голевых моментов гости просто не создали. Дзюба с Азмуном не видели мяча в штрафной хозяев, и в этом точно была не их вина. Например, Круговой не сделал ни одного кросса за тайм. А вот «Урал» почти забил: Кержаков, заменивший в воротах Крицюка (Станислав получил повреждение, а не наказан за четыре пропущенных гола в Турине), вытащил красивым сейвом сложнейший мяч от Бикфалви. Ещё «Зениту» повезло, что перед перерывом не удалили Ракицкого: украинец заслуживал второй жёлтой карточки за свой фол. Судья Панин пожалел его.

На второй тайм Ракицкий не вышел. Семак прогнозируемо убрал его с поля от греха подальше. Отправил на скамейку тренер «Зенита» и Дзюбу: последние матчи показали, что Артём более злой и голодный, когда его выпускают на замены, а не с первых минут. Семак поменял схему на 4-2-3-1, чтобы усилить фланговую игру за счёт свежего Малкома и Клаудиньо.

Однако всего через пять минут после начала второго тайма «Зенит» потерял Клаудиньо. Решение Панина наказать бразильца прямой красной карточкой – не менее спорное, чем решение не удалять Ракицкого. Клаудиньо, безусловно, сыграл безрассудно, но удар по ноге Адамова пошёл вскользь и не получился сильным, акцентированным. Похоже, Панин почувствовал, что нужно вернуть «должок» «Уралу» за Ракицкого.

Оказалось, чтобы проснуться и задвигаться, «Зениту» требовалось остаться вдесятером. В меньшинстве петербуржцы играли на равных с «Уралом», казалось, эпизодами даже лучше, чем при 11 на 11. Более того, во втором тайме сине-бело-голубые даже превзошли «шмелей» по количеству ударов – 7:5.

Тем не менее после удаления Клаудиньо на поле почти ничего интересного не происходило. На двоих после перерыва команды Шалимова и Семака наиграли всего на одно попадание в створ (у петербуржцев). Нулевая ничья в такой ситуации явно устраивала и тех, и других. Уральцам не хватило веры в свои силы, чтобы победить чемпиона, «Зенит» по понятным причинам тоже не рисковал. Малком отметился за тайм двумя ударами и двумя ключевыми передачами, но и он не сделал разницу. Пожалуй, чемпионы России провели худший матч сезона в РПЛ.