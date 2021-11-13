Шансы Украины попасть на ЧМ-2022 тают. Вот расклады в её группе

Сборная Финляндии, проводя большую часть матча в меньшинстве, обыграла Боснию и Герцеговину в отборочном цикле ЧМ-2022 (3:1). Для команды Маркку Канервы было важно не просто победить, а именно с разницей как минимум в два мяча. На 25-й минуте финны упустили возможность открыть счёт – Пукки не реализовал пенальти. Но вскоре форвард исправился: ассистировал Форссу, который забил первый гол.

Красная карточка, которую получил защитник финнов Райтала под занавес первого тайма, не повлияла на сценарий встречи. Босния и Герцеговина пропустила второй гол на исходе часа матча. На 69-й минуте хозяева сделали счёт 1:2, но сразу же получили третий мяч после подачи со стандарта.

Победа приблизила Финляндию к стыкам и усложнила жизнь Украине. Разбираемся, как теперь команде Александра Петракова выйти на ЧМ-2022.

После победы Финляндии сборная Украины сползла со второго места на третье. Украинцам осталось провести одну встречу с Боснией и Герцеговиной, в которой необходимо побеждать и надеяться на осечку финнов. Если всё удачно сложится, наши соседи всё-таки займут второе место и сыграют в стыках.

Оставшиеся матчи:

13 ноября, 22:45, Франция – Казахстан

16 ноября, 22:45, Финляндия – Франция

16 ноября, 22:45, Босния и Герцеговина – Украина

Сегодня сборная Франции сыграет с Казахстаном и, вероятно, наберёт 15 очков в группе. В таком случае команда Дидье Дешама займёт первое место и получит прямую путёвку на ЧМ-2022.

Расклады для сборной Украины:

Украина попадёт в стыки, если победит Боснию и Герцеговину, а Франция, несмотря на потерю мотивации, обыграет на выезде с любым счётом Финляндию. Украина попадёт в стыки, если обыграет Боснию и Герцеговину со счётом 1:0, а Франция сыграет с Финляндией вничью 0:0. Тогда команда Петракова займёт второе место по личным встречам (общая разница мячей и забитых голов будет одинаковая). Если Франция сыграет с Финляндией вничью со счётом 1:1, то Украине нужно побеждать в два мяча или 2:1, 3:2, 4:3 и т.д. Если Франция сыграет с Финляндией вничью со счётом 2:2, то Украине нужно побеждать в два мяча или 3:2, 4:3 и т.д. Если Франция сыграет с Финляндией вничью со счётом 3:3, то Украине нужно побеждать в два мяча или 4:3, 5:4 и т.д.

Согласно регламенту ФИФА, при равенстве очков у двух и более команд последовательно применяются следующие критерии:

Разница мячей

Забитые мячи

Результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые голы; если равенство только между двумя командами — мячи на выезде

Рейтинг фэйр-плей

Жребий.

По «личкам» Украина опережает Финляндию, так как выиграла в Хельсинки (2:1) после домашней ничьей (1:1).