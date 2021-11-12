А того ли Карпин отцепил от сборной? Агаларов продолжает забивать!

Лучший бомбардир чемпионата России Гамид Агаларов продолжает забивать как машина. Сегодня 21-летний нападающий отличился за молодёжную сборную. Статистика снайпера «Уфы» в новом сезоне поражает: 15 голов в 17 матчах РПЛ и отборочного цикла Евро-2023!

Валерий Карпин не вызвал Агаларова на решающие матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. Решение главного тренера первой сборной удивило. Сам Гамид отреагировал на эту ситуацию адекватно, сказав в интервью для «Матч ТВ»:

«Не скажу, что я расстроился, потому что это выбор тренерского штаба. Если так будет лучше для сборной, то я только за. Я попал в молодёжную сборную и постараюсь принести пользу молодёжной команде. Основная сборная – это такая мечта с детства, к которой ты стремишься, как только пошёл в футбол. И тебе хочется играть за основную сборную. Когда ты туда попадаешь, бывают другие эмоции, нежели в молодёжной».

Тем не менее и в матче за молодёжку со Словакией у Агаларова всё было в порядке с эмоциями и настроем. Гамид очень много работал на позиции центрфорварда в схеме 4-3-3. При обороне опускался до опорника словаков – капитана Петера Покорны из «Реала Сосьедад». При атаках хорошо открывался, предлагал себя под передачи и стремился играть на опережение всегда, когда мяч доставлялся в штрафную соперника. В паре-тройке моментов Агаларову чуть-чуть не хватило до гола, но на 45-й минуте при счёте 1:0 он добился своего. Вообще вся комбинация сборной России получилась красивой: Наиль Умяров, сместившись на фланг, вырезал шикарную передачу из глубины, Эдгар Севикян сделал скидку, а нападающий «Уфы» переправил мяч в сетку в касание ударом головой. Правда, и словаки безобразно сыграли в обороне – защитник остался один против двоих.

В целом сборная России контролировала игру. Это доказывает и статистика ударов – 16:6 (в створ – 7:0). Открыл счёт Даниил Хлусевич, который зимой перейдёт из «Арсенала» в «Спартак». Здорово попал в ближний угол с передачи того же Севикяна. Кстати, будущий новичок красно-белых тоже выглядел очень солидно, как и все игроки группы атаки нашей молодёжки. Словаки до перерыва наиграли разве что на пенальти, но, к счастью, судья не заметил, что мяч попал в руку Данилы Прохина. VAR на матчах молодёжных сборных не работает.

Агаларов сыграл чуть больше часа – потом его заменил Константин Тюкавин. Очевидно, тренер нашей команды Михаил Галактионов держал в уме, что через четыре дня России играть с Испанией. Поразительно, но один кандидат в первую сборную (Тюкавин) сел на скамейку из-за возвращения в неё другого (Агаларова). И, кажется, Карпин поспешил с отказом от услуг снайпера «Уфы». В такой форме Гамид, пожалуй, пригодился бы и в Сплите.

Тюкавин тоже поучаствовал в голе нашей молодёжки, благодаря которому победа сборной России стала крупной. Динамовец едва не потерял мяч, упав в штрафной, но потом потрясающе разобрался в эпизоде. После его хитрой передачи Тимуру Сулейманову оставалось только не промахнуться.

Очень ценная победа! Если сборная России не сможет конкурировать с Испанией за первое место и прямое попадание на Евро-2023, то сегодня убрала конкурента в борьбе за второе.