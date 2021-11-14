Для Карпина матч с «Уралом» важнее, чем с Хорватией. А что это была за игра?

На пресс-конференции перед матчем Хорватия – Россия Валерий Карпин заявил, что предстоящая встреча не будет для него самой важной карьере. «Ощущения — как и перед любым важным матчем. Не думаю, что испытаю что-то новое. Это не самый важный матч в моей карьере. Самый важный матч — «Ростов» — «Урал», когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь. Вот это был важный матч. А здесь, даже если что-то завтра пойдет не так, есть второй шанс — выйти через стыковые матчи», – сказал главный тренер сборной России.

Потом Карпина спросили, не боится ли он, что фразу про самый важный ему припомнят. Ответ тренера: «Каким надо быть дебилом, чтобы мне это припоминать? Для всей России это важнейший матч, да. Но меня же спросили про мою карьеру. Для России, да. Но таких важнейших матчей было уже много —20, 30, заканчивая Украиной. Никто не умер вроде, все живы и здоровы».

Припоминать мы ничего не будем, но и не рассказать про матч, который Карпин считает самым важным в своей тренерской карьере, не можем. Итак.

Перед 30-м туром сезона-2017/18 «Ростов» Карпина действительно боролся за то, чтобы не попасть в стыковые матчи. Главным соперником был «Амкар» — именно с ним «Ростов» делил 12-13-е место по очкам (по 34), опережая по личным встречам. «Ростов» в последнем туре принимал «Урал» (37 очков), а «Амкар» играл с «Ахматом». Кто оставался 13-м, тот отправлялся в стыки.

«Ростову» было непросто сражаться с «Уралом»: гости имели надёжную оборону, не уступали хозяевам в ударах по воротам и больше владели мячом. Команда Карпина 13 раз пробила в сторону ворот, и удивительным образом единственный удар в створ принёс им три очка. На 57-й минуте победный гол забил Ионов, вот видео:

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«Амкар» и «Ахмат» в параллельном матче сыграли вничью 0:0, и на 13-м месте остались пермяки.

Валерий Карпин Бывший главный тренер «Ростова» «Во время подготовки к матчу всё было спокойно, а вот сегодня нервячок ощущался. И на базе, и в автобусе. Понимали, что, если не выиграем, поставим место в Премьер-Лиге под сомнение. Теперь поедем праздновать, хотя праздновать особо нечего. Сделаем всё, чтобы этого напряга со стыками больше не было. Сегодня на 90 процентов было потение, на 10 везение. Можно создавать моменты, а вот чтобы их реализовывать, нужно и везение. Любой рикошет может залететь, а можно не попасть в пустые. Но везение надо заслужить потением».

А со стыковыми матчами в 2018 году всё было очень интересно. «Амкар» победил «Тамбов», но вскоре пермский клуб из-за финансовых проблем был расформирован. Во вторых стыках «Анжи» из РПЛ проиграл «Енисею», но в сезоне-2018/19 в главной лиге играли обе эти команды. Махачкалинцы фактически заменили «Амкар». Кстати, занявший 15-е место «Тосно» тоже был расформирован. И только ставший 16-м хабаровский СКА продолжил играть в ФНЛ.