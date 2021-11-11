В РПЛ появился новый бомбардир. Кажется, «Сочи» попал с Кассьеррой в точку

Как долго колумбиец продолжит забивать? И станет ли он лучшим бомбардиром сезона?

«Сочи» продолжает красивое шествие по РПЛ. В минувшем туре команда Владимира Федотова разгромила дома ЦСКА (4:1) и поднялась на второе место. Один из секретов успеха клуба, помимо тренерской работы, – качественная селекция. Потеряв некоторых прежних лидеров, «Сочи» нашёл даже не равноценные, а более интересные (во всяком случае так кажется на сегодняшний день) замены.

Самый сенсационный новичок – 24-летний колумбийский форвард Матео Кассьерра. Он приехал в Россию только в начале сентября, но уже успел настрелять «7+3» в восьми матчах, помочь команде обыграть «Уфу», «Зенит», «Ростов», «Арсенал» и ЦСКА. В каждой из победных игр колумбиец отмечался ключевыми результативными действиями.

Самый эффективный форвард РПЛ прямо сейчас

Если взглянуть на диаграммы ключевых действий в модели xG, можно убедиться, что на сегодняшний день Касьерра – форвард №1 в РПЛ по вкладу в голевые моменты, завершающиеся ударами. На графиках снизу G90 – голы за 90 минут, xG90 – ожидаемые голы, Sh90 – удары, А90 – голевые передачи, xA90 – ожидаемые голевые передачи, KP90 – передачи под удар (ключевые), xGChain90 — участие в атаках, завершившихся опасными ударами, xGBuildup90 — непрямой вклад в опасные атаки, то есть за вычетом собственных ударов и передач под удар.

Так выглядит сравнительная диаграмма Касьерры и Кордобы, который долгое время был одним из лидеров. Видим, что Кордоба имеет значительно больше ударов (но при этом общий вес ударов даже чуть меньше), также у него повыше непрямой вклад, но в остальном – преимущество Кассьерры.

Или, к примеру, сравнение с лучшим бомбардиром РПЛ Агаларовым. Форвард молодёжной сборной России может сравниться только по количеству ударов и голов.

Смолов меньше забивает, чаще бьёт, но делает это из менее выгодных позиций, отдаёт вдвое меньше передач под удар.

И лишь только Дзюба имеет сопоставимую диаграмму с Кассьеррой (непрямой вклад Дзюбы даже выше). Это, кстати, большой комплимент для колумбийца.

Прекрасная ориентация по створу и уникальное завершение в касание

Четыре ключевых показателя, характеризующих стиль игры Касьерры:

1) все свои голы за последние два сезона он забил из пределов штрафной, причём подавляющее большинство – из самой опасной зоны внутри неё в одно касание. Ниже карта – ударов и голов Касьерры за 12 месяцев («Сочи» и «Белененсенш»);

2) в «Сочи» у Касьерры пока выдающаяся конвертация – 35% (7 голов после 20 ударов). Само собой, такие цифры будут не всегда, но в Португалии показатель тоже был достойным (23%). Из пределов штрафной Касьерра реализует 30% ударов, а с более дальних дистанций не забивает вообще;

3) Касьерра занимает 28-е место в РПЛ по ударам за 90 минут (2,37) и 11-е по xG/90 (0,54), зато вес его среднего удара один из самых высоких в РПЛ – 0,23 xG. Столько же – у Агаларова, у Кордобы 0,21.

4) Касьерра лидирует по количеству касаний в штрафной площади – в среднем 6,76 за 90 минут. Второе место – у Дзюбы (6,29), третье – у Керка (5,89).

То есть Касьерра – наконечник, который привязывается к створу, создаёт себе моменты качественными открываниями и ориентацией внутри штрафной при фланговых атаках (чаще) или при передачах из глубины (реже, но этот навык у него тоже развит). Приведённые выше цифры характеризуют не только очень отличное завершение колумбийца с минимумом касаний, но и уровень атаки «Сочи»: если её форвард так часто встречается с мячом в штрафной, бьёт из таких выгодных позиций и забивает много «простых» голов, значит, структура команды заслуживает максимально лестных отзывов.

Плюсы Касьерры – в его максимальной непредсказуемости внутри штрафной. Он меняет направления открываний и ищет наиболее рациональные, в зависимости от положения мяча и соперников и наличия коридоров. В матче с ЦСКА, например, Касьерра забил второй гол, просто грамотно расположившись между потерявшим позиции Дивеевым и не успевшим переключиться Набабкиным.

В Туле был очень похожий первый гол (также рывок между защитниками на пустые ворота), зато при втором взятии ворот Касьерра показал уже другой манёвр. Он увидел, что прострел вдоль лицевой не проходит, резко поменял направление движения и выскочил на опережение, из слепой зоны защитника. Такие манёвры с рывком на ближнюю – фирменный трюк Касьерры, защитникам РПЛ к ним ещё предстоит привыкнуть.

Предварительно улучшать позицию для удара за счёт дриблинга у Касьерры получается значительно хуже, он часто утыкается и исполняет финальное действие плохо. Поэтому ключевая задача для следующих соперников «Сочи» — приспособиться к движению колумбийца внутри штрафной, особенно при фланговых атаках (при атаках по центру он тоже опасен – несколько раз в РПЛ классно открылся за спину, но всё же статистически Касьерра лучше исполняет именно моменты после фланговых передач).

Надёжность в подыгрыше – минимальный процент брака

Касьерра обеспечивает не только высокую результативность, но ещё и надёжность. При средних навыках в борьбе (17 единоборств за 90 минут, успешность 38,9%; 4,98 единоборства вверху, успешность 31%) колумбиец всё равно приносит большую пользу при построении атак.

Удивляет, как редко для игрока атакующей группы Касьерра теряет мяч. Точность его передач составляет уникальные 87%. Да, частично это достигается тем, что нападающий не рискует, а выбирает в сложных ситуациях более надёжные адреса, но благодаря этому «Сочи» получает меньше переходов на свои ворота. По точности передач из всех форвардов РПЛ Касьерра занимает 1-е место, незначительно отстаёт Понсе (85%).

Для качественной игры в глубине колумбиец, во-первых, обладает хорошей координацией и мягким приёмом, во-вторых, он очень быстро ищет решения – и благодаря этому может скидывать партнёрам в одно касание.

Прогнозы

Индивидуально Касьерра – не самый сильный игрок (всего 1,87 обводки за игру), зато с точки зрения открываний внутри штрафной и первого касания он не уступает тому же Кордобе – даже лучше подстраивается под удар за счёт пластичности и более стабильно исполняет. В игровой структуре «Сочи» у колумбийца отличные шансы продолжить забивать – и велика вероятность, что по итогам сезона он будет на первых строчках рейтинга бомбардиров.

Использованы данные Wyscout, Understat, а также графическсий инструмент Tactic Lite.